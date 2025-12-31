พบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในไทย 43 ชนิด สะท้อนความก้าวหน้าของงานวิจัยด้านอนุกรมวิธาน เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์สื่อสารองค์กร ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯและภาคีเครือข่ายนักวิจัยด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ จัดงาน Chula the Impact ครั้งที่ 36 ในหัวข้อ “43 สิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก” นามพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งาน Chula the Impact ครั้งที่ 36 มีการแถลงข่าวการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบในประเทศไทยจำนวน 43 ชนิด
ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อวิทยาศาสตร์ภายใต้พระนามของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 70 พรรษา พุทธศักราช 2568 นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีสำคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านอนุ กรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพสู่สาธารณชน ตอกย้ำบทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำที่สนับสนุนงานวิจัยเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและสังคมอย่างยั่งยืน
ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยกล่าวถึงการแถลงข่าวการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบในประเทศไทยจำนวน 43 ชนิดในครั้งนี้ว่านับเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่สำหรับคนไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนักวิจัยไทยและความอุดมสมบูรณ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย พร้อมทั้งเป็นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงความก้าวหน้าของงานวิจัยด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกดังกล่าว เป็นผลจากการทำงานร่วมกันของนักวิจัยจากหลากหลายสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือทางวิชาการและบทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่นำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.ประณัฐ โพธิยะราช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวรายงานถึงบทบาททางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นถึงการทำงานเชิงบูรณาการกับเครือข่ายนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ภายในงานมีการฉายวีดิทัศน์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการส่งเสริมการศึกษา วิทยาศาสตร์ อนุกรมวิธาน และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ช่วงสำคัญของงานเป็นการนำเสนอที่มาและรายละเอียดของการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้อธิบายถึงกระบวนการวิจัย การจำแนกชนิด และการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ทั้ง 43 ชนิด ภายใต้ความร่วมมือของ 31 สถาบันภายในประเทศไทย และ 14 สถาบันในต่างประเทศซึ่งเป็นผลงานวิจัยสำคัญด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย การเสวนาดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ศาลาทอง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงานซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสำคัญของการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก
ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการแสดงข้อมูลสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกทั้ง 43 ชนิด เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่สาธารณชนด้วย
รายชื่อสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบในประเทศไทย จำนวน 43 ชนิด 1. สกุลผีเสื้อกลางคืนเทพรัตน์ 2. สกุลเห็ดก้อนอำพันเจ้าฟ้า 3. กระเจียวชมพูสิรินธร 4. ต่างหูสิรินธร 5. ฮ่อมสิรินธร 6. ไส้เดือนริมโขงบึงกาฬ 7. ไส้เดือนเทพรัตน์แม่น้ำโขง
8. ไส้เดือนภักดีแม่น้ำโขง 9. แตนเบียนเจ้าฟ้า 10. แตนเบียนเจ้าหญิง 11. แมลงช้างกรามโตเทพรัตน์12. แมลงชีปะขาวเทพรัตน์ 13. แมลงชีปะขาวสิรินธร 14. แมลงปอเข็มท้องยาวเทพรัตน์ 15. แมลงหางดีดถ้ำเจ้าฟ้า
16. ผึ้งยางไม้เจ้าฟ้าหญิงสิรินธร 17. มดเขาสูงสิรินธร 18. มดตะนอยเทพรัตน์ 19. มดตะลานคูหารัตน์ 20. มดบากเทพรัตน์
21. มวนหญ้าสิรินธร 22. กุ้งแคระน้ำจืดเจ้าฟ้า 23. กุ้งเทพรัตน์ 24. คลาโดเซอแรนสมเด็จพระเทพรัตน์ 25. โคพีพอดสิรินธร
26. แอมฟิพอดเจ้าฟ้า 27. กิ้งกือกระบอกหางมนสิรินธร 28. กิ้งกือกระบอกหางแหลมสิรินธร 29. กิ้งกือกระสุนพระรามเจ้าฟ้า
30. กิ้งกือตะเข็บเจ้าฟ้า 31. กิ้งกือมังกรเจ้าฟ้าหญิง 32. กิ้งกือมังกรสิรินธร 33. แมงมุมรังซ้อนสิรินธร 34. หอยกาบสามเหลี่ยมลำน้ำมูล 35. หอยทากจิ๋วจุกแดงทรงเจดีย์ 36. หอยนักล่าสิรินธร 37. หอยหางดิ้นเจ้าฟ้า 38. กบเขาหินทรายเจ้าฟ้า
39. ยีสต์เจ้าฟ้าหญิง 40. ยีสต์สิรินธร 41. ยีสต์น้ำหวานดอกตาลโตนดเจ้าฟ้าหญิง 42. ยีสต์น้ำหวานดอกตาลโตนดสิรินธร
43. เห็ดโกงกางจิ๋วสิรินธร ./