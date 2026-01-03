พลังไตรภาคี! ETC จับมือ BWG และ กนอ. แก่งคอย ขับเคลื่อนโมเดล "ขยะแลกกล้า" ปั้นสระบุรีสู่เมืองสีเขียวสุดยั่งยืน

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน ภาคอุตสาหกรรมจึงไม่ใช่เพียงผู้ผลิต แต่ต้องเป็นหัวใจสำคัญในการฟื้นฟูระบบนิเวศ ล่าสุด บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC ผู้นำด้านโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด จับมือพันธมิตรแกร่ง กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG และ การนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ประกาศความสำเร็จแคมเปญสุดสร้างสรรค์ “ขยะแลกกล้า” มุ่งเป้าลดขยะจากต้นทาง ควบคู่การเติมพื้นที่สีเขียวให้ปอดชาวสระบุรีอย่างเป็นรูปธรรม
นายศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์เบื้องหลังโครงการนี้ว่า "โครงการ 'ขยะแลกกล้า' ถูกออกแบบมาภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชนให้กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวและจับต้องได้ โดยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การเปิดโอกาสให้ประชาชนนำขยะที่คัดแยกแล้วมาแลกรับกล้าไม้พันธุ์ดี ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมวินัยในการคัดแยกวัสดุเหลือใช้อย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง"
"เราตั้งเป้าหมายที่จะปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน โครงการนี้ไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนต้นไม้เท่านั้น แต่คือการสร้าง 'แรงจูงใจ' ให้คนมองเห็นคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ ซึ่งขยะเหล่านี้สามารถนำไปต่อยอดสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือแปรรูปเป็นพลังงานสะอาด (Waste-to-Energy) ได้ในอนาคต โครงการนี้จึงถือเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญของ ETC และ BWG ในการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG (Environment, Social, and Governance) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่และยั่งยืนสืบไป" นายศุภวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติม
บรรยากาศภายในงาน ณ การนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย (ตำบลบ้านธาตุ) เต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจ โดยคณะผู้บริหารและพนักงานจาก ETC และ BWG ได้ผนึกกำลังกับผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันลงมือปลูกต้นไม้เพิ่มความร่มรื่นทันที 140 ต้น และแจกจ่ายกล้าไม้แข็งแรงสู่มือประชาชนรวมกว่า 1,500 ต้น
ความพิเศษของโครงการนี้คือการได้รับความร่วมมือจาก สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี กรมป่าไม้ ในการคัดเลือกพันธุ์ไม้ยืนต้น 10 ชนิดที่เหมาะสมกับสภาพดินและภูมิอากาศมากที่สุด อาทิ แคนา, เหลืองปรีดี, หางนกยูง, ยางนา และตะแบก เพื่อให้มั่นใจในอัตรารอดและการเติบโตในระยะยาว ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงความสำเร็จของการบูรณาการระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชน (Industrial-Urban Symbiosis) โดยมี กนอ. แก่งคอย เป็นตัวกลางสำคัญในการเปลี่ยนภาพลักษณ์นิคมอุตสาหกรรมให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวที่ช่วยคืนความชุ่มชื้นและเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน