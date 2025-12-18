ซีพี แอ็กซ์ตร้า คว้า MSCI ESG Rating “A” สะท้อนความมุ่งมั่นการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CP AXTRA ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีก “แม็คโคร–โลตัส” ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญด้านความยั่งยืน ด้วยการได้รับ ผลการประเมิน MSCI ESG Rating ที่ขยับขึ้นจากระดับ “BBB” สู่ระดับ “A” ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2568 จาก MSCI ESG Research สถาบันประเมินดัชนี ESG ชั้นนำระดับสากล สะท้อนถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การได้รับการจัดอันดับระดับ “A” ในครั้งนี้ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ในการนำหลัก ESG มาผสานเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตควบคู่การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ตลอดจนสร้างคุณค่าและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน
ซีพี แอ็กซ์ตร้า มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG ตั้งเป้าสู่องค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2030 และมุ่งสู่ Net Zero ภายในปี 2050 ผ่านโครงการสำคัญ อาทิ การติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ในสาขาแม็คโคร–โลตัส และศูนย์กระจายสินค้า รวมถึงการลดขยะอาหารสู่หลุมฝังกลบให้เป็นศูนย์ผ่านโครงการ “ลดทิ้ง สร้างค่า AXTRA Zero Waste” โดยในปี 2025 บริษัทสามารถลดการทิ้งขยะกว่า 31,700 ตัน หรือเท่ากับการหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 109,649 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) ซึ่งมาจากการบริหารจัดการขยะอาหารกว่า 15,000 ตัน และการนำขยะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลกว่า 16,755 ตัน พร้อมเก็บกลับขวดพลาสติกได้มากกว่า 2.2 ล้านขวด นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน ผ่านโครงการ “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส Platform of Opportunity” ควบคู่กับการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซีพี แอ็กซ์ตร้า มุ่งขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดของเสียในทุกขั้นตอน พร้อมต่อยอดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตลอดห่วงโซ่อุปทาน