BKIND รวมพลังพันธมิตรเนรมิต "สวนป่าจิ๋วในเมือง" สะท้อนบทบาทสำคัญ “ชวนทำดีตั้งแต่บาทแรกของเงินลงทุน”

เมื่อพื้นที่รกร้างใต้ทางด่วน ถูกเนรมิตให้เป็น “สวนของชุมชน” และได้รับการยกระดับให้เป็นพื้นที่ธรรมชาติ ใช้บรรเทาปัญหาเมือง ด้วยพลังความร่วมมือจากกองทุนรวม คนไทยใจดี (BKIND) และพันธมิตร ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ (BBLAM)
พื้นที่ใต้ทางด่วน ห้วยขวาง 4 ไร่ เดิมเป็น สวนสาธารณะของชุมชน แต่ยังขาดบทบาทด้าน “ระบบนิเวศ” ที่ชัดเจน ทั้งปัญหาเรื่องน้ำขังเป็นหย่อมๆ และพื้นที่ที่ยังไม่รองรับการเติบโตของต้นไม้ตามธรรมชาติ เมื่อทีมผู้เชี่ยวชาญจาก Refield Lab และ The Next Forest ลงพื้นที่สำรวจ จึงมองเห็นโอกาสที่จะยกระดับสวนเดิม ให้เป็นพื้นที่ธรรมชาติที่ฟื้นตัวเองได้และช่วยเมืองได้จริง ผ่านการออกแบบด้านดิน น้ำ แสง และชนิดพันธุ์พืชอย่างเหมาะสม
กองทุนรวม คนไทยใจดี (BKIND) โดย BBLAM จึงเข้ามาสนับสนุนให้โครงการ Mini Nature Park สวนป่าจิ๋วในเมือง เกิดขึ้นจริง ทั้งด้านงบประมาณ ความร่วมมือและการเชื่อมพลังพันธมิตรที่เชี่ยวชาญแต่ละด้านเข้าด้วยกัน เพื่อให้สวนป่าจิ๋วแห่งนี้เป็นตัวอย่างของการขับเคลื่อนเมืองอย่างยั่งยืน ทีมงานเริ่มจากการสำรวจระดับดิน ออกแบบร่องรับน้ำ ปรับการจัดการน้ำฝน และปลูกพรรณไม้พื้นถิ่นกว่า 280 ต้น ที่เหมาะกับสภาพใต้ทางด่วน โดยนำวัสดุเดิมในพื้นที่กลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า เพราะเป้าหมายไม่ใช่เพียง “ปลูกต้นไม้เพิ่ม” แต่คือ การสร้างระบบนิเวศที่เติบโตได้จริง ในบริบทของเมือง
เมื่อทีมงาน BBLAM ลงพื้นที่ติดตามงานครั้งล่าสุด ก็พบสัญญาณบวกชัดเจน ทั้งร่องรับน้ำทำงานจริง ต้นไม้แตกใบใหม่ และที่สำคัญ ได้แรงสนับสนุนสำคัญจากเจ้าหน้าที่เขตห้วยขวางที่เข้าใจแนวคิดของสวนป่าจิ๋ว ช่วยดูแลและปลูกเสริมได้ด้วยตนเอง นี่คือ หัวใจของความยั่งยืน เพราะพื้นที่จะเติบโตได้ต่อเมื่อมีคนในชุมชนร่วมดูแลอย่างถูกต้อง
ในอนาคตอันใกล้ Mini Nature Park จะเป็นมากกว่าสวนสาธารณะ แต่จะเป็น พื้นที่พักผ่อนธรรมชาติของชุมชนพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กและคนเมือง ระบบรองรับน้ำฝน และพื้นที่ช่วยลดความร้อนของเมือง จุดเล็กๆ ที่สร้างผลลัพธ์ใหญ่ต่อคุณภาพชีวิตรอบข้าง
ทั้งหมดนี้ สะท้อนบทบาทสำคัญของกองทุน BKIND โดย BBLAM ที่ตั้งใจ “ชวนทำดีตั้งแต่บาทแรกของเงินลงทุน” และมีเจตนารมณ์ในการใช้พลังการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนของเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างพื้นที่ต้นแบบที่ดูแลง่าย แต่ให้ประโยชน์สูง และสามารถต่อยอดไปยังพื้นที่อื่นๆ ของกรุงเทพฯ ได้ในอนาคต
Mini Nature Park คือ บทพิสูจน์ว่า เมื่อการออกแบบที่ดีมาพบกับการลงทุนที่ตั้งใจดี ธรรมชาติสามารถกลับมามีพื้นที่ในเมือง และในชีวิตของผู้คนได้จริง ./