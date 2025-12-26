“ดร.ธรณ์” เผยคลื่นความร้อนในฤดูหนาว ! สัญญาณเตือนโลกอันตรายยิ่งขึ้น

รศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเล และรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์บนเพจเฟซบุ๊ก Thon Thamrongnawasawat ว่า คลื่นความร้อนในฤดูหนาว เป็นปรากฎการณ์ใหม่ที่โลกกำลังเจอสัญญาณอันตราย
โลกร้อนจัดต่อเนื่องมา 3-4 ปี ปีนี้ก็น่าจะเป็นอีกปีที่อุณหภูมิร้อนเกิน 1.4 องศาจากปีฐาน เกิดปรากฏการณ์แปลกๆ ในฤดูหนาวที่ร้อนผิดปรกติเป็นช่วงๆ
ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เห็นชัด พายุหิมะถล่ม 3-4 วัน จากนั้นก็ร้อนแบบไม่ควรเกิดในเดือนธันวา หิมะละลายอย่างรวดเร็ว
ตอนผมไปก็เจอครับ วันแรกหนาวมากหิมะตก วันหลังๆ เมืองเดียวกันเวลาเดียวกัน อุณหภูมิต่างกันเกิน 10 องศา
ช่วงนี้ก็อาจเป็นเช่นนั้น หิมะอาจตกหนัก 2-3 วัน พอเข้าปีใหม่ก็ร้อนขึ้นอย่างเร็ว
ในอเมริกาบางที่ก็กำลังเจอคริสต์มาสที่อาจร้อนสุดตั้งแต่บันทึกมา บ่งบอกว่าเรากำลังเจอความแปรปรวนแบบใหม่ๆ
ลานสกีหลายแห่งในญี่ปุ่นมีหิมะบางเฉียบแต่ก็ไม่รู้ทำไง จำเป็นต้องเปิดตามประเพณีนิยม
หิมะละลายเร็วกลายเป็นน้ำไหลลงมา ส่งผลต่อการเดินทาง
ยังไม่ต้องพูดถึงผลกระทบลึกๆ ต่อระบบนิเวศและสรรพสัตว์ เมื่ออะไรก็เริ่มไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
นักวิทยาศาสตร์เตือนแล้วเตือนอีก เตือนมา 3-4 ปีแล้วว่า โลกร้อนเร็วเกินคาด และอะไรแปลกที่คาดไม่ถึงจะเกิดขึ้น
เพราะโลกในยุคมนุษย์ไม่เคยร้อนแบบนี้มาก่อน เราจะไปเรียนรู้จากอดีตได้อย่างไรว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น
นั่นแหละคือความน่ากลัวของโลกร้อน มันจู่โจมด้วยอะไรที่ไม่เคยพบเคยเห็น ยากต่อการรับมือ
ผมโดนอาจารย์บังคับให้ค้นเรื่องโลกร้อนมาตั้งแต่ปี 2528 ไปพูดเรื่องแทนอาจารย์มาตั้งแต่ปี 30
ผมก็ไม่เคยเจอข้อมูลปรากฏการณ์แบบนี้เหมือนกัน
ของแปลกๆ จะมาอีก และมันจะไม่ยอมหยุดยั้ง ตราบใดที่โลกไม่หยุดร้อนครับ
คลื่นความร้อน...ภัยจากวิกฤติภูมิอากาศที่อันตรายถึงชีวิต ⚠️
1.คลื่นความร้อน (Heat Wave) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อากาศร้อนมากกว่าปกติอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาหนึ่ง อาจเกิดเป็นเวลาไม่กี่วันหรือหลายสัปดาห์
2.นิยามของคลื่นความร้อน หมายถึง “ภาวะที่อุณหภูมิสูงสุดประจำวันเกินค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในพื้นที่นั้นๆ ประมาณ 5 องศาเซลเซียสติดต่อกันอย่างน้อย 5 วัน” (องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก)
3.คลื่นความร้อน เกิดจาก 2 สาเหตุ
1) การสะสมความร้อน : เป็นคลื่นความร้อนที่เกิดจากการสะสมความร้อนในพื้นที่ ไม่มีลมพัด อากาศแห้ง ไอร้อนสะสมจนเป็นคลื่นความร้อน
2) การพัดพาความร้อน : เป็นคลื่นความร้อนที่เกิดจากลมที่หอบความร้อนมาจากพื้นที่อื่น เช่น ที่เกิดในยุโรป และแถบเมดิเตอร์เรเนียน