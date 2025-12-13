บ้านปูมอบ 2 ล้านบาท ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ บรรเทาความเดือดร้อน ฟื้นฟูชุมชน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เดินหน้าเคียงข้างคนไทยในสถานการณ์วิกฤติ โดยเร่งดำเนินภารกิจ “บ้านปูร่วมใจ ช่วยพี่น้องชาวใต้สู้ภัยน้ำท่วม” ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวพนักงานและผู้ประสบภัย จัดสรรงบประมาณรวม 2 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูชุมชนให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
เมื่อเร็วๆ นี้ นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมผู้บริหารบ้านปู ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อเยี่ยมพนักงานและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ อีกทั้งร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของมูลนิธิเพชรเกษม พร้อมมอบอาหารปรุงสุก ถุงยังชีพ ผ้าห่มและสิ่งของจำเป็นให้กับประชาชนในพื้นที่
ภายใต้งบประมาณ 2 ล้านบาท บ้านปูสนับสนุนมูลนิธิเพชรเกษมจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินภารกิจช่วยเหลือเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยเฉพาะการร่วมจัดตั้ง โรงครัวสนาม ซึ่งโรงครัวของมูลนิธิฯ สามารถผลิตอาหารปรุงสุกประมาณวันละ 14,000 กล่อง ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานกู้ภัยและการดูแลกรณีผู้เสียชีวิต โดยร่วมให้การสนับสนุนโลงศพเมื่อได้รับการร้องขอ นับเป็นกลไกช่วยเหลือที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในช่วงเวลาดังกล่าว
นอกจากนี้ บ้านปูได้สนับสนุนงบประมาณอีก 1 ล้านบาท สำหรับจัดเตรียมถุงยังชีพจำนวน 2,000 ชุด ประกอบด้วยอาหารพร้อมทาน สิ่งจำเป็น ยาสามัญ ผ้าห่ม หมอนและเบาะรองนอน พร้อมเปิดจุดรับบริจาคให้พนักงานในบริษัทฯ ร่วมสมทบสิ่งของเพิ่มเติม โดยมีพนักงานจิตอาสาร่วมจัดเตรียมถุงยังชีพกว่า 100 คน ทั้งนี้ ถุงยังชีพดังกล่าวได้ถูกกระจายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ผ่านมูลนิธิเพชรเกษมครอบคลุม 4 ตำบล 3 อำเภอ ได้แก่ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ ตำบลควนลัง ตำบลคลองอู่ตะเภา และตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอระโนด