PMCU x AIS SIAM เนรมิตสยามสแควร์เป็น “ถนนแห่งความฝัน” พร้อมเคานต์ดาวน์ปีใหม่ 2026

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ผนึกกำลัง AIS SIAM สร้างปรากฏการณ์รวมพลังคนรุ่นใหม่ เนรมิตสยามสแควร์ให้กลายเป็น “ถนนแห่งความฝัน” ชวน Gen Z และคนรุ่นใหม่ออกมาใช้ชีวิต และเติมเต็มทุกแพสชัน ในงาน “SIAM SQUARE STREET OF DREAMZ 2026 Presented by AIS SIAM” อีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมือง ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 2569 จัดเต็มกิจกรรมจากพาร์ทเนอร์แบรนด์ดัง พร้อมเปิดพื้นที่ให้คนมีฝันได้มาแสดงความสามารถ โชว์ความเป็นตัวเอง และสตรีทคัลเจอร์ในแบบฉบับเด็กสยาม พร้อมความสุขในค่ำคืนเคานต์ดาวน์ต้อนรับปีใหม่ 2026 อย่างยิ่งใหญ่กับทัพศิลปินชั้นนำที่จะมาสร้างโมเมนต์แห่งความทรงจำใจกลางเมือง
ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้สะท้อนบทบาทของ PMCU ในการพัฒนาพื้นที่สยามสแควร์ให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน ภายใต้แนวคิด CHULA FOR ALL พร้อมส่งมอบความสุข ความทรงจำ และแรงบันดาลใจให้กับสังคมไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่
นายปรัธนา ลีลพนัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า AIS พร้อมสนับสนุนการเชื่อมต่อทุกโมเมนต์แห่งความสุข ด้วยโครงข่ายดิจิทัลที่แข็งแกร่ง เพื่อให้ผู้ร่วมงานสามารถแชร์ประสบการณ์เคานต์ดาวน์ และส่งต่อความประทับใจได้อย่างราบรื่นตลอดงาน
5 กิจกรรมไฮไลท์
• Christmas & Countdown Walking Street รวมพลังผู้เช่าในพื้นที่สยามสแควร์ และสยามสแควร์วัน นำโดย PMCU และ AIS SIAM เนรมิตถนนแห่งความฝัน ตั้งแต่บริเวณทางเชื่อมศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน ต่อเนื่องไปจนถึงสยามสแควร์ Walking Street อัดแน่นด้วยกิจกรรมจากหลากหลายแบรนด์ดังตลอดทั้งเส้น อาทิ Fujifilm, MINISO, BEAUTRIUM, Smiley, RAVIPA, AIS, Hirono, POP MART และ True
• Christmas Lighting Night ต้นคริสต์มาสยักษ์ใจกลางสยามสแควร์ โดดเด่นด้วยสีสันสดใส พร้อมมุมถ่ายภาพให้ได้เช็กอินและเก็บความทรงจำส่งท้ายปีไฮไลต์พิเศษกับพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสและขบวนพาเหรดสุดตระการตาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568
• Countdown Celebration ฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ไปกับทัพศิลปินและไอดอลชื่อดัง นำโดย พี่จอง, คัลแลน, เจษ เจษฎ์พิพัฒ, ไบเบิ้ล วิชญ์ภาส, เติ้ล มติมันต์, เฟิร์สวัน วรรณกร, LYKN, bamm, SERIOUS BACON, Sugar ’N Spice, และ TALAY จัดเต็มความสนุกตลอดคืน พร้อมร่วมนับถอยหลังสู่ปี 2026 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป หรือรับชม Live Streaming ผ่าน Facebook SIAM SQUARE และ Instagram AISSIAM_OFFICIAL ตั้งแต่เวลา 22.00 – 24.30 น.
• Siam Square One (SQ1) – Selfie Mirror: พบต้นคริสต์มาสกระจกที่ให้ Gen Z ถ่าย Selfie สร้างการสะท้อนแบบไม่ซ้ำใคร พร้อมรับสติ๊กเกอร์ เขียนความฝันในปีหน้า หลากหลายแบบ หลากหลายสไตล์ กว่า 50 ดีไซน์ มากกว่า 10,000 ชิ้น
• Step to your Dreamz และ Vinyl Stage เวทีแห่งความฝันของคนรุ่นใหม่ เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มาแสดงความสามารถและโชว์ความเป็นตัวเอง พบกับวงดนตรีเปิดหมวก, วงแจ้งเกิดจากสยามสแควร์, Random Dance, Cosplay และ Street Performance จาก Siam Mover ที่จะสลับกันมาโชว์บนเวทีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 2569
พร้อมไฮไลท์คริสต์มาสและกิจกรรมเด็ดๆ จากผู้เช่าแบรนด์ดังสยามสแควร์ และพันธมิตร
• AIS 3BB Fibre3 ชวนวัยรุ่น Gen Z มาร้องคาราโอเกะกลางสยาม กับ SMART SOUNDBAR Powered by AIS 3BB Fibre3 ด้วยลำโพงอิจฉริยะมาพร้อมกับ Android TV ไอเทมสุดสมาร์ตที่ทุกบ้านต้องมี พร้อมดูหนัง ฟังเพลง ร้องคาราโอเกะ มอบประสบการณ์ความบันเทิงเต็มรูปแบบ
• True Shop Siam Square New Look ที่ออกแบบ Brand Experience และ Flagship Space เพื่อเชื่อมต่อกับ Generation Alpha อย่างจริงจัง ยกระดับพื้นที่รีเทลสู่ “Cultural Metropolis” พื้นที่ ที่เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่มาบรรจบกันอย่างไร้รอยต่อ สะท้อนแนวคิด LIVE Your True Life ด้วยความเชื่อว่า เทคโนโลยีควรทำหน้าที่เป็นพลัง ช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ชีวิตในแบบของตัวเองอย่างมั่นใจ ชัดเจน และเป็นตัวตนอย่างแท้จริง ตอกย้ำพันธกิจผู้นำ Telco-Tech Company ระดับโลกของ ทรู คอร์ปอเรชั่น
• Smiley Tree & Giant Balloon: พบกับ SMILEY GIANT GLOW BALLOON บอลลูนรอยยิ้มยักษ์ความสูง 5 เมตร ครั้งแรกใจกลางสยามสแควร์ พร้อมต้นคริสต์มาส Smiley Tree ที่ตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์ด้วย โบว์สีเหลืองทอง ตัวประดับรูปหน้าสไมลีย์กลม สไมลีย์รูปดาว และ Daisy Smiley
• RAVIPA "Meaningful Tree": แบรนด์เครื่องประดับ RAVIPA นำเสนอต้นคริสต์มาสดีไซน์พิเศษที่สะท้อนความหมายดีๆ เพื่อต้อนรับปีใหม่ ตั้งอยู่บริเวณ Main Entrance พร้อมกิจกรรม จุดสอยดาว ให้ผู้ร่วมงานได้ลุ้นรับของขวัญนำโชค
• POP MART & HIRONO แลนด์มาร์คสำคัญ: จะมีการจัดแสดงในรูปแบบ Installation Art ที่ผสมผสานความน่ารักของตัวละครเข้ากับบรรยากาศเทศกาลเน้นความสดใสและเข้ากับธีมArt Toy โดยมีไฮไลต์อยู่ที่การนำคาแรกเตอร์ยอดฮิตอย่าง Hirono และเหล่าฟิกเกอร์จาก POP MART มาเป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งเพื่อสร้างบรรยากาศสุดอาร์ตที่จะสร้างสีสันให้เหล่านักสะสมตลอดเส้นทาง Walking Street
• BEAUTRIUM: ไฮไลต์การตกแต่งต้นคริสต์มาส ในปีนี้ BEAUTRIUM เปลี่ยนพื้นที่หน้าร้านให้กลายเป็นสวนแห่งรอยยิ้ม ด้วยการติดตั้ง ต้นคริสต์มาส Smiley ถึง 4 ต้น ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษในสไตล์ Happy & Glow
• Fujifilm: เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้ทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์ถ่ายภาพระดับมือโปร ด้วยบริการให้ยืมกล้อง Fujifilm ออกไปบันทึกโมเมนต์ความประทับใจทั่วบริเวณงาน พร้อมจุดเช็กอินถ่ายภาพสุดเก๋
SIAM SQUARE STREET OF DREAMZ 2026 จึงไม่ใช่เพียงงานเคานต์ดาวน์ แต่คือการรวมพลังของพื้นที่แบรนด์ และคนรุ่นใหม่ ที่เปลี่ยนถนนกลางสยามให้กลายเป็นถนนแห่งความฝันอย่างแท้จริง
