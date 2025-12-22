“Waste Nothing – มันส์ แล้ว ทิ้ง” ลดขยะฝังกลบถึง 8,787 กิโลกรัม จากงานเป๊ปซี่ พรีเซนต์ บิ๊กเมาน์เท่นมิวสิคเฟสติวัล ครั้งที่ 15

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมกับ บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด (เป๊ปซี่โค ประเทศไทย) และทีมผู้จัดงาน “GAYRAY (เกเร)” หน่วยงานภายใต้ จีเอ็มเอ็ม โชว์ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) ประกาศความสำเร็จของโครงการ “Waste Nothing - มันส์ แล้ว ทิ้ง” ปีที่ 3 คัดแยกและจัดการขยะเต็มรูปแบบ พร้อมชวนเหล่าแฟนเพลงกว่า 45,000 คน ที่มาร่วมงานเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ เป๊ปซี่ พรีเซนต์ บิ๊กเมาน์เท่นมิวสิคเฟสติวัลครั้งที่ 15 สนุกอย่างรับผิดชอบ ทิ้งให้ถูกที่ แยกให้ถูกถัง เพื่อส่งขยะที่สามารถคัดแยกได้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม โดยปีนี้สามารถคัดแยกขยะได้สูงถึง 8,787 กิโลกรัม
ทุกวันนี้ งานอีเวนต์ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ต นิทรรศการ หรือการประชุมสัมมนา ล้วนสร้างขยะจำนวนไม่น้อย ทำให้การจัดการขยะกลายเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้จัดงานต้องให้ความใส่ใจมากขึ้น หลายงานเริ่มมีจุดคัดแยกขยะเพื่อชวนผู้ร่วมงานร่วมแยกและทิ้งขยะอย่างรับผิดชอบ ในฐานะบริษัทที่มุ่งมั่นเรื่องการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย จึงร่วมมือกับ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ริเริ่มแคมเปญ "Waste Nothing - มันส์ แล้ว ทิ้ง" เพื่อยกระดับการจัดการขยะในเทศกาลดนตรีอย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ ถือเป็นหนึ่งในรายแรก ๆ ของประเทศไทยที่ทำอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การคัดแยกขยะต้นทาง ไปจนถึงการส่งต่อวัสดุรีไซเคิลที่แยกได้ไปยังปลายทางที่เหมาะสม แคมเปญนี้ดำเนินการต่อเนื่องในงาน เป๊ปซี่ พรีเซนต์ บิ๊กเมาน์เท่นมิวสิคเฟสติวัล ตั้งแต่ปี 2566 เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของการจัดงานที่สนุกและรักษ์โลกไปพร้อมกัน
นายทานุจ ชาดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย มุ่งมั่นยกระดับการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ผ่านหลักการขยายความรับผิดชอบไปยังผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) สนับสนุนระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เราให้ความสำคัญกับผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ พร้อมตั้งเป้าหมายเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนในทุกมิติ ตามค่านิยม ‘การเติบโตอย่างยั่งยืน’ (Growing for Good) เราต่อยอดแนวทางนี้ผ่านแคมเปญ "Waste Nothing - มันส์ แล้ว ทิ้ง" ในเทศกาลดนตรีและกิจกรรมที่แบรนด์เป๊ปซี่สนับสนุน โดยร่วมมือกับหลายภาคส่วนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค มุ่งเน้นการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยเฉพาะการเก็บกลับขวด PET ใส ไม่มีสี เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นขวดใหม่ (Bottle-to-Bottle Recycling)”
ในปีนี้ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ร่วมกับสองพันธมิตรสำคัญ จัดการขยะอย่างเต็มรูปแบบเพื่อรองรับแฟนเพลงเกือบครึ่งแสนในงาน โดยมีจุดคัดแยกขยะกว่า 55 จุด ครอบคลุม 4 ประเภท ได้แก่ 1) ขวดพลาสติก PET ซึ่งเป็นถังที่จัดทำขึ้นพิเศษเพื่อรองรับขวด PET โดยเฉพาะ 2) กระป๋องอะลูมิเนียม 3) เศษอาหาร และ 4) ขยะทั่วไป พร้อมทีม Green Guide กว่า 160 คน จาก The Geen บริษัทสื่อสารและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่คอยให้คำแนะนำการคัดแยกขยะอย่างเหมาะสมตลอดงาน นอกจากนี้ ยังมีเวิร์กช็อปเสริมสร้างความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนอาสาสมัครและพนักงาน รวมถึงลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรม Mobile Bins เพื่อปลูกฝังแนวคิดการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ความร่วมมือภายใต้แคมเปญนี้ ไม่เพียงช่วยลดปริมาณขยะฝังกลบ แต่ยังช่วยสร้างต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในงานเทศกาลดนตรีระดับประเทศ ส่งผลให้ตลอดสองวันของการจัดงาน เป๊ปซี่ พรีเซนต์ บิ๊กเมาน์เท่นมิวสิคเฟสติวัลครั้งที่ 15 สามารถคัดแยกขยะได้ รวมทั้งสิ้น 8,787 กิโลกรัม
๐ ขวดพลาสติก PET 1,120 กิโลกรัม ส่งเข้าสู่กระบวนการ Bottle-to-Bottle Recycling หมุนเวียนเป็นขวดใหม่
๐ กระป๋องอะลูมิเนียม 965 กิโลกรัม ถูกจัดการในรูปแบบของ Can-to-Can Recycling เพื่อนำมาผลิตเป็นกระป๋องอีกครั้ง
๐ ขยะทั่วไป 2,660 กิโลกรัม ถูกเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel - RDF)
๐ ขยะเศษอาหาร 2,410 กิโลกรัม ถูกนำไปใช้เป็นอาหารสำหรับหนอนแมลงวันลาย (Black Soldier Fly - BSF) ซึ่งหนอนแมลงวันลายนั้นเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงสำหรับสัตว์นานาชนิด อีกทั้งมูลของหนอนแมลงวันลายยังสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้อีกด้วย
๐ ขยะอื่น ๆ ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 1,632 กิโลกรัม เช่น กระบอกน้ำพลาสติก ขวดแก้ว และกระดาษลัง ส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
นางสาวธันนีย์ สินบุริมสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ – แฟรนไชส์ธุรกิจเครื่องดื่ม ประจำประเทศไทย ลาว พม่า บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของแคมเปญนี้ว่า “แคมเปญ ‘Waste Nothing - มันส์ แล้ว ทิ้ง’ ตอกย้ำ กลยุทธ์ Pep+ (PepsiCo Positive) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ครบวงจรอย่างยั่งยืน เราเล็งเห็นว่าปัญหาขยะบรรจุภัณฑ์เป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงได้ร่วมมือกับซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย และจีเอ็มเอ็ม โชว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกและจัดการขยะในงานเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อย่าง เป๊ปซี่ พรีเซนต์ บิ๊กเมาน์เท่นมิวสิคเฟสติวัล ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณขยะรีไซเคิล พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรม ‘สนุกอย่างรับผิดชอบ ทิ้งให้ถูกที่ แยกให้ถูกถัง’ นำไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่โลกในระยะยาว”
การสื่อสารและสร้างความความตระหนักรู้เรื่องการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่องผ่านแคมเปญ “Waste Nothing – มันส์ แล้ว ทิ้ง” ภายในเทศกาลดนตรี ช่วยจุดประกายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมงาน ที่เริ่มเห็นคุณค่าของบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วซึ่งสามารถนำไปรีไซเคิลได้ หลายคนจึงหันมาคัดแยกและเก็บกลับด้วยตนเอง ไม่เพียงเพื่อสร้างรายได้ แต่ยังเป็นการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน
นางสาวป่านแก้ว สัตยาวุฒิพงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ – หน่วยงานโชว์บิซ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) กล่าวทิ้งท้ายในฐานะผู้จัดงาน เป๊ปซี่ พรีเซนต์ บิ๊กเมาน์เท่นมิวสิคเฟสติวัล ว่า “เรามุ่งมั่นมอบความสนุกควบคู่กับการสร้างความภาคภูมิใจในการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ร่วมงาน จีเอ็มเอ็ม มิวสิค เป็นหนึ่งในบริษัทรายแรก ๆ ของประเทศไทย ที่ริเริ่มและขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมในเทศกาลดนตรีอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณพันธมิตรและผู้ชมทุกคนที่ร่วมมือกันภายใต้แคมเปญ ‘Waste Nothing – มันส์ แล้ว ทิ้ง’ เพราะเราเชื่อว่าความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนจะช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน และทำให้เทศกาลดนตรีไม่ใช่แค่พื้นที่แห่งความสนุก แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งความรับผิดชอบต่อโลกของเรา”
ตลอดสามปีของการดำเนินแคมเปญ "Waste Nothing - มันส์ แล้ว ทิ้ง" ภายในงานเป๊ปซี่ พรีเซนต์ บิ๊กเมาน์เท่นมิวสิคเฟสติวัล ตั้งแต่ ปี 2566 สามารถคัดแยกขยะเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมได้สูงถึง 24,972 กิโลกรัม ประกอบด้วย ขวดพลาสติก PET จำนวน 4,400 กิโลกรัม กระป๋องอะลูมิเนียม 3,450 กิโลกรัม ขยะรีไซเคิลอื่น ๆ 2,022 กิโลกรัม ขยะเศษอาหาร 7,200 กิโลกรัม และขยะทั่วไป 7,900 กิโลกรัม