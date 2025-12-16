กลุ่มบริษัทบางจาก "ปันน้ำใจสู่พื้นที่ชายแดน"

จากเหตุการณ์ไม่สงบบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา กลุ่มบริษัทบางจาก ได้ส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ที่กำลังปฏิบัติภารกิจ และพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
โดยได้จัดส่งน้ำดื่มไปยังศูนย์พักพิงและจุดรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในจังหวัดต่าง ๆ เช่น กรมทหารพรานที่ 23 ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขต จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์พักพิงในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี วิทยาเขตเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มณฑลทหารบกที่ 19 และกองบิน 3 จังหวัดสระแก้ว พร้อมเชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคน้ำดื่มที่ได้จากการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก เพื่อส่งต่อไปยังชายแดนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร รวมถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว
พร้อมกันนี้ ได้ส่งมอบบัตรเติมน้ำมันบางจากให้กับหน่วยงานต่างๆ และหน่วยงานอาสาสมัคร เพื่อใช้ในภารกิจการขนส่งของใช้จำเป็นไปสู่พื้นที่ประสบภัย อาทิ ศูนย์พักพิงที่วัดเขาศาลา จังหวัดสุรินทร์ โดยหลวงตาเยื้อน ขันติพโล เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร มูลนิธิองค์กรทำดี ทีมใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน กลุ่มเส้นด้าย ฯลฯ รวมถึงประสานงานหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่ พร้อมส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ
กลุ่มบริษัทบางจากขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบนี้ และหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็ว