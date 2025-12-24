บ้านปู จัด "BC4C Networking Event 2025" เติมไฟ SE ไทย ให้ไปต่อได้

แม้จะเป็นเพียงคนตัวเล็กๆ แต่ทุกคนสามารถเป็นส่วนขับเคลื่อนสังคมให้ยั่งยืนได้ เพราะความเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเงินก้อนใหญ่ หากมาจากความตั้งใจและศักยภาพของผู้คนที่อยากสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้กับชีวิต นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ยังคงยืนหยัดในการพัฒนาศักยภาพคนอย่างจริงจัง และทำต่อเนื่องมานานกว่าทศวรรษ ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ BC4C (Banpu Champions for Change)
BC4C เดินทางมาถึงปีที่ 14 ภายใต้ธีม “จุดไฟ โตไปพร้อมกัน” มุ่งพัฒนากิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) และคนรุ่นใหม่ที่มีไฟและอยากขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง พร้อมช่วยเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้แข็งแรงจากฐานราก แต่นอกจากการบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้ว ปีนี้บ้านปูยังได้จัดกิจกรรมพิเศษ “เติมไฟ แล้วไปกันต่อ” (BC4C Networking Event) ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างศิษย์เก่า BC4C บ้านปู และ ChangeFusion รวมทั้งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อสังคม
๐ พื้นที่ปลอดภัยของ SE ไทย : จากรุ่นสู่รุ่น สู่การจุดไฟให้ไปต่อ
กิจกรรมนี้ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ศิษย์เก่า BC4C (BC4C Alumni) กว่า 38 กิจการ 54 คน ได้กลับมาเจอกัน พูดคุย และอัปสกิลร่วมกัน รุ่นพี่และรุ่นน้องได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบตรงไปตรงมา จนเกิดบรรยากาศที่เกื้อกูลและหนุนให้ SE ได้สร้างโอกาสการหาความร่วมมือใหม่ ๆ ในอนาคต หลายกิจการที่เติบโตมากับ BC4C ก็กลับมาแบ่งปันมุมมองในครั้งนี้ เช่น a-chieve BC4C รุ่นที่ 1 กิจการเพื่อสังคมที่มุ่งพัฒนาระบบนิเวศการแนะแนวการศึกษาในประเทศไทย Buddy HomeCare (บัดดี้โฮมแคร์) Acceleration Program รุ่นที่ 1 บริการดูแลผู้สูงอายุและสร้างรายได้ให้กับเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงใหม่ insKru (อิน สครู) รุ่นที่ 10 แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยครูสร้างห้องเรียนคุณภาพและสามารถแบ่งคลังไอเดียการสอนระหว่างครูด้วยกัน และ JAIKLA (ใจกล้า) BC4C รุ่นที่ 9 กิจการเพื่อสังคมที่แปลงขยะอินทรีย์ให้เป็นโภชนาการใหม่ ด้วยวิทยาศาสตร์อาหาร
๐ เติมไฟจากประสบการณ์จริงจากผู้รอดวิกฤต ชี้ชัดว่า ‘เมื่อทำเพื่อสังคม สังคมจะไม่ทิ้งเรา’
สุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน ChangeFusion เล่าถึงความพิเศษของกิจกรรมครั้งนี้ว่า “การได้รวม SE ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันไว้ในที่เดียว ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยเฉพาะการพบกันของ SE Alumni ที่ต่างเป็นผู้นำในแต่ละสายงาน ถือเป็นโอกาสที่หาได้ยาก และสร้างการต่อยอดได้จริง หนึ่งในเสียงสะท้อนสำคัญมาจาก moreloop BC4C รุ่นที่ 8 ธุรกิจที่มุ่งมั่นสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าเหลือใช้คุณภาพดีในอุตสาหกรรมสิ่งทอ อัปไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ที่เกือบต้องปิดกิจการจากผลกระทบด้านภาษีในปีนี้ แต่กลับรอดมาได้จากการกลับมาสนับสนุนของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่อยากให้ธุรกิจที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมต้องหายไป ประสบการณ์นี้ตอกย้ำว่า ถ้าเราทำเพื่อสังคม สังคมก็จะไม่ทิ้งเรา”
