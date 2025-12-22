ไทยออยล์ ขับเคลื่อนซอฟต์เพาเวอร์ผ่านกีฬา สร้างแรงบันดาลใจ สานฝันเยาวชนไทย สู่ความเป็นนักกีฬามืออาชีพ

“ไทยออยล์” มุ่งมั่นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์สังคมเข้มแข็ง สะท้อนจาก “การสร้างคนผ่านกีฬา” เดินหน้าพลังขับเคลื่อนเยาวชนไทยสานฝันสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ ด้วยเล็งเห็นว่า "กีฬา" ส่งเสริมให้เยาวชนมีร่างกายที่แข็งแรงและหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตเป็น “คนคุณภาพ” ด้วยการปลูกฝังวินัย บ่มเพาะความสามัคคี พร้อมทั้งจุดพลังแห่งโอกาส ต่อเติมความฝันให้กับเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นที่ต้องการจะก้าวสู่เส้นทางนักกีฬามืออาชีพ นำมาซึ่งความสามารถในการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและประเทศไทยได้ในอนาคต
๐ ปีที่ 2 ของการผนึกกำลังอันเข้มข้น
ปี 2568 นับเป็นปีที่ 2 ที่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทั้ง 4 สมาคมอย่างแข็งแกร่ง ภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยให้การสนับสนุน สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพลังซอฟต์เพาเวอร์ของประเทศในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาของประเทศไทยให้สู่มาตรฐานสากล
ไทยออยล์ ยังดำเนินกิจกรรมด้านการกีฬาอย่างเข้มข้นตลอดทั้งปี พัฒนาทักษะให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยตั้งแต่ต้นปี 2568 ได้ร่วมกับสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยสานต่อ “โครงการ ช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ด้วยการฝึกอบรมทักษะการว่ายน้ำที่ถูกต้องและกระบวนการช่วยชีวิตทางน้ำให้แก่เยาวชนในพื้นที่แหลมฉบัง และลดอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางน้ำในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตลอดระยะเวลา 6 ปี มีเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 1,900 คน
๐ ปั้นเยาวชนสู่นักกีฬามืออาชีพ
สำหรับการพัฒนาทักษะเฉพาะทาง ไทยออยล์ได้สานต่อความร่วมมือกับสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ผ่านการดำเนิน “โครงการ ไทยออยล์ปั้นฝันเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่ง เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส” เป็นปีที่ 2 โดยผู้ฝึกสอนระดับทีมชาติได้ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเรียนรู้ทักษะจริง เพื่อยกระดับทักษะของเยาวชนในพื้นที่แหลมฉบัง จำนวน 120 คน รวมทั้งแบ่งปันโอกาส และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองสู่เส้นทางนักกีฬามืออาชีพอย่างใกล้ชิด
เช่นเดียวกับ “โครงการ ไทยออยล์ปั้นฝันเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่ง เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาวอลเลย์บอล” ที่ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีใจรักกีฬาวอลเลย์บอล ได้รับการถ่ายทอดเทคนิคการฝึกฝนทักษะจากผู้ฝึกสอนและอดีตนักกีฬาทีมชาติจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย มาร่วมเปิด Volleyball Clinic ณ สนามโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 จังหวัดชลบุรี ในช่วงเดือนธันวาคม 2568
นอกจากนี้ ไทยออยล์ ยังส่งเสริมและสนับสนุนกีฬากระโดดเชือกผ่าน “โครงการสร้างเด็กแหลมฉบังเป็นแชมป์กระโดดเชือก” มากว่า 15 ปี รวมทั้งพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตซอล และฟุตบอลให้กับเยาวชนในแหลมฉบังมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นในพลังของกีฬาที่สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ทุกรูปแบบ ไทยออยล์ยังเชิญนักกีฬาผู้พิการไทยจากสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยมาร่วมกิจกรรม “การพูดสร้างแรงบันดาลใจ”ช่วยจุดประกายให้เยาวชนทุกคนเห็นว่า ไม่ว่าจะมีข้อจำกัดทางร่างกายใด ๆ ก็สามารถประสบความสำเร็จในเส้นทางสายกีฬา สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและประเทศชาติได้
กิจกรรมทั้งหมด คือภาพสะท้อนของความรับผิดชอบต่อสังคมของไทยออยล์ที่ไม่ใช่เพียงให้งบประมาณสนับสนุน แต่เราภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบการพัฒนากีฬาไทย สนับสนุนให้เยาวชนในท้องถิ่นแต่ละรุ่นเข้าถึงการฝึกฝนทักษะด้านกีฬาอย่างมืออาชีพ สร้างโอกาสให้เยาวชนได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรในการ "สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน" โดยไทยออยล์พร้อมเดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเติบโตขององค์กรก้าวไปพร้อมกับการเติบโตของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ./