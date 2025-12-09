WP Energy ต่อยอดครัวสีเขียวต้นแบบ “GREEN KITCHEN BY WORLDGAS” จาก NEXTOPIA สยามพารากอน

WP Energy ผนึกสยามพิวรรธน์ เปิดตัว NEXTOPIA พื้นที่นวัตกรรมแห่งความยั่งยืน ต่อยอดสู่ครัวสีเขียวต้นแบบ “GREEN KITCHEN BY WORLDGAS” มุ่งเสริมแกร่งระบบนิเวศวงการอาหารอย่างยั่งยืน
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP Energy บริษัทกลุ่มพลังงานครบวงจร ผู้นำการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” ประกาศความร่วมมือกับสยามพิวรรธน์และสยามพารากอน ในการเปิด NEXTOPIA เมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคต ให้เป็นพื้นที่ด้านพลังงานสะอาดและระบบนิเวศอาหารยั่งยืน ณ บริเวณชั้น 5 และ 5A ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยนำพลังงานก๊าซหุงต้มจากแบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” มาเป็นหัวใจของแนวคิด “GREEN KITCHEN BY WORLDGAS” เพื่อสร้าง “ครัวสีเขียวแห่งอนาคต” ที่เชื่อมโยงความอร่อยเข้ากับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ NEXTOPIA และสะท้อนพันธกิจ WE PROMISE ของบริษัทในการขับเคลื่อนพลังงานเพื่อโลกที่ดีขึ้น
ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “WP Energy มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมการบริการด้านพลังงาน เราเชื่อว่าความก้าวหน้าจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมันตอบโจทย์ ‘โลกที่ดีขึ้น’ ความร่วมมือในการเปิด NEXTOPIA ที่สยามพารากอน เป็นก้าวสำคัญที่ทำให้พลังงานสะอาดเข้าใกล้ผู้คนมากขึ้นและจับต้องได้ในทุกวัน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ WE PROMISE ที่เป็นเหมือนคำมั่นสัญญาของดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของไทยในภาพรวม ด้วยความตั้งใจส่งมอบพลังงานที่ปลอดภัย มีมาตรฐาน และยั่งยืน พร้อมเคียงข้างชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างภาพจำใหม่ให้ธุรกิจอาหาร ว่าความอร่อยและความรับผิดชอบต่อโลกสามารถเดินไปด้วยกันได้จริง”
“ความร่วมมือครั้งนี้ต่อยอดจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่าง ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ และสยามพิวรรธน์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน โดยบริษัทได้จัดสรรพลังงานก๊าซหุงต้ม LPG ให้กับศูนย์การค้าในกลุ่มสยามพิวรรธน์อย่างต่อเนื่อง และร่วมผลักดันโครงการด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะการสื่อสารเรื่อง “ความยั่งยืน” ให้เป็นเรื่องใกล้ตัว เข้าถึงง่าย และลงมือทำได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้บริโภคสัมผัสประสบการณ์แบบครบวงจรและเกิดแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม”
ภายในโซนร้านอาหารในพื้นที่ NEXTOPIA ทุกครัวได้รับการออกแบบให้ใช้พลังงานสะอาดอย่างมีมาตรฐานและความปลอดภัย พร้อมการติดตั้งตราสัญลักษณ์ GREEN KITCHEN BY WORLDGAS บริเวณหน้าร้าน เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการดำเนินการครัวสีเขียวที่ยั่งยืนและครบวงจร ตั้งแต่การเลือกใช้พลังงานสะอาด การคัดสรรวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการจัดการครัวอย่างมีประสิทธิภาพและระบบคัดแยกของเสียจากอาหาร (Food Waste) ที่ช่วยลดผลกระทบต่อโลกได้จริง นอกจากนี้ โครงการยังเชื่อมต่อกับสถานีแก๊สภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อยืนยันการจัดสรรพลังงานสะอาดที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน และพร้อมใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้คน”
ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ตั้งตราสัญลักษณ์ GREEN KITCHEN BY WORLDGAS นี้ ขึ้นมาเพื่อตั้งใจสนับสนุนและผลักดันวงการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ให้หันมาใส่ใจ สิ่งแวดล้อม ยิ่งขึ้น เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการดำเนินการครัวสีเขียวที่มอบให้กับร้านอาหารซึ่งให้ความสำคัญและใส่ใจในสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเคียงคู่ไปกับรสชาติความอร่อยอย่างแท้จริง” คุณชมกมลกล่าวเสริม
WP Energy ขอเชิญร่วมสัมผัสประสบการณ์โลกอนาคตที่เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ ณ NEXTOPIA กับการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่รักษาวันพรุ่งนี้ไว้ให้กับเราทุกคน รวมถึงคนรุ่นถัดไป เพราะอนาคตที่ยั่งยืน เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ของพวกเราทุกคน