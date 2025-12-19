อินโดรามาฯ x สยามพิวรรธน์ กับ VINN PATARARIN สร้างสรรค์ “Tree of Tomorrow” ต้นคริสต์มาสเพื่อความยั่งยืน ณ NEXTOPIA สยามพารากอน

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เปิดตัวต้นคริสต์มาสรักษ์โลกภายใต้ชื่อ “Tree of Tomorrow” โดยร่วมมือกับแบรนด์แฟชั่นไทย VINN PATARARIN และผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ติดตั้ง ณ NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน โครงการดังกล่าวถ่ายทอดการเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลผ่านการผสานงานออกแบบ ความยั่งยืน และนวัตกรรมแห่งอนาคตเข้าไว้ด้วยกัน
ต้นคริสต์มาส “Tree of Tomorrow” มีความสูง 4 เมตร ประดับด้วยผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล (rPET) คุณภาพสูงยาวกว่า 90 เมตร ซึ่งผลิตโดยอินโดรามา เวนเจอร์ส จากขวดพลาสติก PET หลังการบริโภคมากกว่า 880 ขวด โดย VINN PATARARIN ได้นำเอกลักษณ์ด้านการออกแบบของแบรนด์ผ่านเทคนิคเลเซอร์คัตและงานออกแบบสิ่งทอเชิงทดลอง มาสร้างสรรค์วัสดุรีไซเคิลให้กลายเป็นต้นคริสต์มาสร่วมสมัยที่โดดเด่น สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของวัสดุหมุนเวียนที่สามารถนำกลับมาสร้างคุณค่าใหม่ได้ผ่านการออกแบบอย่างสร้างสรรค์
โครงการนี้สอดคล้องกับพันธกิจด้าน ESG และ CSR ของอินโดรามา เวนเจอร์ส และต่อยอดบทบาทผู้นำระดับโลกด้านการรีไซเคิลของบริษัท ภายหลังการบรรลุหมุดหมายการรีไซเคิลขวด PET ครบ 150,000 ล้านขวด เมื่อต้นปีที่ผ่านมา การติดตั้งต้นคริสต์มาสครั้งนี้ อินโดรามา เวนเจอร์ส มุ่งหวังที่จะเชื่อมโยงกับผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น พร้อมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิล PET และคุณค่าของวัสดุหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน ในฐานะหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ NEXTOPIA อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังคงเดินหน้าร่วมมือกับสยามพิวรรธน์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดวิถีชีวิตที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ผ่านประสบการณ์แบบอินเตอร์แอคทีฟ กิจกรรมให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล และจุดรับขวด PET ที่ใช้แล้ว
ต้นคริสต์มาส “Tree of Tomorrow” จะจัดแสดง ณ โถงกลาง NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2568 ถึง 15 มกราคม 2569 โดยในวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ผู้เข้าชม 100 ท่านแรกที่ถ่ายภาพร่วมกับต้นคริสต์มาสและโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดีย จะได้รับผ้าคลุมไหล่ rPET รุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน ออกแบบโดย VINN PATARARIN พร้อมการ์ดข้อมูลที่บอกเล่าเรื่องราวของวัสดุ กระบวนการออกแบบ และแนวคิดด้านความยั่งยืน
บุคคลในภาพ (จากซ้าย)
1.ภทรฤน พงษ์ประสิทธิ์ Co-founder of VINN PATARARIN
2.นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฎิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
3.มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
4.ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
5.สุจิตรา โลเฮีย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
6.นวีนสุดา กระบวนรัตน์ รองประธานร่วมฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
7.วิณ โชคคติวัฒน์ Co-founder of VINN PATARARIN