เบซินส์ เฮลธ์แคร์ สนับสนุนการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ มอบเงินบริจาคให้ รพ.หาดใหญ่

บริษัท เบซินส์ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด แสดงพลังน้ำใจและความห่วงใยต่อผู้ประสบบริจาค สนับสนุนการฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ด้วยการมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยและสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุข
การบริจาคครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาและเสริมศักยภาพการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงวิกฤต พร้อมส่งต่อกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่สามารถก้าวผ่านสถานการณ์อุทกภัยไปด้วยกัน
ทั้งนี้ เบซินส์ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) ย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิด “เคียงข้างคนไทย ก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” และพร้อมสนับสนุนการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง