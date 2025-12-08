ดานอน หนุนโครงการ “เด็กฉลาดด้วยธาตุเหล็ก” หยุดภาวะโลหิตจางในเด็กไทย

ดานอน ประเทศไทย ผนึกกำลังกรมอนามัยและกรุงเทพมหานคร มุ่งยุติ “ภัยเงียบ” ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กไทย ขยายผลการรณรงค์ทั่วประเทศ ผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ บุคลากรทางการแพทย์ พันธมิตรร้านค้าปลีก และดานอน ประเทศไทย เพื่อปกป้องเด็กไทยจากภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
ดานอน ประเทศไทย จับมือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนพันธมิตรร้านค้าปลีกอย่างซีเจ โลตัส บิ๊กซี และร้านค้าชั้นนำท้องถิ่น เดินหน้าขับเคลื่อนการรณรงค์ป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (Iron Deficiency Anemia - IDA) ที่พบได้ถึง 1 ใน 3 ของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยไม่แสดงอาการในระยะแรก จึงนับเป็น ‘ภัยเงียบ’ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองอย่างถาวร ทำให้ระดับสติปัญญา (IQ) ลดลงถึง 13% ดังนั้น จึงควรสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะ IDA ตลอดจนเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนของการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางตั้งแต่เนิ่นๆ รวมถึงการดูแลด้านโภชนาการอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดภาวะดังกล่าวในระยะยาว
๐ ดานอนกับบทบาทผู้นำและความร่วมมือระดับชาติ
ดานอน ประเทศไทย เป็นผู้นำจากภาคเอกชนในการรณรงค์ป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสนับสนุนงานวิจัย การให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปกครอง ตลอดจนตรวจคัดกรองแบบไม่เจาะเลือดแก่เด็กไทยทั่วประเทศกว่า 68,000 คน
“ดานอนขอใช้วันขาดธาตุเหล็กโลก (Iron Deficiency Day) เป็นวันสำคัญในการย้ำเตือนถึงความจำเป็นเร่งด่วนของการป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กปฐมวัย” แดนิช ราห์มัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดานอนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และดานอน ประเทศไทย กล่าว “และดานอนก็ขอเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงความรู้ที่จำเป็น และดูแลโภชนาการที่เหมาะสมในการป้องกันภาวะนี้ได้อย่างยั่งยืน”
๐ สามเสาหลักของความร่วมมือ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดานอน ประเทศไทยได้เร่งขับเคลื่อนการป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โดยมีความร่วมมือที่ได้รับการขยายผลในหลายระดับ ได้แก่
๐ ความร่วมมือระดับชาติ
ดานอน ประเทศไทยได้ร่วมมือกับกรมอนามัยเป็นครั้งแรกในปีนี้เพื่อขยายการป้องกันภายใต้แคมเปญ ‘เด็กฉลาดด้วยธาตุเหล็ก (Smart Kids with Iron)’ โดยมุ่งเน้นการตรวจคัดกรองตั้งแต่ระยะเริ่มต้นด้วยเครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงภาวะ IDA (อุปกรณ์ตรวจวัดฮีโมโกลบิน โดยเทคโนโลยี Pulse CO-Oximetry แบบไม่ต้องเจาะเลือด) แก่ศูนย์อนามัยที่ 1เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เพื่อช่วยให้เด็กไทยได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะ IDA ตั้งแต่เนิ่น ๆ และได้รับการดูแลด้านโภชนาการที่เหมาะสม
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเป็นภารกิจสำคัญของกรมอนามัย ภายใต้โครงการ ‘เด็กฉลาดด้วยธาตุเหล็ก’ ทางกรมอนามัย มุ่งให้เด็กทุกคนได้รับธาตุเหล็กอย่างเพียงพอเพื่อพัฒนาการทางสมองที่เหมาะสม ความร่วมมือกับดานอนในการส่งเสริมโภชนาการ และการตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะ IDA โดยไม่ต้องเจาะเลือดในพื้นที่นำร่อง ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพในระยะยาว และสร้างอนาคตที่สดใสให้แก่เด็กไทย”
๐ ความร่วมมือระดับท้องถิ่น (Deepening Local Impact)
ขณะเดียวกัน ดานอน ประเทศไทยยังคงร่วมมือกับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าตรวจคัดกรองเด็กเล็กในพื้นที่กรุงเทพฯ ตลอดจนจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการในระดับชุมชนและโรงเรียน ดังที่ล่าสุดเพิ่งจะมีการตรวจคัดกรองเด็กๆ ระดับชั้นปฐมวัยที่โรงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง โดยได้รับความร่วมมือจากทางผู้บริหารโรงเรียน และหลากหลายภาคส่วนจากทางกรุงเทพมหานคร
แพทย์หญิง สุธี สฤษฎิ์ศิริ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “กรุงเทพมหานครมุ่งแก้ปัญหาโลหิตจางทุกวัย ตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน เป็นต้น โดยเฉพาะเด็กเล็ก การคัดกรองมักเกิดความกังวลทั้งกับเด็กและผู้ปกครอง การสนับสนุนจาก ดานอน ทำให้สามารถนำเครื่องมือตรวจแบบไม่ต้องเจาะเลือดมาใช้ เข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่าย และส่งต่อยืนยันการวินิจฉัยละรักษาได้อย่างรวดเร็ว ควบคู่การให้ความรู้ด้านโภชนาการในครัวเรือนและโรงเรียน เพื่อลดภาวะโลหิตจางในเด็กไทย”
๐ ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน (Unified Action Across Sectors)
ที่ผ่านมา ดานอน ประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงพันธมิตรร้านค้าปลีกอย่างซีเจ โลตัส บิ๊กซี และร้านค้าชั้นนำท้องถิ่น ได้ประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อปิดช่องว่างด้านการเข้าถึงการตรวจคัดกรอง ความรู้ และโภชนาการที่เหมาะสม
๐ เดือนแห่งการรณรงค์และการลงมือ
ดานอนเดินหน้ารณรงค์และเพิ่มความตระหนักรู้ให้แก่สังคมไทย ด้วยการกำหนดให้เดือนพฤศจิกายนเป็น ‘เดือนแห่งการป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (IDA Month)’ เพื่อเป็นช่วงเวลาสำคัญในการรวมพลังพันธมิตรทุกภาคส่วน เพิ่มการสื่อสารให้เกิดความตระหนักรู้ และกระตุ้นการตรวจคัดกรองเชิงรุก โดยดำเนินงานสอดคล้องกับโครงการของกรมอนามัยในระดับประเทศ และกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ผนึกกำลังร่วมกันปกป้องอนาคตของเด็กไทย นอกจากนี้ ดานอนยังได้ดำเนินกิจกรรมสำคัญในช่วงเดือนนี้ อันประกอบด้วย
1.จัดนิทรรศการให้ความรู้ในการประชุมวิชาการด้านกุมารเวชศาสตร์ในโรงพยาบาลชั้นนำ เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก รวมถึงการส่งเสริมโภชนาการที่เหมาะสมในเด็กปฐมวัย
2.จัดกิจกรรมให้ความรู้ และตรวจคัดกรองร่วมกับกรุงเทพมหานครที่โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
3.ส่งมอบเครื่องมือตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็กโดยไม่ต้องเจาะเลือดให้แก่กรมอนามัยในรูปแบบการยืม เพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรองเพิ่มเติมในจังหวัดนำร่องทั่วประเทศ เพื่อขยายการเข้าถึงเด็กเล็กและครอบครัวจำนวนมากยิ่งขึ้น
๐ บทบาทของผู้ปกครอง
ดานอนยังเน้นย้ำบทบาทของผู้ปกครองในการป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โดยตระหนักรู้ถึงผลกระทบด้านสุขภาพจากการขาดธาตุเหล็ก ดูแลโภชนาการประจำวันของลูกให้เหมาะสมตามวัยโดยเลือกอาหารที่มีธาตุเหล็กและวิตามินซีสูงเพื่อช่วยการดูดซึม และหมั่นสังเกตอาการอ่อนเพลีย ซึม เบื่ออาหารอย่างใกล้ชิด รวมถึงเข้ารับการตรวจคัดกรองอย่างน้อย 2 ช่วงวัย ได้แก่ ที่อายุ 9 เดือน (6-12 เดือน) และ ที่อายุ 4 ปี (3-5 ปี) ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญของพัฒนาการทางร่างกายและสมอง เพื่อประเมินความเสี่ยง ติดตามผลและรับคำปรึกษาจากบุคลากรทางแพทย์อย่างทันท่วงที
“ทุกก้าวที่เรามุ่งมั่นป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กคือก้าวสำคัญในการสร้างอนาคตที่แข็งแรงให้กับเด็กไทย และสังคมไทยในระยะยาว ดานอนให้ความสำคัญกับสุขภาพของเด็กรุ่นต่อไปอย่างจริงจัง เราจึงเดินหน้าขยายการเข้าถึงเครื่องมือตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กแบบไม่เจาะเลือดให้ครอบคลุมทั่วประเทศให้ได้มากยิ่งขึ้น พร้อมพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งต่อความรู้ด้านโภชนาการให้แก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลสามารถเข้าถึงได้ง่าย ตลอดจนร่วมมือกับภาครัฐในการขยายโครงการรณรงค์ป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กทั่วประเทศ เราอยากชวนให้ทุกครอบครัวมาร่วมมือกันลดปัญหานี้ให้หมดไป เพราะเด็กทุกคนควรได้เติบโตอย่างดีที่สุดตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิต” แดนิช กล่าวสรุป