สจล. เปิดสนาม KMITL Sports World จัดแข่งกีฬาจานร่อน ในซีเกมส์ ครั้งที่ 33

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดการแข่งขันกีฬา “จานร่อน (Flying Disc)” ประเภทอัลทิเมท ในการแข่งขันกีฬา SEA Games ครั้งที่ 33 หลังจากที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้คัดเลือกใช้สนามกีฬา KMITL Sports World ของ สจล. เป็นสถานที่แข่งขัน เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2568 โดยมีนักกีฬาทั้งหมดจาก 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย ซึ่งผลการแข่งขันปรากฎว่า นักกีฬาจากฟิลิปปินส์ได้รับเหรียญทอง สิงคโปร์ได้รับเหรียญเงิน และมาเลเซียได้รับเหรียญทองแดง

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล.
ทั้งนี้ รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. ได้เป็นตัวแทนในการต้อนรับนักกีฬา ทีมงาน และเจ้าหน้าที่ของแต่ละชาติอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งยังได้เป็นตัวแทนในการมอบเหรียญรางวัล และของที่ระลึกให้กับนักกีฬาอีกด้วย ซึ่งสนามกีฬา KMITL Sports World เป็นสนามกีฬาที่รับมาตรฐาน จึงได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการใช้เป็นสถานที่การแข่งขันกีฬาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

