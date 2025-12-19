เจียไต๋รับรางวัลองค์กรส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ระดับดี ประจำปี 2568

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย ได้รับรางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ระดับดี จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เนื่องในวันคนพิการสากล โดยมี บุรินทร์ ปิยทัศนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนผู้บริหารในโอกาสดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี รางวัลนี้นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเจียไต๋ในการสร้างสังคมที่เท่าเทียมและยั่งยืน
เจียไต๋ได้ดำเนินโครงการจ้างงานผู้พิการทางสายตาเพื่อให้บริการนวดเพื่อสุขภาพแก่พนักงาน ตั้งแต่ปี 2566 จนถึงปัจจุบัน โครงการดังกล่าวไม่เพียงช่วยให้ผู้พิการมีงานทำ มีรายได้ที่มั่นคง และได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม แต่ยังช่วยเสริมสร้างสุขภาวะให้กับพนักงาน พร้อมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดกว้าง ยอมรับความหลากหลาย และสนับสนุนความเท่าเทียมในองค์กร อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนความเสมอภาคและความยั่งยืนในภาคธุรกิจ
การดำเนินโครงการนี้จึงไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่เป็นการลงมือทำที่สะท้อนให้เห็นว่า “ความเท่าเทียม” และ “โอกาสที่เป็นธรรม” สามารถเริ่มต้นได้ในสถานที่ทำงาน และส่งต่อไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในสังคมได้อย่างแท้จริง ./