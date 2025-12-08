xs
ดานอน หนุนโครงการ “เด็กฉลาดด้วยธาตุเหล็ก” หยุดภาวะโลหิตจางในเด็กไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมการสาธิตเครื่องมือตรวจหาความเสี่ยงภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (IDA) ที่งานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมผู้ดูแลเด็กและครอบครัวเพื่อเสริมพลังครอบครัว สู่การพัฒนาเด็กอย่างยั่งยืน Our Children Our Future โดยกรมอนามัย
ดานอน ประเทศไทย ผนึกกำลังกรมอนามัยและกรุงเทพมหานคร มุ่งยุติ “ภัยเงียบ” ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กไทย ขยายผลการรณรงค์ทั่วประเทศ ผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ บุคลากรทางการแพทย์ พันธมิตรร้านค้าปลีก และดานอน ประเทศไทย เพื่อปกป้องเด็กไทยจากภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

ดานอน ประเทศไทย จับมือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนพันธมิตรร้านค้าปลีกอย่างซีเจ โลตัส บิ๊กซี และร้านค้าชั้นนำท้องถิ่น เดินหน้าขับเคลื่อนการรณรงค์ป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (Iron Deficiency Anemia - IDA) ที่พบได้ถึง 1 ใน 3 ของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยไม่แสดงอาการในระยะแรก จึงนับเป็น ‘ภัยเงียบ’ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองอย่างถาวร ทำให้ระดับสติปัญญา (IQ) ลดลงถึง 13% ดังนั้น จึงควรสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะ IDA ตลอดจนเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนของการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางตั้งแต่เนิ่นๆ รวมถึงการดูแลด้านโภชนาการอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดภาวะดังกล่าวในระยะยาว

๐ ดานอนกับบทบาทผู้นำและความร่วมมือระดับชาติ

ดานอน ประเทศไทย เป็นผู้นำจากภาคเอกชนในการรณรงค์ป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสนับสนุนงานวิจัย การให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปกครอง ตลอดจนตรวจคัดกรองแบบไม่เจาะเลือดแก่เด็กไทยทั่วประเทศกว่า 68,000 คน

“ดานอนขอใช้วันขาดธาตุเหล็กโลก (Iron Deficiency Day) เป็นวันสำคัญในการย้ำเตือนถึงความจำเป็นเร่งด่วนของการป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กปฐมวัย” แดนิช ราห์มัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดานอนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และดานอน ประเทศไทย กล่าว “และดานอนก็ขอเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงความรู้ที่จำเป็น และดูแลโภชนาการที่เหมาะสมในการป้องกันภาวะนี้ได้อย่างยั่งยืน”

นายแดนิช ราห์มัน แดนิช ราห์มัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดานอนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเครื่องตรวจหาความเสี่ยงภาวะ IDA
๐ สามเสาหลักของความร่วมมือ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดานอน ประเทศไทยได้เร่งขับเคลื่อนการป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โดยมีความร่วมมือที่ได้รับการขยายผลในหลายระดับ ได้แก่ 

๐ ความร่วมมือระดับชาติ 

ดานอน ประเทศไทยได้ร่วมมือกับกรมอนามัยเป็นครั้งแรกในปีนี้เพื่อขยายการป้องกันภายใต้แคมเปญ ‘เด็กฉลาดด้วยธาตุเหล็ก (Smart Kids with Iron)’ โดยมุ่งเน้นการตรวจคัดกรองตั้งแต่ระยะเริ่มต้นด้วยเครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงภาวะ IDA (อุปกรณ์ตรวจวัดฮีโมโกลบิน โดยเทคโนโลยี Pulse CO-Oximetry แบบไม่ต้องเจาะเลือด) แก่ศูนย์อนามัยที่ 1เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เพื่อช่วยให้เด็กไทยได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะ IDA ตั้งแต่เนิ่น ๆ และได้รับการดูแลด้านโภชนาการที่เหมาะสม

นายแดนิช ราห์มัน แดนิช ราห์มัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดานอนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตัวแทนจากดานอน ประเทศไทย สนับสนุนเครื่องมือเพื่อคัดกรองความเสี่ยงภาวะ IDA ให้แก่นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับมอบ
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเป็นภารกิจสำคัญของกรมอนามัย ภายใต้โครงการ ‘เด็กฉลาดด้วยธาตุเหล็ก’ ทางกรมอนามัย มุ่งให้เด็กทุกคนได้รับธาตุเหล็กอย่างเพียงพอเพื่อพัฒนาการทางสมองที่เหมาะสม ความร่วมมือกับดานอนในการส่งเสริมโภชนาการ และการตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะ IDA โดยไม่ต้องเจาะเลือดในพื้นที่นำร่อง ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพในระยะยาว และสร้างอนาคตที่สดใสให้แก่เด็กไทย”

๐ ความร่วมมือระดับท้องถิ่น (Deepening Local Impact)

ขณะเดียวกัน ดานอน ประเทศไทยยังคงร่วมมือกับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าตรวจคัดกรองเด็กเล็กในพื้นที่กรุงเทพฯ ตลอดจนจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการในระดับชุมชนและโรงเรียน ดังที่ล่าสุดเพิ่งจะมีการตรวจคัดกรองเด็กๆ ระดับชั้นปฐมวัยที่โรงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง โดยได้รับความร่วมมือจากทางผู้บริหารโรงเรียน และหลากหลายภาคส่วนจากทางกรุงเทพมหานคร

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ศานนท์ หวังสร้างบุญ พร้อมทั้งผู้บริหารจากสำนักอนามัย สำนักงานเขตดินแดง สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนสามเสนนอก ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนการตรวจหาความเสี่ยงภาวะ IDA แก่เด็กๆระดับปฐมวัย และให้ความรู้ผู้ปกครอง
แพทย์หญิง สุธี สฤษฎิ์ศิริ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “กรุงเทพมหานครมุ่งแก้ปัญหาโลหิตจางทุกวัย ตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน เป็นต้น โดยเฉพาะเด็กเล็ก การคัดกรองมักเกิดความกังวลทั้งกับเด็กและผู้ปกครอง การสนับสนุนจาก ดานอน ทำให้สามารถนำเครื่องมือตรวจแบบไม่ต้องเจาะเลือดมาใช้ เข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่าย และส่งต่อยืนยันการวินิจฉัยละรักษาได้อย่างรวดเร็ว ควบคู่การให้ความรู้ด้านโภชนาการในครัวเรือนและโรงเรียน เพื่อลดภาวะโลหิตจางในเด็กไทย”

๐ ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน (Unified Action Across Sectors)

ที่ผ่านมา ดานอน ประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงพันธมิตรร้านค้าปลีกอย่างซีเจ โลตัส บิ๊กซี และร้านค้าชั้นนำท้องถิ่น ได้ประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อปิดช่องว่างด้านการเข้าถึงการตรวจคัดกรอง ความรู้ และโภชนาการที่เหมาะสม

๐ เดือนแห่งการรณรงค์และการลงมือ

ดานอนเดินหน้ารณรงค์และเพิ่มความตระหนักรู้ให้แก่สังคมไทย ด้วยการกำหนดให้เดือนพฤศจิกายนเป็น ‘เดือนแห่งการป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (IDA Month)’ เพื่อเป็นช่วงเวลาสำคัญในการรวมพลังพันธมิตรทุกภาคส่วน เพิ่มการสื่อสารให้เกิดความตระหนักรู้ และกระตุ้นการตรวจคัดกรองเชิงรุก โดยดำเนินงานสอดคล้องกับโครงการของกรมอนามัยในระดับประเทศ และกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ผนึกกำลังร่วมกันปกป้องอนาคตของเด็กไทย นอกจากนี้ ดานอนยังได้ดำเนินกิจกรรมสำคัญในช่วงเดือนนี้ อันประกอบด้วย

1.จัดนิทรรศการให้ความรู้ในการประชุมวิชาการด้านกุมารเวชศาสตร์ในโรงพยาบาลชั้นนำ เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก รวมถึงการส่งเสริมโภชนาการที่เหมาะสมในเด็กปฐมวัย
2.จัดกิจกรรมให้ความรู้ และตรวจคัดกรองร่วมกับกรุงเทพมหานครที่โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
3.ส่งมอบเครื่องมือตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็กโดยไม่ต้องเจาะเลือดให้แก่กรมอนามัยในรูปแบบการยืม เพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรองเพิ่มเติมในจังหวัดนำร่องทั่วประเทศ เพื่อขยายการเข้าถึงเด็กเล็กและครอบครัวจำนวนมากยิ่งขึ้น


๐ บทบาทของผู้ปกครอง

ดานอนยังเน้นย้ำบทบาทของผู้ปกครองในการป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โดยตระหนักรู้ถึงผลกระทบด้านสุขภาพจากการขาดธาตุเหล็ก ดูแลโภชนาการประจำวันของลูกให้เหมาะสมตามวัยโดยเลือกอาหารที่มีธาตุเหล็กและวิตามินซีสูงเพื่อช่วยการดูดซึม และหมั่นสังเกตอาการอ่อนเพลีย ซึม เบื่ออาหารอย่างใกล้ชิด รวมถึงเข้ารับการตรวจคัดกรองอย่างน้อย 2 ช่วงวัย ได้แก่ ที่อายุ 9 เดือน (6-12 เดือน) และ ที่อายุ 4 ปี (3-5 ปี) ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญของพัฒนาการทางร่างกายและสมอง เพื่อประเมินความเสี่ยง ติดตามผลและรับคำปรึกษาจากบุคลากรทางแพทย์อย่างทันท่วงที

“ทุกก้าวที่เรามุ่งมั่นป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กคือก้าวสำคัญในการสร้างอนาคตที่แข็งแรงให้กับเด็กไทย และสังคมไทยในระยะยาว ดานอนให้ความสำคัญกับสุขภาพของเด็กรุ่นต่อไปอย่างจริงจัง เราจึงเดินหน้าขยายการเข้าถึงเครื่องมือตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กแบบไม่เจาะเลือดให้ครอบคลุมทั่วประเทศให้ได้มากยิ่งขึ้น พร้อมพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งต่อความรู้ด้านโภชนาการให้แก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลสามารถเข้าถึงได้ง่าย ตลอดจนร่วมมือกับภาครัฐในการขยายโครงการรณรงค์ป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กทั่วประเทศ เราอยากชวนให้ทุกครอบครัวมาร่วมมือกันลดปัญหานี้ให้หมดไป เพราะเด็กทุกคนควรได้เติบโตอย่างดีที่สุดตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิต” แดนิช กล่าวสรุป



นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมการสาธิตเครื่องมือตรวจหาความเสี่ยงภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (IDA) ที่งานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมผู้ดูแลเด็กและครอบครัวเพื่อเสริมพลังครอบครัว สู่การพัฒนาเด็กอย่างยั่งยืน
นายแดนิช ราห์มัน แดนิช ราห์มัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดานอนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตัวแทนจากดานอน ประเทศไทย สนับสนุนเครื่องมือเพื่อคัดกรองความเสี่ยงภาวะ IDA ให้แก่นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับมอบ
นายแดนิช ราห์มัน แดนิช ราห์มัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดานอนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเครื่องตรวจหาความเสี่ยงภาวะ IDA
ดานอน หนุนโครงการ “เด็กฉลาดด้วยธาตุเหล็ก” หยุดภาวะโลหิตจางในเด็กไทย
ดานอน หนุนโครงการ “เด็กฉลาดด้วยธาตุเหล็ก” หยุดภาวะโลหิตจางในเด็กไทย
