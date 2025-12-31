คึกคักต่อเนื่อง!! LINE STICKERS x River City Bangkok โชว์ 5 คอลเลกชันพิเศษ Snoopy จากศิลปินไทย

หลังจากเปิดให้เข้าชมมาได้กว่าครึ่งทาง นิทรรศการ “How Do You Do, Snoopy? 75 Years: A Journey of Friendship Through Art” ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากผู้ชมทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นแฟน Snoopy นักสะสมงานศิลปะ ไปจนถึงผู้รักวัฒนธรรมป๊อป ทำให้บรรยากาศที่ River City Bangkok ยังคึกคักอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโซนที่นำเสนอผลงานของศิลปินไทย ซึ่งได้รับความนิยมมากจนมีคนจำนวนมากกลับมาเยี่ยมชมซ้ำ
ท่ามกลางกระแสตอบรับที่ดีนี้ LINE STICKERS ได้ทำงานร่วมกับ River City Bangkok ต่อยอดประสบการณ์ศิลปะจากแกลเลอรีสู่โลกดิจิทัล ผ่านคอลเลกชันสติกเกอร์ Snoopy พิเศษ 5 ชุด โดย 5 ศิลปินไทยชื่อดัง ได้แก่ FAHFAHS, Tum Ulit, Juli Baker and Summer, Tuagomstudio และ Munins เพื่อให้ผู้ชมสามารถพาแรงบันดาลใจและความประทับใจจากนิทรรศการกลับไปอยู่กับตัวเองได้ทุกวัน ผ่านการใช้งานสติกเกอร์บนแพลตฟอร์ม LINE ในชีวิตประจำวัน
โทบี้ ลู (Toby Lu) Sales & Marketing Director River City Bangkok เผยว่า “หัวใจของการจัดนิทรรศการที่ River City คือการมองหาวิธีใหม่ ๆ ให้งานศิลปะเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น และมีความหมายมากกว่าแค่การเดินชมผลงานในแกลเลอรี เราจึงต้องการต่อยอดประสบการณ์ศิลปะให้กว้างไกลกว่าพื้นที่จัดแสดงออฟไลน์
การร่วมมือกับ LINE STICKERS ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่สร้างสีสันให้การสื่อสารบนแพลตฟอร์ม LINE ที่คนไทยใช้ในชีวิตประจำวัน จึงเป็นโอกาสที่ดีในการพาเรื่องราวของ Snoopy เดินทางผ่านข้อจำกัดของพื้นที่จัดแสดงไปสู่โลกออนไลน์ในรูปแบบสติกเกอร์ ผู้ชมสามารถเก็บความประทับใจและแรงบันดาลใจจากนิทรรศการกลับไปได้จริง และยังมีส่วนร่วมกับงานศิลปะผ่านการส่งสติกเกอร์ในบทสนทนากับครอบครัว เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงาน ทำให้ประสบการณ์และผลงานศิลปะจะยังคงอยู่ในใจผู้คนต่อไปในระยะยาว แม้จะเดินออกจากนิทรรศการไปแล้ว
นอกจากนี้การร่วมมือกันครั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินหรือครีเอเตอร์ไทยได้มีพื้นที่ใหม่ๆ ในการแสดงผลงานที่หลากหลาย และสามารถเข้าถึงผู้คนในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมแสดงตัวตนหรือความรู้สึกผ่าน LINE STICKERS รวมถึงยังเป็นการต่อยอดให้ศิลปินได้ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของตัวเอง ผ่านการตีความสร้างสรรค์คาแรกเตอร์ Snoopy ในรูปแบบใหม่และมีชีวิตอยู่ในบทสนทนาของผู้ใช้ ทำให้ผลงานของศิลปินเข้าไปอยู่กับผู้คนได้ใกล้ชิดมากกว่าเดิม”
วรพล ลีลาเวชบุตร หัวหน้าฝ่ายธุรกิจผู้บริโภค LINE ประเทศไทย กล่าวว่า “LINE STICKERS มุ่งสนับสนุนครีเอเตอร์ไทยให้ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่และเข้าถึงผู้คนในวงกว้างมากขึ้น ความร่วมมือกับ River City Bangkok ในโปรเจกต์นี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้สร้างสรรค์คอลเลกชันสติกเกอร์พิเศษ จากการตีความคาแรกเตอร์ Snoopy ในมุมมองใหม่ ๆ ที่สามารถเข้าถึงแฟน ๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ"
"เราเชื่อว่าการนำผลงานจากพื้นที่นิทรรศการสู่รูปแบบสติกเกอร์บนแพลตฟอร์ม LINE จะช่วยขยายพลังของงานศิลปะให้ก้าวข้ามข้อจำกัดของออฟไลน์ และมีชีวิตอยู่ในบทสนทนาประจำวันของผู้คนอย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อสติกเกอร์กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารในทุกวัน ก็จะช่วยให้ผลงานของศิลปินเป็นที่รู้จักมากขึ้น และผลักดันการเติบโตของครีเอเตอร์ไทยในยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง”
คอลเลกชัน LINE STICKERS พิเศษในโปรเจกต์ “How Do You Do, Snoopy? 75 Years: A Journey of Friendship Through Art” เป็นการนำเสนอคาแรกเตอร์ Snoopy ในมุมมองใหม่ผ่านลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์ของ 5 ศิลปินไทยชื่อดัง ได้แก่ FAHFAHS เจ้าของคาแรกเตอร์เด็กผู้หญิงตาโตในโทนสีพาสเทลอ่อนโยนสุดอบอุ่น, Tum Ulit ศิลปินผู้ถ่ายทอดสไตล์ผลงานที่น่ารัก เรียบง่าย ในรูปแบบสีหม่น ๆ สื่อถึงความเหงาและความเปราะบาง, Juli Baker and Summer กับงานเพนต์ลายเส้นอิสระที่โดดเด่นด้านการใช้สีสันสดใสเต็มไปด้วยพลังบวก, Tuagomstudio เจ้าของคาแรกเตอร์ "ตัวกลม" ที่ดูเป็นมิตรกับทุกคน และ Munins ผู้ถ่ายทอดความนุ่มละมุนในสไตล์มินิมัลที่ลึกซึ้งกินใจ
นิทรรศการ “How Do You Do, Snoopy? 75 Years: A Journey of Friendship Through Art” ที่กลายเป็น “พื้นที่แห่งความสุข” ของผู้ชม ได้รวบรวมผลงานศิลปะร่วมสมัยสุดสร้างสรรค์ ถ่ายทอดเรื่องราวอันอบอุ่นของ Snoopy และผองเพื่อนในมุมมองใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วัฒนธรรม แฟชั่น หรือสื่อบันเทิง และจากความประทับใจที่ผู้ชมมอบให้ตลอดช่วงที่ผ่านมา River City Bangkok จึงขยายเวลาการจัดแสดงถึง 4 มกราคม 2569 เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสเสน่ห์ของผลงานได้อย่างเต็มที่
ผู้ชมที่ประทับใจกับผลงานศิลปินไทยทั้ง 5 คนยังสามารถ ต่อยอดประสบการณ์จากนิทรรศการสู่โลกออนไลน์ ผ่านคอลเลกชัน LINE STICKERS Snoopy ที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของลายเส้นแต่ละศิลปินได้อย่างครบถ้วน ช่วยให้ความประทับใจจากแกลเลอรี “เดินทางต่อ” ได้ในชีวิตประจำวัน ได้ทาง LINE STICKERS Shop