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลกระทบปัญหาเศรษฐกิจที่ทำให้ปีนี้ จึงเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กๆจำนวนมาก การเปิดพื้นที่พูดคุยและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะปัจจุบันศักยภาพที่แท้จริงของผู้ประกอบการชุมชน ไม่ได้อยู่ที่ทีมงานเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่อยู่ที่ “เครือข่าย” ของผู้ประกอบการที่เติบโตขึ้นมากด้วย ที่สำคัญเราเชื่อว่าทุกคนมีพลังในตัวเอง และเป้าหมายสำคัญของงานนี้คือ การทำให้ทุกคน "รู้จักและเชื่อในพลังของแต่ละคน" เพื่อ "เติมไฟแล้วไปกันต่อ"
๐ ผู้นำหลากวงการร่วมเติมไฟ สร้างแรงบันดาลใจ อัพสกิล SE ไทย
นอกจากการรวมตัวของกิจการเพื่อสังคมที่ครอบคลุมหลากหลายรูปแบบแล้ว กิจกรรมนี้ยังได้รวบรวมบุคคลที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการ มาร่วมแชร์ความรู้ ผ่านกิจกรรมทอล์กสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Talks) โดย คุณปิลันธน์ ไทยสรวง ผู้ก่อตั้งและซีอีโอแบรนด์ “ภูคราม” BC4C Alumni รุ่นที่ 11 กิจการที่ยกระดับผ้าครามท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย พร้อมสร้างรายได้และอัตลักษณ์ใหม่ให้ชุมชน คุณเคนเนธ ริมดาห์ล (Mr. Kenneth Rimdahl) ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของ Monsoon tea ผู้ผลักดันแนวคิด “Forest-Friendly Tea” ที่ใช้ชาขึ้นป่าธรรมชาติ สร้างรายได้ยั่งยืนให้ชุมชนท้องถิ่น
รวมถึงกิจกรรมให้คำปรึกษาธุรกิจ (Business Clinic) นำโดย คุณณภัทร นุตสติ ผู้จัดการทั่วไปของ Raya Collection แบรนด์ไทยที่ยกระดับงานหัตถกรรมภาคใต้สู่ตลาดสากล คุณทรงกลด บางยี่ขัน ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ The Cloud ผู้สร้างแรงบันดาลใจผ่านการเล่าเรื่อง เชี่ยวชาญการสื่อสารเชิงธุรกิจ–สังคม คุณผไท ผดุงถิ่น ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ BUILK สตาร์ทอัพไทยแท้ด้านเทคโนโลยีก่อสร้างแนวหน้าของประเทศ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์กชอปค้นหาตัวตนและเยียวยาจิตใจผ่านการระบายสีและจัดดอกไม้ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการทุกคนได้หันมาฮีลใจตัวเองเพื่อมีพลังใจเดินหน้าต่อ
๐ เครือข่ายผู้ประกอบการ SE ศิษย์บ้านปู ร่วมเติมไฟแล้วไปกันต่อ
กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์ ผู้ก่อตั้ง Ooca ผู้ประกอบการ SE จาก Acceleration Program รุ่นที่ 11 กล่าวว่า นับเป็นโอกาสที่ดีมากๆ ที่ได้มาร่วมพบปะเครือข่ายผู้ประกอบการ SE อีกครั้ง การได้กลับมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ช่วยเปิดมุมมองใหม่และสร้างแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะแนวคิดด้านความยั่งยืนจากเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อสังคม ขณะที่คุณรสรี ซันจวน ผู้ก่อตั้ง Go Mamma รุ่นที่ 10 มองว่าโครงการ BC4C เป็นโครงการที่มีเสน่ห์และมีความเป็นมนุษย์ (Human Touch) สูง ช่วยทำให้เข้าใจการทำธุรกิจเพื่อสังคมอย่างลึกซึ้ง แม้เป็นงานที่ซับซ้อนและไม่ได้วัดผลด้วยรายได้เป็นหลัก แต่เป็นงานที่สร้างคุณค่าและความสุขให้กับผู้ทำ พร้อมขอบคุณบ้านปูที่จัดพื้นที่ให้เกิดการเรียนรู้และการเติบโตร่วมกันของผู้ประกอบการ SE
๐ บ้านปู จากผู้สนับสนุน สู่ ‘เพื่อนร่วมทาง’ ขยายผลลัพธ์ที่เติบโตไปด้วยกัน
รัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บทบาทของบ้านปูใน BC4C ไม่ได้หยุดอยู่ที่การสนับสนุน แต่คือการยืนเคียงข้างผู้ประกอบการเพื่อสังคมในฐานะเพื่อน เราเชื่อว่าผลลัพธ์ทางสังคมจะเติบโตได้ เมื่อทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน และตราบใดที่ยังมีคนอยากสร้างความเปลี่ยนแปลง บ้านปูก็พร้อมเติมเชื้อไฟในการเดินทางของพวกเขาเหล่านั้นให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ในฐานะ เพื่อนร่วมอุดมการณ์ ที่มีเป้าหมายในการทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคมร่วมกัน เพื่อนคู่คิด ที่พร้อมเป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือในด้านธุรกิจ เพื่อนร่วมทาง ที่พร้อมก้าวและเติบโตไปด้วยกันในระยะยาว”
