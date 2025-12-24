ม.รังสิต จัดค่ายพัฒนาครูภาษาจีน เสริมพลังการเรียนรู้ผ่านดนตรี

สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดค่ายพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาจีน “ภาษาจีน+ดนตรี” แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568 ควบคู่กับกิจกรรมพิเศษ “ดนตรีเสริมพลังการสอนภาษาจีน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–จีน และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาจีนในประเทศไทย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญหลายท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธรรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ คุณเถา อิ่ง หัวหน้าฝ่ายการสอน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และศาสตราจารย์เฉิน จวิน จากคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ศาลาดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
กิจกรรมภายในค่ายแบ่งออกเป็นสองส่วนสำคัญ ได้แก่ การออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเวิร์กช็อป ภายใต้หัวข้อ “ภาษาจีน+ดนตรี” ซึ่งเปิดโอกาสให้ครูผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนแผนการสอน แนวคิด และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ผสานดนตรีเข้ากับการเรียนภาษาจีน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกและสร้างสรรค์ในห้องเรียน อีกหนึ่งไฮไลต์ของงานคือการประกวดร้องเพลงไทย–จีน (Performance) ในหัวข้อ “เสียงแห่งมิตรภาพไทย–จีน” ซึ่งสะท้อนการผสมผสานทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาจีนและดนตรี ซุ้มวัฒนธรรม และการแสดงผสานวัฒนธรรมไทย–จีน ที่สร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพและการเรียนรู้ร่วมกันอย่างอบอุ่น นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่มหาวิทยาลัยรังสิตมุ่งส่งเสริมการพัฒนาครูสอนภาษาจีนให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมต่อยอดความร่วมมือทางการศึกษาและวัฒนธรรมไทย–จีนอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต