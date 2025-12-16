กลุ่ม ปตท. ยืนยันไม่มีการส่งออกน้ำมันไปประเทศกัมพูชา

วานนี้ (15 ธันวาคม 2568) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ออกมาชี้แจงว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ พบการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังประเทศกัมพูชานั้น
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ขอยืนยันว่ากลุ่ม ปตท. ไม่มีการส่งออกน้ำมันไปที่ประเทศกัมพูชา โดยมีนโยบายงดส่งออกตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 และถือปฏิบัติมาตั้งแต่เกิดสถานการณ์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน ในการตระหนักถึงความมั่นคงของประเทศและพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นสำคัญ
กลุ่ม ปตท. ขอเป็นกำลังใจและเคียงข้างทหาร ตำรวจ และประชาชน ในสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา