"PORCELA ปันสุข" ผนึกดีลเลอร์ ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัยหาดใหญ่

บริษัท ร่วมพัฒน์เซรามิค จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมกระเบื้องเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ แบรนด์ PORCELA (พอร์ซเซล่า) เดินหน้าดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ “โครงการ PORCELA ปันสุข ปีที่ 6” เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย สะท้อนบทบาทองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG)
โดย นางสาวปัญจมา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่วมพัฒน์เซรามิค จำกัด ได้มอบหมายให้ นายชัยรัชต์ สันติสิโรตน์ ผู้บริหารเขตขาย พร้อมด้วยทีมงาน เป็นผู้แทนบริษัทในการนำสิ่งของบริจาคไปมอบแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่เป้าหมาย เมื่อเร็วๆ นี้
ในโอกาสนี้ PORCELA (พอร์ซเซล่า) ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรดีลเลอร์รายสำคัญในจังหวัดสงขลา ได้แก่ นพดล ตั้งเคหะนาม ผู้บริหาร บริษัท หาดใหญ่คลังปูนเซรามิค-สุขภัณฑ์ จำกัด และดุรงค์ จังศิริวัฒนธำรง ผู้บริหาร บริษัท คอร์เนอร์สโตน คอนสตรัคชั่น จำกัด ร่วมสนับสนุนการกระจายความช่วยเหลือให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
สิ่งของที่นำไปมอบในครั้งนี้ ประกอบด้วยเครื่องนอน เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องดื่ม ของใช้ส่วนตัว และยาสามัญประจำบ้านสำหรับเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ เพื่อรองรับความจำเป็นขั้นพื้นฐานของผู้ประสบภัยทุกกลุ่มวัย
โครงการ PORCELA ปันสุข เป็นหนึ่งในโครงการหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมไทย โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประชาชนเผชิญกับสถานการณ์วิกฤต
สำหรับก้าวต่อไปของ 'โครงการปันสุข' ทาง PORCELA (พอร์ซเซล่า) ยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับพันธกิจแห่งการให้ โดยมีเป้าหมายในการขยายขอบเขตความช่วยเหลือให้ครอบคลุมสังคมในวงกว้างยิ่งขึ้น ทั้งในรูปแบบของการเยียวยาวิกฤตและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อตอกย้ำจุดยืนขององค์กรที่ไม่เพียงมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางธุรกิจ แต่พร้อมเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เติบโตและก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ./