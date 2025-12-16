เซ็นทรัลพัฒนา ควง ONNEX By SCG ดัน “เซ็นทรัล นครสวรรค์” คว้ามาตรฐาน “TREES” ระดับ Gold

เซ็นทรัลพัฒนามุ่งสู่ NET Zero 2050 ตอกย้ำความสำเร็จของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ ONNEX By SCG ในการยกระดับมาตรฐานอาคารเขียวของประเทศ เปิด 6 แนวทางบริหารจัดการอาคารอย่างยั่งยืน ส่ง “เซ็นทรัล นครสวรรค์” เป็นต้นแบบศูนย์การค้าสีเขียวแห่งแรกของไทย
เซ็นทรัลพัฒนา ย้ำผู้นำอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all เชื่อมโยงทุกธุรกิจทั้ง Retail-Residence-Hotel-Office ตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เดินหน้าตามเป้าหมายองค์กร NET Zero 2050 ล่าสุดประกาศความสำเร็จ โครงการ “เซ็นทรัล นครสวรรค์” ได้รับรองมาตรฐานอาคารเขียว TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) ระดับ Gold จากสถาบันอาคารเขียวไทย ยกระดับสู่ต้นแบบศูนย์การค้ายั่งยืนแห่งแรกของไทย ผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ร่วมกับพันธมิตร ONNEX By SCG (ออนเนกซ์ บาย เอสซีจี) สะท้อนถึงการดำเนินงานขององค์กรที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร พร้อมทั้งเดินหน้าสู่เป้าหมายการลดคาร์บอนและการพัฒนาเมืองที่น่าอยู่ในระยะยาว ทั้งนี้ มาตรฐาน TREES เป็นมาตรฐานอาคารเขียวระดับประเทศที่ประเมินตั้งแต่การประหยัดพลังงาน การจัดการน้ำ คุณภาพอากาศภายในอาคาร การเลือกใช้วัสดุที่ยั่งยืน ไปจนถึงระบบสัญจรที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินการบัญชี และกลุ่มธุรกิจโรงแรมและสำนักงาน บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ในโอกาสที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน TREES ระดับ Gold ในฐานะต้นแบบศูนย์การค้ายั่งยืนโครงการแรก ถือเป็นความสำเร็จสำคัญของเซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรอย่าง ONNEX By SCG ที่ช่วยให้การออกแบบอาคารและระบบต่างๆ มีมาตรฐานชัดเจนตั้งแต่ต้น โดยการพัฒนาอาคารเขียว ถือเป็นหัวใจสำคัญของโมเดลธุรกิจ Retail-Led Mixed-Use Development เพราะช่วยยกระดับองค์กร สร้างมูลค่า ลดต้นทุนในระยะยาว และสอดคล้องกับ Roadmap สู่ Net Zero 2050 ของเรา โดยโครงการนี้ได้รับการออกแบบให้ประหยัดพลังงาน ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้วัสดุคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Material) และให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศในอาคาร”
“อีกทั้งเมื่อเร็วๆ นี้ เซ็นทรัล จันทบุรี ยังได้รับมาตรฐาน TREES ระดับ Gold เป็นแห่งที่สอง และเรามีแผนขยายสู่โครงการอื่นๆ ต่อเนื่องในอนาคต การได้รับ TREES จึงสะท้อนถึงการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนที่สามารถต่อยอดสู่โครงการอื่นในอนาคต และสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เซ็นทรัลพัฒนามุ่งมั่นในการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม พร้อมสร้างความมั่นใจให้ผู้ลงทุนผ่านเครื่องมืออย่าง Green Bond เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการดูแลโลกและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่ดียิ่งขึ้นสำหรับทุกคน”
ด้าน นายดุสิต ชัยรัตน์ Head of Smart Solution Business จาก ONNEX By SCG กล่าวว่า “การยกระดับมาตรฐานอาคารเขียวต้องอาศัยทั้งความมุ่งมั่นของเจ้าของโครงการและความเชี่ยวชาญของทีมที่ปรึกษา สำหรับ ONNEX By SCG เราให้ความสำคัญกับการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย Net Zero 2050 ของเซ็นทรัลพัฒนา โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตระยะยาวของผู้ใช้อาคาร ซึ่งเป็นหัวใจของมาตรฐานอาคารเขียวที่อยู่เบื้องหลังการออกแบบโครงการ เซ็นทรัล นครสวรรค์ ความสำเร็จของโครงการนี้สะท้อนพลังของความร่วมมือระหว่างทีมงานเซ็นทรัลพัฒนาและทีมงาน ONNEX By SCG ในการนำมาตรฐานระดับสากลมาต่อยอดสู่ความยั่งยืนของสังคม และเพื่อเตรียมพร้อมรับความท้าทายที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในอนาคต”
เซ็นทรัลพัฒนา เผย 6 แนวทาง บริหารศูนย์การค้า ‘เซ็นทรัล นครสวรรค์’ คว้ามาตรฐาน TREES ระดับ Gold มีไฮไลท์ในการออกแบบและก่อสร้างที่สำคัญตามมาตรฐานอาคารเขียว ดังนี้
๐ พื้นที่สีเขียว (Green area) ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่เดิมในพื้นที่ จึงมีการวางแผนเคลื่อนย้ายอย่างเป็นระบบก่อนนำกลับมาปลูกคืน เพื่อรักษาพรรณไม้พื้นถิ่นที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ ทำให้ต้นไม้พื้นถิ่นในโครงการแข็งแรงและดูแลรักษาง่ายในระยะยาว
๐ พลังงาน (Energy) โครงการใช้พลังงานทดแทนคิดเป็น 27% ของค่าใช้จ่ายไฟฟ้าทั้งหมด เมื่อเทียบกับกฎหมายอาคารอนุรักษ์พลังงาน จากการติดตั้งระบบ Solar Cell ทั้ง Solar Roof และ Solar Carport รวมถึงการเลือกใช้กระจกประสิทธิภาพสูงและหลอดไฟประหยัดพลังงาน (LED) ในอาคาร
๐ วัสดุก่อสร้าง (Construction) เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุที่ได้รับฉลากเขียวหรือฉลากคาร์บอน พร้อมทั้งสามารถรีไซเคิลวัสดุได้มากกว่า 30% ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างทั้งหมด รวมถึงมีมาตรการควบคุมฝุ่นละอองระหว่างก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
๐ การจัดการของเสีย (Waste Management) มีการวางแผนการจัดการขยะตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ครอบคลุมขยะคอนกรีตหัวเสาเข็ม เศษเหล็ก เศษปูน และเศษไม้ ทำให้เศษวัสดุก่อสร้างสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 75% ของน้ำหนักวัสดุ
๐ การใช้น้ำ (Water Efficiency) ให้ความสำคัญกับการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า โดยเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำที่ผ่านมาตรฐาน TREES ช่วยลดการใช้น้ำตั้งแต่ต้นทางของอาคาร
๐ สภาพแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environment) ให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศภายในอาคาร ผ่านการเติมอากาศบริสุทธิ์ตามมาตรฐาน และการเลือกใช้วัสดุประเภทกาว ยาแนว สี และสารเคลือบผิวที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับผู้ทำงานและผู้ใช้บริการ
เซ็นทรัลพัฒนา เดินหน้าแผน NET Zero 2050 สร้าง Sustainable Business Ecosystem ภายใต้กลยุทธ์ Retail-Led Mixed Use Development ขับเคลื่อนทุกธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกัน พร้อมได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น การติดอันดับ Dow Jones Best-in-Class Indices ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เป็นผู้ริเริ่มนวัตกรรมทางการเงินเพื่อความยั่งยืนอย่าง Green Bond และ Sustainability-Linked Bond รวมถึงก่อตั้ง Central Pattana Green Growth เพื่อขับเคลื่อนการลดคาร์บอนอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังได้รับรางวัล Prime Minister Awards: Innovation for Sustainability จาก NIA ในฐานะผู้พัฒนาศูนย์การค้าแนวคิด ‘ศูนย์กลางการใช้ชีวิตและชุมชน’ ผสานกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ./