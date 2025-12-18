CPF ผนึกพลังคู่ค้าเติบโตไปด้วยกัน “ความร่วมมือ” คือหัวใจบนเส้นทางคาร์บอนต่ำของห่วงโซ่อาหาร

ในโลกธุรกิจยุคที่ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มาตรฐานการทำธุรกิจใหม่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นทุกวัน “ความยั่งยืน” จึงไม่ใช่เรื่องของผู้ผลิตหรือแบรนด์เพียงรายใดรายหนึ่งอีกต่อไป กลายเป็น พันธกิจร่วมกันของทุกฟันเฟืองในห่วงโซ่คุณค่า ที่จะต้องก้าวไปในทิศทางเดียวกัน
โครงการ “Partner to Grow…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” เป็นโครงการที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้ดำเนินต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว เพื่อพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าธุรกิจซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ SME ได้มีเพื่อนร่วมทางในการสร้างการเปลี่ยนแปลง เพิ่มประสิทธิภาพ และผนึกพลังยกระดับการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนร่วมกัน พร้อมรับมือกับความท้าทายใหญ่ระดับโลก ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความผันผวนทางเศรษฐกิจไปจนถึงความต้องการของผู้บริโภคที่มีความซับซ้อนขึ้น ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารของไทยเข้มแข็งมากขึ้น
สำหรับ ซีพีเอฟ หัวใจสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด “Sustainnovation” การเติบโตที่ผสมผสานนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับวิธีการทำงานใหม่ ๆ ที่ดีกว่า ปลอดภัยกว่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งในกระบวนการผลิต การพัฒนาสินค้า และการจัดการทรัพยากร นวัตกรรมในความหมายนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เทคโนโลยีล้ำสมัยเท่านั้น แต่อาจเป็นวิธีคิดใหม่ การแก้ปัญหา หรือกระบวนการทำงานที่ต้องผนึกกำลังตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อผลลัพธ์ที่แท้จริง
บริษัท ยิ่งไพศาล การเกษตร จำกัด ผู้ประกอบการ SME ผลิตและส่งผักสด เช่น กระเทียม หอมแดง และหอมหัวใหญ่ ให้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ มากว่า 10 ปี เคยเผชิญกับปัญหาผลผลิตไม่สม่ำเสมอ ราคาผันผวน ส่งของไม่ทันตามออเดอร์ และเสียหายระหว่างทาง การจะยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานโรงงานอาหารระดับสากลเป็นเรื่องท้าทายสำหรับ SME รายเล็ก จากการเข้าร่วมโครงการ Partner to Grow ส่งผลให้ยิ่งไพศาลการเกษตรเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ทั้ง เครื่องปอกหอม เครื่องล้างผัก และระบบควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นทาง ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น สูญเสียน้อยลง และสามารถส่งมอบได้ตรงตามเวลามากขึ้น เกษตรกรที่ร่วมผลิตสินค้ามีรายได้ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นผลโดยตรงจากการพัฒนาศักยภาพร่วมกันกับซีพีเอฟ
นอกจากนี้ บริษัท ชัยเจริญเฟรช จำกัด SME ผู้ผลิตผักสดคุณภาพสูง ที่ได้เรียนรู้วิธีจัดการคุณภาพและการส่งมอบสินค้าอย่างเป็นระบบจากโครงการ Partner to Grow บริษัทได้เริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันให้เกษตรกรคู่สัญญาบันทึกข้อมูลการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวแบบเรียลไทม์ ทำให้ชัยเจริญเฟรชสามารถบริหารปริมาณผลผลิตได้แม่นยำ ตรงตามคำสั่งซื้อ และลดปัญหาสินค้าขาด–เกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ มูลค่าการขายของบริษัทเติบโตขึ้นถึง 20 ล้านบาทต่อปี พร้อมทั้งพัฒนาสายพันธุ์กะเพราใหม่ที่กลิ่นหอมกว่าเดิม เป็นประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกรและตลาดปลายทาง
บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ SME ผลิตกล่องกระดาษและสติ๊กเกอร์สำหรับสินค้าอาหาร เมื่อเข้าร่วมโครงการ Partner to Grow บริษัทได้เรียนรู้แนวคิดความยั่งยืนจากซีพีเอฟ ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้ทรัพยากร การบริหารจัดการพลังงาน หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ช่วยให้บริษัทสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
โครงการ Partner to Grow มุ่งเป้า Net-Zero ในปี 2050
มีเป้าหมายช่วยสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ ผ่านการผนึกพลังของซีพีเอฟและคู่ค้ากว่า 5,000 รายที่ร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ในทุกด้าน ตั้งแต่การผลิตสินค้าคาร์บอนต่ำ การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล การป้องกันการทุจริต การบริหารต้นทุนในห่วงโซ่อุปทาน ไปจนถึงความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบก. สสว. และ DEPA เพื่อความสำเร็จของคู่ค้าให้สามารถก้าวไปด้วยกัน ร่วมยกระดับเครือข่ายห่วงโซ่อาหารที่ปลอดภัย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่เติบโตไปด้วยกันบนเส้นทางคาร์บอนต่ำ และพร้อมเดินหน้าไปสู่เป้าหมาย Net-Zero ในปี 2050