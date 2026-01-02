Dow ได้เป็นคณะกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลฯ ตอกย้ำพันธกิจต้านโลกร้อน-ขับเคลื่อนความยั่งยืน

นายเอกสิทธิ์ ลัคนานิธิพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจร่วมทุน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ได้รับเลือกเป็น คณะกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ( ซึ่งดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สะท้อนถึงบทบาทและความเชี่ยวชาญของ Dow ในการขับเคลื่อนงานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก การลดการปล่อยคาร์บอน และการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดย Dow เป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง
เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (TCNN) มีบทบาทสำคัญในการเป็นเวทีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผลักดันแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยในการมุ่งสู่ สังคมคาร์บอนต่ำ คาร์บอนนิวทรัล และเป้าหมาย Net Zero ในระยะยาว
นายเอกสิทธิ์ ลัคนานิธิพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจร่วมทุน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “บทบาทในเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทยคือโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และความร่วมมือ เพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน Dow จึงพร้อมและยินดีที่จะนำความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและการจัดการคาร์บอน มาร่วมขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทยและคนรุ่นต่อไป”
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow ยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมด้านวัสดุศาสตร์ กระบวนการผลิต และการบริหารจัดการคาร์บอนอย่างเป็นระบบ ควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันต้านโลกร้อน ปกป้องสิ่งแวดล้อม และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไป