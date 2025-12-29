EnCo ตอกย้ำบทบาทต้นแบบอาคารสีเขียว คว้ารางวัล ‘Thailand Energy Awards 2024’

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo) เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 สะท้อนวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนาอาคารสีเขียวที่ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สะท้อนได้จากรางวัล Thailand Energy Awards 2024 สุดยอดรางวัลด้านพลังงานของประเทศไทยในระดับสากล สาขาการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม จากผลงาน “ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์” โดยนายศิรศักดิ์ จันเทรมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ EnCo เข้ารับรางวัลจาก นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ได้รับการยอมรับในฐานะต้นแบบของ อาคารยั่งยืน (Sustainable Building), อาคารอัจฉริยะ (Intelligent Building) และ อาคารเขียว (Green Building) ที่ออกแบบและพัฒนาภายใต้มาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ EnCo ตลอดระยะเวลากว่า 21 ปี ในการบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานเข้ากับการออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทยในระยะยาว ภายใต้เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 โดยดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การปรับปรุงหอผึ่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน และการติดตั้งอุปกรณ์วาล์วอัจฉริยะ ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ EnCo พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการรักษาสมดุลของธรรมชาติ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานยั่งยืนในอนาคต