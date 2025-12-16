โครงการ "Happy Me" สร้างสรรค์ละคร 5 ตอน “Return to Reset” เปลี่ยนภาพจำผู้สูงวัยในสังคมไทย

วงการบันเทิงไทยเตรียมพบกับละครชุดแนว ดรามา – แฟนตาซี ที่ทั้งอบอุ่น ซึ้ง และชวนตั้งคำถามกับชีวิต กับผลงานเรื่อง “Return to Reset : เมื่อชีวิตย้อนเวลากลับไป (ไม่) ได้?” ละคร 5 ตอน ที่ได้นักแสดงมากฝีมืออย่าง โบว์ เบญวรรณ อาร์ดเนอร์ รับบทคุณย่า “เนรัญชรา” และ อ้น นพพันธ์ บุญใหญ่ รับบทคุณปู่ “สาคร” พร้อมด้วยนักแสดงร่วม อาทิ กฤตภัทร ธนชิตบุริมนาถ ณัฐศิษฐ์ ไชยประสิทธิ์ และ พราว ทอแสงระพี มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของการเตรียมพร้อมชีวิตในแต่ละช่วงวัยสู่วัยชราที่ต้องเผชิญคำถามสำคัญของชีวิตและความสุข
ผลงานเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Happy Me สื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสูงวัยเชิงรุก”ที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ผลักดันขึ้น เพื่อเปลี่ยนภาพจำของผู้สูงอายุในสังคมไทย จากความอ่อนแอและการพึ่งพิง ไปสู่การ “สูงวัยเชิงรุก” ที่ยังมีคุณค่า มีบทบาท และมีความสุขได้ในทุกช่วงชีวิต
เนื้อหาของละครผสานความเป็นดรามาและแฟนตาซี ผ่านเรื่องราวของตัวละครที่ได้รับโอกาสย้อนกลับไปทบทวนอดีต เพื่อค้นหาคำตอบว่า ความสุขที่แท้จริงของชีวิตคืออะไร โดยสอดแทรกแนวคิดเรื่องการเตรียมพร้อมชีวิตในทุกมิติ ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ ความมั่นคง และความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Active Aging หรือการสูงวัยอย่างกระฉับกระเฉงและมีเป้าหมาย
ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า โครงการ Happy Me มุ่งสร้างการตระหนักรู้แก่ประชากรวัยทำงาน วัยเตรียมเกษียณ และผู้สูงอายุวัยต้น ให้เห็นความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุขในระยะยาว โดยใช้พลังของสื่อสร้างสรรค์เป็นตัวเชื่อม ลดช่องว่างระหว่างวัย และสร้างความเข้าใจร่วมกันในสังคม พร้อมตั้งเป้าหมายให้ผลงานเข้าถึงประชาชนมากกว่า 1,000,000 คน
ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. กล่าวว่า โครงการนี้สะท้อนบทบาทของสถาบันในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ผ่านสื่อที่เข้าถึงง่ายและมีพลังในการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเริ่มจากการสร้างความสุขทางใจและความอบอุ่นในครอบครัว ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมที่เข้มแข็ง
ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สจล. และอาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม ในฐานะหัวหน้าโครงการ ระบุว่า “Return to Reset” ไม่ใช่เพียงละคร แต่เป็นการถ่ายทอดวิชาชีวิตผ่านตัวละครที่เป็นภาพแทนของผู้คนหลากหลายช่วงวัย ชวนผู้ชมตั้งคำถามกับตัวเองถึงความหมายของความสุข การดูแลกายใจ ความมั่นคง และการมีส่วนร่วมในสังคม ซึ่งล้วนเป็นหัวใจของการสูงวัยเชิงรุก
นอกจากละครแล้ว โครงการ Happy Me ยังมีพ็อกเก็ตบุ๊ก “Grandpa’s Diary บันทึกรักของคุณปู่” ที่เล่าเรื่องชีวิตของปู่สาครในอีกมุมหนึ่ง ที่ชวนอบอุ่นหัวใจ รวมถึงบทเพลงประกอบละคร “จำได้ไหม” ประพันธ์และขับร้องโดยนักศึกษาหลักสูตร Creative Arts วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สจล. ขับร้องโดย โม – ขวัญฤทัย บูรณบุณย์ ที่ช่วยเติมอารมณ์และความหมายให้เรื่องราวยิ่งลึกซึ้ง
เมื่อความสุขไม่ใช่ปลายทาง แต่คือการเริ่มต้นใหม่ “การย้อนเวลา” เป็นสัญลักษณ์ของการทบทวนชีวิตในแต่ละช่วงวัย ไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนอดีต แต่เพื่อเข้าใจและยอมรับเส้นทางชีวิตของตนเอง พร้อมค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงอาจอยู่ใกล้ตัว และเริ่มต้นได้จากวันนี้
ความสุขไม่ใช่ปลายทางของชีวิต แต่เริ่มต้นได้จากการยอมรับตัวเอง ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ แและแบ่งปันพลังบวกนั้นสู่คนรอบข้างและสังคม
ละครชุด “Return to Reset : เมื่อชีวิตย้อนเวลากลับไป (ไม่) ได้?”เตรียมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT ทุกวันเสาร์ เวลา 13.30 น. เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 พร้อมชวนผู้ชมทุกวัยร่วมเดินทางค้นหาคำตอบว่า ชีวิตจะดีได้เสมอ หากเราเริ่มต้นใหม่กับตัวเอง
