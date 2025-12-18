นิปปอนเพนต์ ประกาศผล 2 ผู้ชนะ “AYDA AWARDS 2025” นักออกแบบรุ่นใหม่ด้านสถาปนิก พร้อมดันสู่เวทีโลก – อินทีเรีย

ประกาศผล 2 ผู้ชนะ “AYDA AWARDS 2025” สุดยอดรางวัลระดับประเทศของนักออกแบบรุ่นใหม่ยอดฝีมือด้านสถาปนิก – อินทีเรีย โครงการเพื่อสังคมที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่18 สนับสนุนโดย "นิปปอนเพนต์" เตรียมผลักดันสู่เวทีโลก ต่อยอดโอกาสเรียนฟรีที่ Harvard’s Graduate School of Design
หลังการคัดเลือกอย่างเข้มข้นโดยคณะกรรมการด้านการออกแบบระดับแนวหน้าของไทยกว่า 14 ท่าน ได้ผลสองผู้ชนะเลิศ GOLD AWARDS ได้แก่ สาขา Architectural คือ “ธีรภัทร อุปรัง จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับผลงาน Monkey Shelter Beauty Amid the Flood” และ สาขา Interior Design คือ “ศศิศ กิติประเสริฐ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับผลงาน Lost & Found” โดยทั้งสอง Young Designers เลือดใหม่จะได้รับการฝึกฝนเพิ่มทักษะด้านการออกแบบอย่างใกล้ชิดจากคณะกรรมการ ก่อนเข้าร่วมแข่งขันต่อในระดับนานาชาติพร้อมกับนักออกแบบรุ่นใหม่อีกกว่า 20 ประเทศทั่วโลกบนเวที AYDA Awards International Summit 2026 เพื่อหาที่สุดแห่งที่สุดของนักออกแบบที่จะได้ทุนเรียนฟรีในหลักสูตรของ Harvard’s Graduate School of Design ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดโอกาสการเป็นนักออกแบบชั้นนำต่อไปในอนาคต
วัชระ ศิริฤทธิชัย General Manager บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทนิปปอนเพนต์กว่า 20 ประเทศทั่วเอเชีย ได้ร่วมจัดโครงการประกวดผลงานออกแบบในสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาออกแบบตกแต่งภายในระดับมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อโครงการ “AYDA AWARDS” ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานเข้าสู่ปีที่ 18 โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนนักออกแบบรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่เพื่อแสดงศักยภาพและได้ขัดเกลายกระดับความสามารถให้สูงขึ้นในระดับประเทศ ต่อยอดสู่การแข่งขันในเวทีระดับโลก และพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นนักออกแบบตัวจริงในอนาคต รวมถึงเป้าหมายของเวทียังต้องการกระตุ้นจิตสำนึกให้นักออกแบบรุ่นใหม่สร้างสรรค์งานที่คำนึงถึงผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ช่วยส่งเสริมด้านความยั่งยืนให้กับสังคมเพื่อให้อนาคตข้างหน้าดีกว่าวันนี้ ผ่านหัวข้อการประกวดที่ท้าทายและการคัดเลือกตัดสินที่โปร่งใสและให้คุณค่ากับทุกผลงานอย่างเท่าเทียม
โดยเวทีประกวด “AYDA AWARDS 2025” ในปีนี้ มาพร้อมธีมที่เป็นสากลอย่างเคยกับ “CONVERGE: CRAFTING CULTURAL LEGACIES สร้างสรรค์อนาคตผ่านการออกแบบที่สะท้อนมรดกทางวัฒนธรรม” หรือ การสร้างงานออกแบบที่สะท้อนองค์ประกอบรากเหง้าทางวัฒนธรรม เป็นผืนผ้าที่ถักทอเรื่องราวของมนุษยชาติ และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและสังคม ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายนักออกแบบรุ่นใหม่ทั้งการหาข้อมูล การคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยง และความสามารถในการดีไซน์งานให้ตอบโจทย์
“เวทีนี้เป็นเวทีระดับมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการสถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่งภายในที่มีประวัติยาวนานถึง 18 ปี จัดประกวดทั้งในระดับประเทศ และมุ่งหวังผลักดันให้ Young Designers พัฒนาตนเองไปถึงเวทีโลกด้วย และด้วยความสนใจของน้องๆ Young Designers รุ่นใหม่ ทำให้ปีนี้ AYDA AWARDS 2025 มีนักออกแบบส่งผลงานเข้ามาให้คัดเลือกเกือบ 1,000 ผลงาน ซึ่งต้องขอขอบคุณทางคณะอาจารย์จากทุกมหาวิทยาลัยที่ช่วยกันผลักดันให้ต้นกล้านักออกแบบรุ่นใหม่เหล่านี้ได้มีโอกาสรับประสบการณ์ตรงและคำแนะนำจากคณะกรรมการชั้นแนวหน้าที่เป็นตัวจริงของวงการกว่า 14 ท่าน และยังได้แสดงศักยภาพเพื่อคว้าโอกาสเข้าไปต่อสู้แข่งขันในระดับนานาชาติด้วย” วัชระกล่าว
ด้านจีรเวช หงสกุล ผู้ก่อตั้ง บริษัท สถาปนิก ไอดิน จำกัด (IDIN Architects) ตัวแทนจากคณะกรรมการสาขา Architectural เวที AYDA AWARDS 2025 กล่าวว่า การประกวดนี้เป็นโอกาสดีสำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่ที่จะได้สัมผัสและสั่งสมประสบการณ์จริง ทั้งการแก้ไขโจทย์ด้วยมุมมองในระดับประเทศจนถึงระดับสากล ฝึกฝนการนำเสนองาน และการฝึกซ้อมขัดเกลางานจากคำแนะนำของสถาปนิกผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงน้องๆ จะได้เจอเพื่อนใหม่ในวงการ และพร้อมที่จะเติบโตเป็นเพชรที่ส่องประกายในวงการสถาปนิกในภายภาคหน้า
ธนาวัช สุขัคคานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทีเรียร์ วิชั่น จำกัด (Interior Vision) ตัวแทนจากคณะกรรมการสาขา Interior Design เวที AYDA AWARDS 2025 กล่าวว่า เวทีนี้คือพื้นที่ให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละปี ช่วยให้กลุ่ม Young Designers ได้พัฒนาตนเองผ่านการแสดงความเห็นและแนะนำจากคณะกรรมการ ผู้เข้าแข่งขันจะได้วัดความสามารถของตนเองทั้งในระดับประเทศ และหากชนะเลิศ GOLD AWARD ก็จะได้สิทธิไปแข่งขันในระดับโลก พร้อมโอกาสได้เข้าศึกษาที่ Harvard’s Graduate School of Design ซึ่งเป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาด
หลังจากการประกวดผลงานในรอบสุดท้ายและการตัดสินให้คะแนนอย่างเข้มข้นของคณะกรรมการทั้งหมด เวทีการแข่งขัน “AYDA AWARDS 2025” ได้ตัดสินมอบรางวัลชนะเลิศแก่สุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่ ดังนี้
· สาขา Architectural รางวัลชนะเลิศ GOLD AWARDได้แก่ ธีรภัทร อุปรัง จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับผลงาน Monkey Shelter Beauty Amid the Flood ที่หลบภัยลิง ความงามท่ามกลางอุทกภัย ได้แรงบันดาลใจจากปัญหาอุทกภัยที่วนอุทยานโกสัมพี จ.มหาสารคาม โครงการถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยเหลือลิงแสมขนสีทองและลิงแสมขนสีเทารวมกว่า 700–800 ตัวที่ประสบปัญหาน้ำท่วมที่อยู่อาศัย และขาดแคลนอาหารในทุกๆ ฤดูฝนเพราะนักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าไปให้อาหารลิงได้ ที่หลบภัยดังกล่าวถูกออกแบบเป็นอาคารทรงกลม ยกพื้นสูงเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วม และดีไซน์ให้นักท่องเที่ยวส่งอาหารให้ลิงได้อย่างปลอดภัย
· สาขา Interior Design รางวัลชนะเลิศ GOLD AWARD ได้แก่ ศศิศ กิติประเสริฐ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับผลงาน Lost & Found โครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้คน-ช้าง มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของช้างและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่ควาญช้าง ผ่านการต่อยอด “มูลช้าง” เป็นวัสดุทดแทนและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เช่น แผ่นพื้น อิฐ กระดาษ และเฟอร์นิเจอร์ พื้นที่เลี้ยงช้างถูกออกแบบให้กลมกลืนธรรมชาติ เลือกใช้สีที่ช้างมองเห็นได้ชัดและวัสดุท้องถิ่นอย่างไม้ไผ่และงานจักสาน สะท้อนภูมิปัญญาชาวบ้าน เชื่อมความสัมพันธ์คนกับช้าง และเปิดโอกาสให้คนภายนอกเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
“ผลการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าเกินฝันและเป็นกำลังใจให้ผมอย่างมากครับ เพราะจุดเริ่มต้นของโปรเจ็กต์นี้ที่จริงแล้วเริ่มขึ้นในวิชาเรียน แต่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ช่วยผลักดันให้เข้ามาประกวด AYDA AWARDS 2025 จนปลายทางของโปรเจ็กต์ไม่ใช่แค่การได้เกรดเอในห้องเรียน แต่จะได้ไปแข่งในระดับโลก การประกวดครั้งนี้มีส่วนช่วยให้ผมได้เก็บชั่วโมงบินมากขึ้นอีกเยอะ ได้ฝึกเสนอผลงานต่อหน้าผู้คน และได้เห็นผลงานของเพื่อนๆ ต่างมหาวิทยาลัยว่ามีศักยภาพมากแค่ไหนครับ” ธีรภัทร ผู้ชนะเลิศสาขา Architectural กล่าว
“ดีใจมากครับที่ได้รับรางวัลนี้ ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในชีวิต และเป็นพอร์ตผลงานด้วย การเข้าร่วมประกวด AYDA AWARDS 2025 ช่วยเปิดโลกให้ผมได้มากครับ เพราะถ้าเราอยู่เฉพาะในมหาวิทยาลัยของตนเอง เราจะไม่ได้เห็นสไตล์งานของเพื่อนในสถาบันอื่นที่แตกต่างกันและไม่เห็นว่าคนอื่นไปไกลขนาดไหน หลังจากนี้ผมก็จะนำคำแนะนำจากกรรมการมาปรับแก้ไขเพื่อเตรียมไปแข่งในเวทีนานาชาติต่อ ซึ่งผมคิดว่าน่าจะท้าทายมากขึ้นและจะได้เห็นสไตล์งาน ได้ประสบการณ์ที่มากขึ้นไปอีกครับ” ศศิศ ผู้ชนะเลิศสาขา Interior Design กล่าว
ในสาขา Architectural ผู้ชนะรางวัล SILVER AWARD ได้แก่ ฑิฆัมพร ลีฬหาชีวะ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับผลงาน ปอโอะ โป๊ะ! (poh-O-pho!) ขณะที่ผู้ชนะรางวัล BRONZE AWARD ทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ ปัณณวัฒน์ ทองมูล จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับผลงาน PIA Craft Yard: Converging the Rice Weave Legacies, อรรถพร เนตรกุญชร จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับผลงาน HIEROPHANY, ชนมน รุ่งกิจเลิศสกุล จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับผลงาน SAANSUK VILLAGE ชุมชนสานสุข (ศูนย์สร้างสรรค์ ไผ่ หวาย) และ ศศิกาญจน์ ประพฤติชอบ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับผลงาน Mekong Heritage Hub
ด้านสาขา Interior Design ผู้ชนะรางวัล SILVER AWARD ได้แก่ ณฐนันท์ภพ วิชาชัย จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับผลงาน ฬ EXPO ขณะที่ผู้ชนะรางวัล BRONZE AWARD ทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ ณัฏฐณิชา ต้นหลุบเลา จาก สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับผลงาน ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าเส้นใยข้าวโพด ชุมชนบ้านทุ่งฮี จังหวัดลำปาง, สิรธีร์ ฤทธิ์ศักดิ์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลงาน โครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมศิลปะตัดกระดาษจีนในบริบทริมแม่น้ำเจ้าพระยา ชุมชนทรงวาด, พิชิตชัย นิลใน จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับผลงาน Plong long house /Heritage handcraft workshop & Café/ Deconstruction & reconstruction already made object และ วรินทร เมฆศิลป์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ โครงการเสนอแนะฟื้นฟูชุมชนวัดจากขยะในชุมชน (บวร)
เวที AYDA AWARDS 2025 ยังได้รับแรงผลักดันจากพันธมิตรคนสำคัญอีก 3 บริษัทที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันและเล็งเห็นถึงความตั้งใจจริง รวมถึงจุดประสงค์ที่ดีของโครงการนี้ ได้แก่
โชติกร ปัญจทรัพย์ กรรมการ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5 กล่าวว่า A5 ในฐานะนักพัฒนาและผู้นำอสังหาริมทรัพย์แนวราบและแนวสูงระดับลักชัวรี ได้ให้การสนับสนุน AYDA AWARDS ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยบริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติอยากยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมบ่มเพาะ “เมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต” ให้เติบโตอย่างมั่นคง และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะที่สามารถนําไปต่อยอดในการทำงานด้านการออกแบบจริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ A5 การสนับสนุนในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการร่วมเป็นพันธมิตรเท่านั้น แต่คือการลงทุนใน “บุคลากร” และ “ศักยภาพของวงการดีไซน์ไทย” ในระยะยาว เพื่อร่วมสร้างแรงบันดาลใจและวางรากฐานให้เยาวชนรุ่นใหม่เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต
ศาสวัต ชูโชติถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ สินค้าตกแต่งอาคาร บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ในฐานะที่ ไทวัสดุ เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและสินค้าเพื่อบ้าน ที่มีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนในหลายมิติ เราเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์คือหนึ่งพลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยในอนาคต การได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันกลุ่มนักออกแบบรุ่นใหม่ให้ตระหนักรู้ในเรื่องของความยั่งยืน โดยเฉพาะการลดการปล่อยคาร์บอนตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมการก่อสร้างตั้งแต่ในระดับมหาวิทยาลัย ผ่านผลงานการออกแบบภายในและการออกแบบสถาปัตยกรรมในโครงการ AYDA AWARDS 2025 ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ ไทวัสดุ ได้มีส่วนในการสนับสนุนและส่งเสริมนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้สามารถต่อยอดและพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบที่สะท้อนถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้อย่างโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ
กอพล เลียวไพโรจน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดิจิเทค วัน จำกัด กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนผู้นำเข้าจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์โปรแกรมลิขสิทธิ์เพื่อใช้ในการออกแบบ 3 มิติ SketchUp แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้ใช้เครื่องมือระดับมืออาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งเรายังรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับนิปปอนเพนต์ แบรนด์สีที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยทุกท่านที่ใช้งานโปรแกรม SketchUp 3D Warehouse จะสามารถดาวน์โหลด Pantone ของสีนิปปอนเพนต์ในโปรแกรมได้โดยตรง
ผู้ชนะรางวัลชนะเลิศ GOLD AWARD บนเวที AYDA AWARDS 2025 ทั้ง 2 ท่าน แต่ละท่านจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท, โปรแกรม SketchUp Education Studio 1 ปี, Gift Voucher จากไทวัสดุมูลค่า 5,000 บาท และได้สิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน AYDA Awards International Summit 2026 ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมตัวแทนนักออกแบบรุ่นใหม่รวม 20 ประเทศเข้าประกวดเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบที่เป็นที่สุดในระดับนานาชาติ ซึ่งผู้ชนะบนเวทีดังกล่าวจะได้เข้าอบรมในหลักสูตรพิเศษ Design Discovery Program ที่ Harvard’s Graduate School of Design ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ถือเป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ที่นักออกแบบต่างใฝ่ฝันและจะเปิดประตูในสายอาชีพให้กว้างขึ้นและมั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีรางวัลสำหรับ Young Designers ผู้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายทั้ง 12 ท่านจาก 2 สาขาประกวด ได้รับรางวัล A5 Best Design และรางวัล Best Lecturer Award สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ผลักดันนักศึกษาจนชนะรางวัล GOLD AWARD สำเร็จ จะได้รับรางวัลท่านละ 4,000 บาท และ SketchUp Education Lab เวลา 1 ปี จำนวน 15 ไลเซนส์ ซึ่งรางวัลนี้ตกเป็นของ ผศ.ดร.วรวรรณ เนตรพระ และ อ.สิรินทรา เอื้อศิริทรัพย์
หลังจากนี้ “นิปปอนเพนต์” จะยังมุ่งมั่นเดินหน้าสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมและการพัฒนาศักยภาพของต้นกล้าแห่งวงการออกแบบเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและผลักดันให้ Young Designers เติบโตไปพร้อมกับเวที AYDA AWARDS อย่างเต็มภาคภูมิ