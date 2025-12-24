เจียไต๋ส่งต่อความห่วงใย มอบผ้าห่มคลายหนาวให้ชุมชน

จากสถานการณ์สภาพอากาศที่เริ่มหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ประชาชนในบางพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนผ้าห่มและเครื่องกันหนาว ปุ๋ยตรากระต่าย โดย บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม มอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ชาวบ้านหนองหิน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็น ทำให้ผ้าห่มและเครื่องกันหนาวมีไม่เพียงพอ การมอบผ้าห่มในครั้งนี้จึงช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเติมเต็มความจำเป็นขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนในพื้นที่ในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว
กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเจียไต๋ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญกับการยืนหยัดเคียงข้างเกษตรกรและชุมชน พร้อมส่งต่อความห่วงใยและกำลังใจ เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทย