“ดร.ธรณ์” เผยคลื่นความร้อนในฤดูหนาว ! สัญญาณเตือนโลกอันตรายยิ่งขึ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น ประเทศญี่ปุ่นเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงเกิน 35 องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ โดยโอซาก้าและนาโกย่ามีอุณหภูมิสูงถึง 38 องศาเซลเซียส และใจกลางเมืองโตเกียวมีอุณหภูมิสูงถึง 35 องศาเซลเซียส
รศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเล และรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์บนเพจเฟซบุ๊ก Thon Thamrongnawasawat ว่า คลื่นความร้อนในฤดูหนาว เป็นปรากฎการณ์ใหม่ที่โลกกำลังเจอสัญญาณอันตราย

โลกร้อนจัดต่อเนื่องมา 3-4 ปี ปีนี้ก็น่าจะเป็นอีกปีที่อุณหภูมิร้อนเกิน 1.4 องศาจากปีฐาน เกิดปรากฏการณ์แปลกๆ ในฤดูหนาวที่ร้อนผิดปรกติเป็นช่วงๆ

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เห็นชัด พายุหิมะถล่ม 3-4 วัน จากนั้นก็ร้อนแบบไม่ควรเกิดในเดือนธันวา หิมะละลายอย่างรวดเร็ว

ตอนผมไปก็เจอครับ วันแรกหนาวมากหิมะตก วันหลังๆ เมืองเดียวกันเวลาเดียวกัน อุณหภูมิต่างกันเกิน 10 องศา

ช่วงนี้ก็อาจเป็นเช่นนั้น หิมะอาจตกหนัก 2-3 วัน พอเข้าปีใหม่ก็ร้อนขึ้นอย่างเร็ว

ในอเมริกาบางที่ก็กำลังเจอคริสต์มาสที่อาจร้อนสุดตั้งแต่บันทึกมา บ่งบอกว่าเรากำลังเจอความแปรปรวนแบบใหม่ๆ

ลานสกีหลายแห่งในญี่ปุ่นมีหิมะบางเฉียบแต่ก็ไม่รู้ทำไง จำเป็นต้องเปิดตามประเพณีนิยม

หิมะละลายเร็วกลายเป็นน้ำไหลลงมา ส่งผลต่อการเดินทาง

ยังไม่ต้องพูดถึงผลกระทบลึกๆ ต่อระบบนิเวศและสรรพสัตว์ เมื่ออะไรก็เริ่มไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

นักวิทยาศาสตร์เตือนแล้วเตือนอีก เตือนมา 3-4 ปีแล้วว่า โลกร้อนเร็วเกินคาด และอะไรแปลกที่คาดไม่ถึงจะเกิดขึ้น

เพราะโลกในยุคมนุษย์ไม่เคยร้อนแบบนี้มาก่อน เราจะไปเรียนรู้จากอดีตได้อย่างไรว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น

นั่นแหละคือความน่ากลัวของโลกร้อน มันจู่โจมด้วยอะไรที่ไม่เคยพบเคยเห็น ยากต่อการรับมือ

ผมโดนอาจารย์บังคับให้ค้นเรื่องโลกร้อนมาตั้งแต่ปี 2528 ไปพูดเรื่องแทนอาจารย์มาตั้งแต่ปี 30

ผมก็ไม่เคยเจอข้อมูลปรากฏการณ์แบบนี้เหมือนกัน

ของแปลกๆ จะมาอีก และมันจะไม่ยอมหยุดยั้ง ตราบใดที่โลกไม่หยุดร้อนครับ


คลื่นความร้อน...ภัยจากวิกฤติภูมิอากาศที่อันตรายถึงชีวิต ⚠️

1.คลื่นความร้อน (Heat Wave) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อากาศร้อนมากกว่าปกติอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาหนึ่ง อาจเกิดเป็นเวลาไม่กี่วันหรือหลายสัปดาห์

2.นิยามของคลื่นความร้อน หมายถึง “ภาวะที่อุณหภูมิสูงสุดประจำวันเกินค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในพื้นที่นั้นๆ ประมาณ 5 องศาเซลเซียสติดต่อกันอย่างน้อย 5 วัน” (องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก)

3.คลื่นความร้อน เกิดจาก 2 สาเหตุ

1) การสะสมความร้อน : เป็นคลื่นความร้อนที่เกิดจากการสะสมความร้อนในพื้นที่ ไม่มีลมพัด อากาศแห้ง ไอร้อนสะสมจนเป็นคลื่นความร้อน

2) การพัดพาความร้อน : เป็นคลื่นความร้อนที่เกิดจากลมที่หอบความร้อนมาจากพื้นที่อื่น เช่น ที่เกิดในยุโรป และแถบเมดิเตอร์เรเนียน

