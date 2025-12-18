KBank Private Banking จัดงาน ‘HAT YAI HOPE’ ระดมทุนกว่า 3 ล้านบาท สร้างห้องฉุกเฉินใหม่ รพ.หาดใหญ่ด้วยวัสดุกันน้ำ รับมืออุทกภัยในอนาคต

ดร. พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย นำทีม KBank Private Banking (เคแบงก์ ไพรเวทแบงก์กิ้ง) จัดงานการกุศลระดมทุนฉุกเฉิน “HAT YAI HOPE รวมพลังใจฟื้นฟูหาดใหญ่” เพื่อสนับสนุนการสร้างห้องฉุกเฉินใหม่สำหรับโรงพยาบาลหาดใหญ่ด้วยวัสดุกันน้ำ ซึ่งจะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ แม้ในสถานการณ์อุทกภัยในอนาคต การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูง มีลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงร่วมงาน และสามารถระดมทุนได้รวมทั้งสิ้นกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งรายได้จากการระดมทุนทั้งหมดจะถูกส่งมอบโดยตรงไปยังโรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายแพทย์นพดล เศียร์อินทร์ แพทย์ประจำสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นตัวแทนมาร่วมงาน
งาน "HAT YAI HOPE รวมพลังใจฟื้นฟูหาดใหญ่" จัดขึ้นในรูปแบบล่องเรือรับประทานอาหารค่ำ ชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมด้วยคอนเสิร์ตสุดพิเศษจาก ผุสชา โทณะวณิก และวงดนตรีจิตอาสา Music Guru ที่มาร่วมมอบพลังเสียงและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย กิจกรรมนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ เคแบงก์ ไพรเวทแบงก์กิ้ง ในการเป็นส่วนหนึ่งของพลังบวกแห่งการให้ เพื่อเยียวยาและอยู่เคียงข้างผู้ประสบอุทกภัยและพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่ งานนี้จัดขึ้นบนเรือ Saffron Cruise by Banyan Tree เมื่อเร็ว ๆ นี้