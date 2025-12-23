ไทยฮอนด้า รวมพลังจิตอาสาสร้างแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่า ที่สระบุรี

ไทยฮอนด้า ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าในประเทศไทย เดินหน้าสานต่อพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “Thai Honda Forest Fortress”
ระดมพลังจิตอาสาไทยฮอนด้ากว่า 150 คน ร่วมสร้างแนวกันไฟ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 จังหวัดสระบุรี เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างไทยฮอนด้า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ดำเนินการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดสระบุรีและลพบุรี รวมระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่ามากกว่า 10,000 ไร่ พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าและสนับสนุนการดำเนินงานรวมมูลค่ากว่า 709,500 บาท เพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ไฟป่าอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก นายอโนชา เมืองสุข ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “คืนบ้านให้สัตว์ป่า คืนธรรมชาติให้สังคม” สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยฮอนด้าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลระบบนิเวศอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าเติบโตควบคู่กับสังคมไทย และร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนต่อไป
