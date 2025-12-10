BSRC สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ "โรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกในเอเซียแปซิฟิค" ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 55001: 2024 โดย BSI

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือ BSRC ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในการยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากล โดยได้รับการรับรอง 2 มาตรฐาน จากสถาบัน British Standards Institution (BSI) ได้แก่
• ISO 22301: 2019 – ระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System)
• ISO 55001: 2024 – ระบบการจัดการสินทรัพย์ (Asset Management System)
BSRC ผ่านการรับรอง 2 มาตรฐานดังกล่าว และถือเป็นโรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกในเอเซียแปซิฟิคที่ได้รับการรับรอง ISO 55001: 2024 โดย BSI ซึ่งเป็นมาตรฐานเวอร์ชันใหม่ล่าสุดด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ ที่เน้นการบริหารทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรในระยะยาว
ความสำเร็จนี้สะท้อนถึงการดำเนินงานตามกลยุทธ์ความยั่งยืน 4E โดยเฉพาะด้าน Efficient Operation และ Evolving by Innovation ที่มุ่งใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการสินทรัพย์ ลดความเสี่ยง เพิ่มความพร้อมของระบบ และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วน
ขณะเดียวกัน BSRC ยังได้รับการรับรอง ISO 22301: 2019 ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่ง ในด้าน Resilience คือการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
การรับรองทั้ง 2 มาตรฐานเป็นอีกก้าวสำคัญของ BSRC ในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยวิสัยทัศน์ “Shaping Sustainable Future with Premier Energy through Innovative Solutions - สรรค์สร้างอนาคตที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเพื่อพลังงานที่เหนือกว่า” ภายใต้แนวคิด “Efficiency through Innovation - Resilience through Readiness” ซึ่ง BSRC พร้อมเดินหน้าเป็นผู้นำด้านพลังงานแห่งอนาคต ด้วยความมุ่งมั่น นวัตกรรม และความเป็นเลิศในทุกมิติของความยั่งยืน