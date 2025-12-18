เชฟรอนหนุนสมาคมการประมงฯ เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นางทิพย์วดี ไทยศิริ ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจ (ขวา) ได้ส่งมอบงบประมาณจำนวน 100,000 บาท แก่สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย โดยมี นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย (ซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้มอบงบประมาณจำนวน 100,000 บาท แก่สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจของสมาคมฯ ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ โดยสมาคมฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งต่อความช่วยเหลือ เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างเร่งด่วน
นอกจากการส่งความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนผ่านสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยแล้ว ก่อนหน้านี้ เชฟรอนยังได้มอบงบประมาณจำนวน 2,500,000 บาท ให้สมาคมชาวสงขลา ผ่าน “โครงการ 9 ร่วม เสริมพลังชาวสงขลา” เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมจัดทำโครงการ “เชฟรอนรวมพลังทำดีคูณสาม” ที่เปิดโอกาสให้พนักงานร่วมบริจาคเงินให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และสภากาชาดไทย โดยบริษัทฯ จะสมทบเงินเป็น 3 เท่าของยอดที่พนักงานบริจาค รวมถึงบริษัทฯ ได้ส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 33,600 ขวด แก่ศูนย์พักพิง 2 แห่ง ในจังหวัดสงขลา ได้แก่ ศูนย์พักพิงโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลา
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของเชฟรอน สะท้อนถึงความตั้งใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อให้ทุกชุมชนสามารถก้าวผ่านวิกฤติและสร้างโอกาสใหม่ที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต