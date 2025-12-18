CIMB Thai ชู "Sustainability360" โซลูชันใหม่ เร่งช่วยธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB Thai) เดินหน้าผลักดัน "Sustainability360" โซลูชันใหม่ ช่วยอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจในการระดมทุนและการขอสินเชื่อสีเขียวจากสถาบันการเงิน พร้อมให้คำแนะนำเชิงเทคนิคเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่เป้าหมาย Net Zero
เจสัน ลี ผู้บริหารฝ่ายความยั่งยืน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า จากการทำงานร่วมกับลูกค้าองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนผ่านสู่เป้าหมาย Net Zero พบว่าลูกค้าให้ความสนใจในการระดมทุนจากตราสารหนี้และสินเชื่อเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี พบว่าลูกค้ามักติดปัญหาการวิเคราะห์และจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านเชิงเทคนิคและการปฏิบัติตามหลัก Taxonomy ดังนั้น CIMB Thai จึงเพิ่มบริการ "Sustainability360" ที่สามารถตอบโจทย์การสนับสนุนลูกค้าในการจัดทำเอกสารทางเทคนิคสำหรับรูปแบบการออกตราสารหนี้และการขอสินเชื่อ โดยเอกสารดังกล่าวผ่านการรับรองความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ (Second Party Opinion: SPO) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติทั้งในระดับประเทศและระดับสากล บริการ "Sustainability360" ที่เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อกลางปี 2568 นี้ จึงช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าครบจบในที่เดียวเป็น One Stop Service ในโซลูชันเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน
สำหรับอุตสาหกรรมที่ธนาคารกำลังเร่งขับเคลื่อนเป็นลำดับแรกมี 3 กลุ่ม ได้แก่ การผลิตไฟฟ้า น้ำมันและก๊าซ และการผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยคาร์บอนสูง และเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการเงินทุนสนับสนุนในการปรับโครงสร้างการผลิต ซึ่งทาง CIMB Thai จะช่วยวิเคราะห์ และเตรียมความพร้อมให้บริษัทสามารถเข้าถึงเงินทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในสายตานักลงทุน และสนับสนุนศักยภาพการระดมทุนในตลาดทุนไทยและต่างประเทศ
“ธนาคารยังคงเดินหน้าตามเป้าหมายของกลุ่มธุรกิจที่ต้องการการสนับสนุนทางการเงิน (Committed Demand) 20,000 ล้านบาทภายในสองปี (พ.ศ. 2567 – พ.ศ.2569) โดยในปัจจุบันกลุ่มลูกค้ามีการระดมทุนผ่านตราสารหนี้และสินเชื่อเป็น 50% แล้ว และมีความต้องการมากขึ้น เนื่องจากเห็นประโยชน์และความสำคัญ ธนาคารเห็นโอกาสที่ Committed Demand จะเพิ่มขึ้นเป็น 30,000 ล้านบาท ภายในปี 2570”
เจสัน ลี กล่าวเพิ่มเติมว่า CIMB Thai จะดำเนินงานสอดคล้องกับแนวทาง Taxonomy และสนับสนุนโอกาสด้านพลังงานสะอาดจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero ตามที่ธนาคารกำหนด เพื่อร่วมขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ./