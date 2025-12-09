มูลนิธิ IMET สานต่อ “อุทยานผู้นำ” ผ่านโครงการ IMET MAX พัฒนา “คนดี-คนเก่ง” สู่สังคมไทยที่ยั่งยืน

มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET) เดินหน้าสานต่อพันธกิจการสร้าง “อุทยานผู้นำ” ผ่านโครงการ IMET MAX รุ่นที่ 8 เพื่อบ่มเพาะผู้นำรุ่นใหม่ ให้เป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี” ผ่านกระบวนการ Mentoring ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้นำรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และสะท้อนความคิดร่วมกับ Mentor รุ่นใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับประเทศ
สนั่น อังอุบลกุล ประธานมูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET) เปิดเผยว่า “ทางมูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนโครงการ IMET MAX มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นที่ 7 โดยมีเป้าหมายหลักในการบ่มเพาะผู้นำรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่ครบเครื่อง ทั้งในด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ความสำเร็จในการพัฒนาผู้นำแต่ละรุ่นเป็นบทสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่มูลนิธิฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด และเตรียมเปิดรับรุ่นที่ 8 เพื่อต่อยอดแนวทางในการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี” สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมอย่างแท้จริง”
รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ หนึ่งใน เมนเทอร์ (Mentor) ของโครงการ IMET MAX รุ่นที่ 7 กล่าวว่า “การทำงานของผมในฐานะอาจารย์แพทย์และผู้บริหารทำให้ผมเชื่อเสมอว่า ‘การพัฒนาคน’ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญที่สุด เมื่อได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ IMET MAX ผมพบว่านี่คือพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เราทุกคน ได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างแท้จริง เกิดการแลกเปลี่ยนที่มีมิติของการให้ผ่านกระบวนการ ‘Mentoring’ ทำให้ได้เห็นว่า ผู้นำรุ่นใหม่ค่อย ๆ พัฒนาความคิด ความเข้าใจ และความรับผิดชอบต่อบทบาทของตัวเองที่ไม่ใช่เพียงในเรื่องงาน แต่เป็นในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคม ซึ่งเมนเทอร์ (Mentor) ไม่ได้เป็นผู้ให้แต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ได้รับประโยชน์และได้เรียนรู้จากเมนที (Mentee) ด้วยเช่นกัน
เพ็ญประภา ตระกูลกิจเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นายอ้วนเย็นตาโฟเสาชิงช้าจูเนียร์ จำกัด ในฐานะเมนที (Mentee)ของโครงการ IMET MAX รุ่นที่ 7 กล่าวว่า “สำหรับนุ่น IMET MAX ไม่ได้เป็นแค่หลักสูตรพัฒนาผู้นำ แต่เป็น ‘พื้นที่หยุดดูตัวเองใหม่’ ทั้งในมุมชีวิต การทำงาน และความสัมพันธ์กับผู้คน ยิ่งเราเติบโต โจทย์ชีวิตและงานยิ่งซับซ้อนขึ้น สิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูป แต่เป็นบทสนทนาที่จริงใจ ลึก และปลอดภัยพอให้เราค่อย ๆ ตกผลึกความคิดของตัวเอง ซึ่งการมีเมนเทอร์ (Mentor) ที่ทั้งเก่งและดี ถือเป็นสิ่งที่มีค่ามาก ช่วยสะท้อนสิ่งที่เรามองข้าม และทำให้การตัดสินใจของเรา ‘นิ่ง สุขุม และแฟร์’ มากขึ้น รวมถึง การเปลี่ยนมาให้ความสำคัญกับ Work–Life Purpose ‘สิ่งที่ทำอยู่มีความหมายกับใคร’ และ ‘เรากำลังสร้างประโยชน์อะไรให้คนอื่น’ ซึ่งเป็นคุณค่าที่สร้างพลังให้กับสังคมได้อย่างยิ่ง นี่คือคุณค่าที่หล่อหลอมให้ผู้นำหนึ่งคนสามารถส่งพลังดี ๆ ต่อไปยังผู้คนจำนวนมาก และขยายผลสู่สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
ด้านธนพล ศิริธนชัย กรรมการมูลนิธิ IMET และประธานโครงการ IMET MAX กล่าวว่า พลังของการ ‘ชวนคิด’ และ ‘ช่วยคิด’ ผ่านกระบวนการ Mentoring ถือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ผ่านการตั้งคำถาม อันเป็นกระบวนการเสริมสร้างปัญญาด้วยการสร้างมุมมอง “สะท้อนย้อนคิด” (Reflection) ที่เปิดโอกาสให้ผู้นำได้คิด ได้สะท้อน และได้รับมุมมองใหม่จากเหล่าเมนเทอร์ (Mentor) ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทั้งด้านการทำงานและการใช้ชีวิต มาถ่ายทอดความรู้ แนวคิด และประสบการณ์อันทรงคุณค่า ช่วยให้เขาเติบโตจากภายใน ปลูกฝังผู้นำรุ่นใหม่ให้เป็นคนดี และคนเก่ง พร้อมส่งต่อพลังเชิงบวกเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม นั่นคือ มี Wisdom for Life and Social Values”
โครงการ IMET MAX ได้สร้างเครือข่าย “อุทยานผู้นำ” ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 7 รุ่น โดยมีเมนเทอร์ (Mentor) ที่มาร่วมพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่แล้ว 31 คน และมีทั้งผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน ทายาทธุรกิจ และผู้ขับเคลื่อนองค์กรเพื่อสังคม รวม 240 คน พร้อมนำแนวคิด “Pay it Forward” ไปต่อยอดเป็นโครงการเพื่อสังคมจริง เช่น การส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาเยาวชน และธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ขยายผลสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับ โครงการ IMET MAX รุ่นที่ 8 ที่ได้รับเกียรติจาก 12 ผู้บริหารชั้นนำของประเทศที่ล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมมาร่วมเป็นเมนเทอร์ (Mentor) ด้วยใจ โดยไม่รับผลตอบแทน เพื่อช่วยพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ หรือเมนที (Mentee) ประกอบด้วย ศ.(พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ คุณขัตติยา อินทรวิชัย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช คุณธนพล ศิริธนชัย คุณบรรยง พงษ์พานิช คุณปฐมา จันทรักษ์ คุณพรรณี ชัยกุล คุณวิชัย เบญจรงคกุล ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ดร.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ โดยจะมาให้คำชี้แนะ คำปรึกษา ช่วยคิด และชวนคิด รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ (Mentee) ให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนา และสามารถประยุกต์คุณค่าที่ตนได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและสังคม
การเปิดรับสมัครเมนที (Mentee) โครงการ IMET MAX รุ่นที่ 8 เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2569 โดยจะคัดเลือกจากผู้นำรุ่นใหม่อายุระหว่าง 35-45 ปี ซึ่งมีความหลากหลายในกลุ่มอาชีพ ได้แก่ ผู้นำธุรกิจ ทายาทธุรกิจ ข้าราชการ ผู้บริหารบริษัทเอกชน และผู้นำองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม โดยจะต้องมีคุณสมบัติสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1. เป็นผู้นำที่มีศักยภาพสูงสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้สังคมในวงกว้าง 2. เป็นคนดีที่มีคุณธรรมและจริยธรรม และ 3. ผู้สมัครมีคำถามสำคัญในชีวิตที่ยังไม่ได้รับคำตอบ โดยเชื่อว่ากระบวนการ Mentoring สามารถช่วยค้นหาคำตอบได้ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้าง “ผู้นำ” ที่มีทั้งความดี และความเก่ง ส่งต่อคุณค่าที่ดีสู่สังคมได้
ผู้ที่สนใจสมัครเป็นเมนที (Mentee) ในโครงการ IMET MAXสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.imet.or.th/imetmax
ผู้สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ โดยมูลนิธิ IMET จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568 - 14 มกราคม 2569 โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มการรับสมัคร Mentee โครงการ IMET MAX รุ่นที่ 8 ได้ที่นี่
https://tinyurl.com/imetmax8-application ./
ทั้งนี้ มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET: Institute for Management Education for Thailand Foundation) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถด้านการบริหาร การจัดการ ผ่านการประสานความร่วมมือกับหลายภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน สร้างขีดความสามารถให้กับผู้นำองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง และมีการจัดการที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์อย่างยั่งยืน ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.imet.or.th
สำหรับโครงการ IMET Mentorship Academy for Excellent Leaders หรือ IMET MAX เป็นโครงการที่มุ่งเน้นส่งต่อปัญญา
เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม (Wisdom for Life and Social Values) ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงรุ่นที่ 6 เปิดรับสมัครผู้นำรุ่นใหม่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “อุทยานผู้นำ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ มุ่งพัฒนา ยกระดับ และหล่อหลอมผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง ให้เป็นผู้นำที่ดี และสามารถสร้างประโยชน์ที่มีคุณค่าให้กับตนเอง สังคม และประเทศ ผ่านการ Mentoring หรือ “กระบวนการช่วยคิด และ ชวนคิด” อันเป็นกระบวนการเสริมสร้างปัญญาด้วยการสร้างมุมมอง “สะท้อนย้อนคิด” (Reflection) และการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด และประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่ได้สะสมมายาวนานจากเมนเทอร์ (Mentor) ที่เป็นผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้รับการยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม มาสู่ เมนที (Mentee) ซึ่งเป็นผู้บริหารชั้นนำรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และตอบแทนสังคม ./