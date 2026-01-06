ซีพี แอ็กซ์ตร้า คว้า DJSI เป็นอันดับ 2 ของโลก ในกลุ่ม Food & Staples Retailing

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CP AXTRA ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีก “แม็คโคร–โลตัส” สร้างผลงานโดดเด่นด้านความยั่งยืนระดับโลก จากการประเมิน Corporate Sustainability Assessment (CSA) โดย S&P Global องค์กรผู้จัดทำดัชนี Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ด้วยคะแนนรวม 88 จาก 100 คะแนน ในปี 2025 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2023 และ 2024 ส่งผลให้บริษัทขยับขึ้นสู่อันดับ 2 ของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing
นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผลการประเมิน S&P Global CSA 2025 ที่ซีพี แอ็กซ์ตร้า ได้รับคะแนนสูงถึง 88 คะแนน และก้าวขึ้นสู่อันดับ 2 ของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing สะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการขับเคลื่อนความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการลงมือทำจริงและเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความโดดเด่นด้านการจัดการขยะอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Waste Management) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้สังคมและการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2030 และการมุ่งสู่ Net Zero ภายในปี 2050 เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและคุณค่าที่ยั่งยืนในระยะยาว”
ในปี 2025 ซีพี แอ็กซ์ตร้า ดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้น ภายใต้แนวคิด “ลดทิ้ง สร้างค่า AXTRA Zero Waste” สามารถลดขยะที่ต้องนำไปฝังกลบได้กว่า 31,700 ตัน แบ่งเป็นขยะอาหารกว่า 15,000 ตัน และขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้กว่า 16,755 ตัน ขณะเดียวกัน บริษัทยังดำเนินโครงการรับคืนขวดพลาสติกจากลูกค้าผ่านสาขา แม็คโคร–โลตัส ทั่วประเทศ รวมกว่า 2.2 ล้านขวด ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 109,649 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่าการดูดซับคาร์บอนของต้นไม้มากกว่า 11 ล้านต้น รวมถึงการขยายการใช้พลังงานสะอาดผ่านการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ในศูนย์กระจายสินค้าและสาขาแม็คโคร–โลตัส รวมกว่า 1,384 แห่ง พร้อมนำรถพลังงานสะอาดกว่า 300 คัน มาใช้ในการขนส่งสินค้า เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า
นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับมิติด้านสังคมและธรรมาภิบาล ผ่านการพัฒนาศักยภาพพนักงาน การเคารพสิทธิมนุษยชน และการสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส (Platform of Opportunity)” สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาท เชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบค้าส่งค้าปลีกที่มีมาตรฐาน สร้างรายได้และความมั่นคงในระยะยาว พร้อมส่งเสริมความเท่าเทียม ความหลากหลาย และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ผลการประเมิน S&P Global CSA 2025 ตอกย้ำความเป็นผู้นำของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจค้าส่ง–ค้าปลีกไทยสู่ระดับโลก พร้อมสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน