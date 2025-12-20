สจล. เปิดสนาม KMITL Sports World จัดแข่งกีฬาจานร่อน ในซีเกมส์ ครั้งที่ 33

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดการแข่งขันกีฬา “จานร่อน (Flying Disc)” ประเภทอัลทิเมท ในการแข่งขันกีฬา SEA Games ครั้งที่ 33 หลังจากที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้คัดเลือกใช้สนามกีฬา KMITL Sports World ของ สจล. เป็นสถานที่แข่งขัน เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2568 โดยมีนักกีฬาทั้งหมดจาก 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย ซึ่งผลการแข่งขันปรากฎว่า นักกีฬาจากฟิลิปปินส์ได้รับเหรียญทอง สิงคโปร์ได้รับเหรียญเงิน และมาเลเซียได้รับเหรียญทองแดง
ทั้งนี้ รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. ได้เป็นตัวแทนในการต้อนรับนักกีฬา ทีมงาน และเจ้าหน้าที่ของแต่ละชาติอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งยังได้เป็นตัวแทนในการมอบเหรียญรางวัล และของที่ระลึกให้กับนักกีฬาอีกด้วย ซึ่งสนามกีฬา KMITL Sports World เป็นสนามกีฬาที่รับมาตรฐาน จึงได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการใช้เป็นสถานที่การแข่งขันกีฬาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