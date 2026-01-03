ของต้องมี!! “กระเป๋าผ้ารักษ์โลก S&P คอลเลคชั่น 2026” สกรีนลายจากผลงานศิลปะศิลปินออทิสติก

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย (ARTSTORY By Autistic Thai) ดำเนินโครงการพกถุงผ้า บอกลาถุงพลาสติก ผ่าน “กระเป๋าผ้ารักษ์โลกS&P คอลเลคชั่น 2026” ผลิตจากวัสดุ รีไซเคิล สกรีนลายสวยงามจากผลงานศิลปะของศิลปินออทิสติก โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิออทิสติกไทย สำหรับเป็นของขวัญอันทรงคุณค่า ส่งต่อความรักและความปรารถนาดีให้แก่กันในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ อีกทั้งเป็นการเชิญชวนลูกค้าใช้กระเป๋าผ้าที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำทดแทนการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง (Single-use plastic) เพื่อร่วมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
มณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร กล่าวว่า “เอส แอนด์ พี มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อความสมดุลของมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยโครงการรณรงค์พกถุงผ้า บอกลาถุงพลาสติกในปีนี้ เอส แอนด์ พี ได้สนับสนุนกระเป๋าผ้า rPET จำนวน 10,000 ใบ ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล โดยกระเป๋าผ้า 1 ใบ ผลิตจากขวดรีไซเคิล 10 ใบ สำหรับกระเป๋าผ้ารักษ์โลกS&P จากการสนับสนุนครั้งนี้จำนวน 10,000 ใบ ช่วยลดขยะฝังกลบที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 2,216.71 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ได้ถึง 246 ต้น
นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างคุณค่าแก่สังคม โดยส่งเสริมศักยภาพของน้องๆ ออทิสติก ด้วยการคัดสรรผลงานศิลปะจากศิลปินออทิสติก มูลนิธิออทิสติกไทย สำหรับสกรีนเป็นลายกระเป๋าผ้า 2 ลาย คือ ลายทะเล ผลงานของน้องกานต์ และ ลายดอกไม้ ผลงานของน้องอั่งเปา เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ นำมาสู่ความสวยงามของระบบนิเวศ เหมาะสำหรับเป็นของขวัญอันทรงคุณค่า เพื่อส่งต่อความรักและความปรารถนาดีให้แก่กันในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ อีกทั้งเป็นการเชิญชวนลูกค้าเลือกใช้กระเป๋าผ้าที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ทดแทนการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง (Single-use plastic) ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”
เอส แอนด์ พี คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพแก่ลูกค้าคนสำคัญ มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ สำหรับ “กระเป๋าผ้ารักษ์โลกS&P คอลเลคชั่น 2026” จำหน่ายราคาปกติใบละ 250 บาท พิเศษสมาชิก S&P Card รับส่วนลด 40 บาท เหลือเพียง 210 บาท และลูกค้าทั่วไปเมื่อซื้อสินค้าครบ 150 บาท รับสิทธิ์แลกซื้อในราคาใบละ 210 บาท เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป ณ ร้านS&P ที่ร่วมรายการ
เอส แอนด์ พี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมศักยภาพและสร้างคุณค่าแก่คนในสังคม พร้อมร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สังคมไทยเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน