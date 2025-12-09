OPPO ลงพื้นที่มอบสิ่งของจำเป็นและบริการดูแลหลังการขายผู้ประสบภัยน้ำท่วมใต้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ออปโป้ ประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบความช่วยเหลือแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยทีมงาน OPPO ได้ลงพื้นที่จังหวัดตรัง สตูล และสงขลา เพื่อส่งมอบสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชน รวมถึงสนับสนุนหน่วยงานส่วนกลางในการกระจายสิ่งของไปยังพื้นที่ที่ยังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
สิ่งของที่นำไปสนับสนุนประกอบด้วยข้าวกล่อง น้ำดื่ม และถุงยังชีพ ซึ่งภายในบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นม น้ำผลไม้ และผ้าอนามัย โดยได้ส่งมอบให้แก่ชุมชนในอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง อำเภอละงู จังหวัดสตูล และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเบื้องต้นของแต่ละชุมชน
นอกจากนี้ OPPO ประเทศไทยยังได้จัดบริการหลังการขายพิเศษสำหรับผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยเปิดให้บริการตรวจเช็ก ทำความสะอาด และบำรุงรักษาเครื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมบริการติดฟิล์มฟรี และการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายจากน้ำท่วม โดยผู้ใช้งานสามารถเข้ารับบริการได้ที่ OPPO Service Center เซ็นทรัลหาดใหญ่ นครศรีธรรมราช และปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2568 นี้
ออปโป้ ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะยืนหยัดเคียงข้างผู้ใช้งานและชุมชนในทุกสถานการณ์ ไม่เพียงแต่การส่งมอบเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต แต่ยังขอส่งต่อกำลังใจและการสนับสนุนช่วยเหลือ เพื่อให้ทุกชุมชนสามารถผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้และกลับคืนสู่วิถีชีวิตปกติได้โดยเร็ว