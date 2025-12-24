เปิดตัวพรีวิว “Return to Reset เมื่อชีวิตย้อนเวลากลับไป (ไม่) ได้?” ละครสะท้อนชีวิตสูงวัย

“Return to Reset เมื่อชีวิตย้อนเวลากลับไป (ไม่) ได้?” เป็นละครสั้นแนวดรามา - แฟนตาซี ที่ชวนผู้ชมทบทวนความหมายของชีวิต ความสุข และการเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย ผ่านเรื่องราวอบอุ่น ลึกซึ้ง และร่วมสมัย นำแสดงโดย โบว์ เบญวรรณ อาร์ดเนอร์ และ อ้น นพพันธ์ บุญใหญ่ ถ่ายทอดบทบาทคู่ชีวิตในวัยชรา ที่ได้ย้อนมองเส้นทางชีวิตของตนเอง เพื่อค้นหาคำตอบของ “ความสุขที่แท้จริง” พร้อมด้วยทีมนักแสดงคุณภาพ
ผลงานสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ “Happy Me สื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสูงวัยเชิงรุก” ที่สะท้อนแนวคิดการสูงวัยอย่างมีคุณค่า (Active Aging) และการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในทุกช่วงวัย ชมพรีวิวได้ที่ https://youtu.be/wpfl3secFOU
รับชมละครชุด Mini Series จำนวน 5 ตอน ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 13.30 - 13.55 น. ทางสถานีโทรทัศน์ NBT (เริ่มตอนแรก วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568) ผลิตโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. และได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ควบคุมการผลิตโดย ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง