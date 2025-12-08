ไทยพาณิชย์ปลุกพลังโรงแรมภาคใต้ จัดอบรมมาตรฐาน Green Hotel Plus

ธนาคารไทยพาณิชย์ตอกย้ำความมุ่งมั่นผู้นำการเงินยั่งยืน
พร้อมสนับสนุนธุรกิจโรงแรมยกระดับมาตรฐานรองรับท่องเที่ยวยั่งยืน ผนึกกำลังกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (DCCE) และพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เตรียมความพร้อมสู่การรับรอง Green Hotel Plus กับ SCB”
เพื่อยกระดับมาตรฐานความยั่งยืนของธุรกิจโรงแรมไทยตามเกณฑ์ Green
Hotel Plus (GHP)
ซึ่งได้รับการรับรองจากสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global
Sustainable Tourism Council: GSTC) แก่กลุ่มโรงแรมภาคใต้
ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากโรงแรมที่ผ่านการรับรอง GHP
กับการคว้าโอกาสเติบโตบนกระแสการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
พร้อมนำเสนอสิทธิประโยชน์จากธนาคารเพื่อสนับสนุนการขอรับมาตรฐาน
GHP อย่างเป็นระบบ
ปลุกพลังโรงแรมไทยร่วมกันสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ในยุคที่นักท่องเที่ยว
ทั่วโลกให้ความสำคัญกับความยั่งยืน
พร้อมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมไทย
และเตรียมความพร้อมภูเก็ตสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมการท่องเที่ยวยั่งยืน
ระดับโลก (Global Sustainable Tourism Conference 2026)
โดยมีผู้แทนจากโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตกว่า 47 แห่ง
เข้าร่วมอบรมรวมมากกว่า 100 คน
สะท้อนพลังความร่วมมือของภาคธุรกิจโรงแรม ภาครัฐ สถาบันการเงิน
และหน่วยงานสนับสนุนด้านความยั่งยืนที่ต้องการขับเคลื่อนภาคท่องเที่ยวไท
ยไปสู่มาตรฐานสากลอย่างจริงจัง
ดร.ยรรยง ไทยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืน ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า
ภายใต้แนวคิด “อยู่ อย่าง ยั่งยืน” ธนาคารฯ นำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
เข้ามาเป็นส่วนสำคัญของการวางยุทธศาสตร์และการดำเนินงานในทุกหน่วย
ธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่กำลังเผชิญทั้งความท้าทายจาก
Climate Change ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ธนาคารฯ
มุ่งมั่นเป็นพันธมิตรตลอดเส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน
พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวไทย
ซึ่งเป็นธุรกิจสำคัญต่อการผลักดันความยั่งยืนของประเทศให้สามารถเปลี่ยน
ผ่านจากการดำเนินธุรกิจอยู่เดิมและเริ่มปรับตัว (Less Brown) ไปสู่ Green
ให้ได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยโซลูชันการเงินยั่งยืนของธนาคาร
และการนำพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้าน ESG
เข้ามาช่วยสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
เพื่อผลักดันพอร์ตสินเชื่อธุรกิจโรงแรมและบริการให้สามารถปรับตัวไปสู่ควา
มยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของธนาค
ารไทยพาณิชย์ ปัจจุบันธนาคารมียอดสินเชื่อธุรกิจโรงแรมมากกว่า
130,000 ล้านบาท
โดยมีสัดส่วนสำคัญอยู่ในจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดอันดามัน
ด้วยความรับผิดชอบธนาคารจึงตั้งเป้าปรับ “พอร์ตโรงแรม”
ทั้งหมดให้เป็นพอร์ตที่ขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนอย่างชัดเจน
ซึ่งครอบคลุมในหลายมิติ เช่น การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานทดแทน การจัดการน้ำและของเสียอย่างเป็นระบบ
การดูแลชุมชนและสังคม การรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม
และการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล
สำหรับโรงแรมขนาดใหญ่หรือเครือโรงแรมที่มีความพร้อมลงทุน
ธนาคารส่งเสริมให้ยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างและการบริหารจัดกา
รอาคารสู่ระดับสากล เช่น มาตรฐานอาคารเขียว LEED, Edge และ
TREES
ซึ่งช่วยทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ง
ขันด้านภาพลักษณ์และการดึงดูดลูกค้าต่างชาติ
ขณะที่โรงแรมดั้งเดิมที่ยังไม่ถึงจังหวะลงทุนขนาดใหญ่
ธนาคารพัฒนาสินเชื่อและแพ็กเกจสนับสนุนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใ
ช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การบริหารจัดการน้ำและขยะ
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนได้อย่างเหมาะส
มกับศักยภาพของแต่ละแห่ง
ดร.ยรรยง กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวคิดการเริ่มปรับตัวก่อน ว่า
“เราเชื่อว่าการลงมือปรับตัวด้านความยั่งยืนอย่างรวดเร็วและจริงจัง
จะทำให้เราเป็นผู้ขับเคลื่อนทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ไม่ใช่เพียงรอรับผลกระทบ
เราจะสามารถกำหนดเส้นทางการเติบโตให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ของโ
ลก และเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจของลูกค้าเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคง
นี่คือหัวใจของธนาคารไทยพาณิชย์ในการขับเคลื่อนบนเส้นทางความยั่งยืน
พร้อมย้ำบทบาทของธนาคารในฐานะพันธมิตรที่เดินเคียงข้างลูกค้าธุรกิจโรง
แรมในฐานะ Trusted partner บนเส้นทางสู่ความยั่งยืน”
การปรับตัวของธุรกิจโรงแรมไทยสู่ความยั่งยืน
สอดคล้องกับกระแสการท่องเที่ยวโลก
จากรายงานด้านการเดินทางอย่างยั่งยืนของ Booking.com ปี 2025 พบว่า
นักท่องเที่ยวทั่วโลกกว่า 84% ต้องการเดินทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 76% ในปี 2023 ขณะเดียวกัน SCB EIC
ชี้ว่าแรงกดดันจากข้อกำหนดใหม่ของสหภาพยุโรปอย่าง Corporate
Sustainability Reporting Directive (CSRD) และ Corporate
Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) ภายใต้ European
Green Deal ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในปี 2028
จะส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมไทยที่ทำการตลาดผ่านแพลตฟอร์ม OTA
ระดับโลกต้องเร่งปฏิบัติตามมาตรฐานความยั่งยืนในระดับสากล เช่น GSTC
และ Green Hotel Plus ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็น GSTC-Recognized
Standard
ภายในงานอบรมครั้งนี้
ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงในก
ารเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงแรมที่ผ่านการรับรอง GHP พร้อมกิจกรรม
Workshop เพื่อให้เข้าใจเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานจริง
รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากโรงแรมที่ได้รับการรับรองแล้วว่ามี
ผลลัพธ์เชิงบวกทั้งด้านต้นทุน ภาพลักษณ์ และการดึงดูดนักท่องเที่ยว
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดกา
รสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นวิทยากร และให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการ ได้แก่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.),
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), กองทุน
ThaiCI โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
มูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน, สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้,
กลุ่มโรงแรมดีวาน่า, โรงแรมมันดาราวา รีสอร์ท แอนด์ สปา, บริษัท เอเบิล
คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท แอดแวนเทจ คอนซัลติ้ง จำกัด และ บริษัท
อินเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง มาเนจเม้น จำกัด” นอกจากนี้
ไทยพาณิชย์ยังมอบสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วม เช่น
ส่วนลดค่าอบรมจากหน่วยงานพันธมิตร
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความเข้าใจสำหรับลูกค้า SCB
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อพิเศษเพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านความยั่งยืน และบริการ
One Stop Service ในการประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ
เพื่อให้การเข้าสู่มาตรฐาน GHP เป็นไปอย่างราบรื่นและมั่นใจได้มากยิ่งขึ้น
มาตรฐาน Green Hotel Plus (GHP)
จัดทำโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมเสาความยั่งยืน 4
ด้าน ได้แก่ การจัดการความยั่งยืนและธรรมาภิบาล
ความยั่งยืนด้านสังคมและเศรษฐกิจ ความยั่งยืนด้านวัฒนธรรม
และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม GHP เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจาก
GSTC (Global Sustainable Tourism Council Criteria)
ว่าเทียบเท่ามาตรฐานสากลด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน (GSTC Recognized)
จึงเป็นการยกระดับโรงแรมไทยสู่มาตรฐานระดับโลก
รองรับนักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับการรักษ์โลก
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและโอกาสทางการตลาด
ควบคู่ไปกับการลดต้นทุนผ่านแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใช้ทรัพยากรและพลั
งงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero
ของประเทศไทย และของธนาคาร
“การจัดอบรมในครั้งนี้สะท้อนพันธกิจของไทยพาณิชย์ในการขับเคลื่อนควา
มยั่งยืน โดยดูแลลูกค้าให้อยู่ในเส้นทางธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พร้อมเสริมศักยภาพให้โรงแรมไทยก้าวสู่การเป็นโรงแรมสีเขียว (Green
Hotel)
ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ซึ่งให้ความสำคัญกับการรักษ์โลกและ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวอ
ย่างยั่งยืน และการเป็นเจ้าภาพการประชุมการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก
(Global Sustainable Tourism Conference 2026)
ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตในปี 2569 นี้” ดร.ยรรยง กล่าว
พร้อมสนับสนุนธุรกิจโรงแรมยกระดับมาตรฐานรองรับท่องเที่ยวยั่งยืน ผนึกกำลังกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (DCCE) และพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เตรียมความพร้อมสู่การรับรอง Green Hotel Plus กับ SCB”
เพื่อยกระดับมาตรฐานความยั่งยืนของธุรกิจโรงแรมไทยตามเกณฑ์ Green
Hotel Plus (GHP)
ซึ่งได้รับการรับรองจากสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global
Sustainable Tourism Council: GSTC) แก่กลุ่มโรงแรมภาคใต้
ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากโรงแรมที่ผ่านการรับรอง GHP
กับการคว้าโอกาสเติบโตบนกระแสการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
พร้อมนำเสนอสิทธิประโยชน์จากธนาคารเพื่อสนับสนุนการขอรับมาตรฐาน
GHP อย่างเป็นระบบ
ปลุกพลังโรงแรมไทยร่วมกันสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ในยุคที่นักท่องเที่ยว
ทั่วโลกให้ความสำคัญกับความยั่งยืน
พร้อมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมไทย
และเตรียมความพร้อมภูเก็ตสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมการท่องเที่ยวยั่งยืน
ระดับโลก (Global Sustainable Tourism Conference 2026)
โดยมีผู้แทนจากโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตกว่า 47 แห่ง
เข้าร่วมอบรมรวมมากกว่า 100 คน
สะท้อนพลังความร่วมมือของภาคธุรกิจโรงแรม ภาครัฐ สถาบันการเงิน
และหน่วยงานสนับสนุนด้านความยั่งยืนที่ต้องการขับเคลื่อนภาคท่องเที่ยวไท
ยไปสู่มาตรฐานสากลอย่างจริงจัง
ดร.ยรรยง ไทยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืน ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า
ภายใต้แนวคิด “อยู่ อย่าง ยั่งยืน” ธนาคารฯ นำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
เข้ามาเป็นส่วนสำคัญของการวางยุทธศาสตร์และการดำเนินงานในทุกหน่วย
ธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่กำลังเผชิญทั้งความท้าทายจาก
Climate Change ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ธนาคารฯ
มุ่งมั่นเป็นพันธมิตรตลอดเส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน
พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวไทย
ซึ่งเป็นธุรกิจสำคัญต่อการผลักดันความยั่งยืนของประเทศให้สามารถเปลี่ยน
ผ่านจากการดำเนินธุรกิจอยู่เดิมและเริ่มปรับตัว (Less Brown) ไปสู่ Green
ให้ได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยโซลูชันการเงินยั่งยืนของธนาคาร
และการนำพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้าน ESG
เข้ามาช่วยสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
เพื่อผลักดันพอร์ตสินเชื่อธุรกิจโรงแรมและบริการให้สามารถปรับตัวไปสู่ควา
มยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของธนาค
ารไทยพาณิชย์ ปัจจุบันธนาคารมียอดสินเชื่อธุรกิจโรงแรมมากกว่า
130,000 ล้านบาท
โดยมีสัดส่วนสำคัญอยู่ในจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดอันดามัน
ด้วยความรับผิดชอบธนาคารจึงตั้งเป้าปรับ “พอร์ตโรงแรม”
ทั้งหมดให้เป็นพอร์ตที่ขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนอย่างชัดเจน
ซึ่งครอบคลุมในหลายมิติ เช่น การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานทดแทน การจัดการน้ำและของเสียอย่างเป็นระบบ
การดูแลชุมชนและสังคม การรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม
และการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล
สำหรับโรงแรมขนาดใหญ่หรือเครือโรงแรมที่มีความพร้อมลงทุน
ธนาคารส่งเสริมให้ยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างและการบริหารจัดกา
รอาคารสู่ระดับสากล เช่น มาตรฐานอาคารเขียว LEED, Edge และ
TREES
ซึ่งช่วยทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ง
ขันด้านภาพลักษณ์และการดึงดูดลูกค้าต่างชาติ
ขณะที่โรงแรมดั้งเดิมที่ยังไม่ถึงจังหวะลงทุนขนาดใหญ่
ธนาคารพัฒนาสินเชื่อและแพ็กเกจสนับสนุนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใ
ช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การบริหารจัดการน้ำและขยะ
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนได้อย่างเหมาะส
มกับศักยภาพของแต่ละแห่ง
ดร.ยรรยง กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวคิดการเริ่มปรับตัวก่อน ว่า
“เราเชื่อว่าการลงมือปรับตัวด้านความยั่งยืนอย่างรวดเร็วและจริงจัง
จะทำให้เราเป็นผู้ขับเคลื่อนทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ไม่ใช่เพียงรอรับผลกระทบ
เราจะสามารถกำหนดเส้นทางการเติบโตให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ของโ
ลก และเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจของลูกค้าเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคง
นี่คือหัวใจของธนาคารไทยพาณิชย์ในการขับเคลื่อนบนเส้นทางความยั่งยืน
พร้อมย้ำบทบาทของธนาคารในฐานะพันธมิตรที่เดินเคียงข้างลูกค้าธุรกิจโรง
แรมในฐานะ Trusted partner บนเส้นทางสู่ความยั่งยืน”
การปรับตัวของธุรกิจโรงแรมไทยสู่ความยั่งยืน
สอดคล้องกับกระแสการท่องเที่ยวโลก
จากรายงานด้านการเดินทางอย่างยั่งยืนของ Booking.com ปี 2025 พบว่า
นักท่องเที่ยวทั่วโลกกว่า 84% ต้องการเดินทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 76% ในปี 2023 ขณะเดียวกัน SCB EIC
ชี้ว่าแรงกดดันจากข้อกำหนดใหม่ของสหภาพยุโรปอย่าง Corporate
Sustainability Reporting Directive (CSRD) และ Corporate
Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) ภายใต้ European
Green Deal ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในปี 2028
จะส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมไทยที่ทำการตลาดผ่านแพลตฟอร์ม OTA
ระดับโลกต้องเร่งปฏิบัติตามมาตรฐานความยั่งยืนในระดับสากล เช่น GSTC
และ Green Hotel Plus ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็น GSTC-Recognized
Standard
ภายในงานอบรมครั้งนี้
ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงในก
ารเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงแรมที่ผ่านการรับรอง GHP พร้อมกิจกรรม
Workshop เพื่อให้เข้าใจเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานจริง
รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากโรงแรมที่ได้รับการรับรองแล้วว่ามี
ผลลัพธ์เชิงบวกทั้งด้านต้นทุน ภาพลักษณ์ และการดึงดูดนักท่องเที่ยว
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดกา
รสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นวิทยากร และให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการ ได้แก่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.),
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), กองทุน
ThaiCI โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
มูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน, สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้,
กลุ่มโรงแรมดีวาน่า, โรงแรมมันดาราวา รีสอร์ท แอนด์ สปา, บริษัท เอเบิล
คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท แอดแวนเทจ คอนซัลติ้ง จำกัด และ บริษัท
อินเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง มาเนจเม้น จำกัด” นอกจากนี้
ไทยพาณิชย์ยังมอบสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วม เช่น
ส่วนลดค่าอบรมจากหน่วยงานพันธมิตร
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความเข้าใจสำหรับลูกค้า SCB
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อพิเศษเพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านความยั่งยืน และบริการ
One Stop Service ในการประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ
เพื่อให้การเข้าสู่มาตรฐาน GHP เป็นไปอย่างราบรื่นและมั่นใจได้มากยิ่งขึ้น
มาตรฐาน Green Hotel Plus (GHP)
จัดทำโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมเสาความยั่งยืน 4
ด้าน ได้แก่ การจัดการความยั่งยืนและธรรมาภิบาล
ความยั่งยืนด้านสังคมและเศรษฐกิจ ความยั่งยืนด้านวัฒนธรรม
และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม GHP เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจาก
GSTC (Global Sustainable Tourism Council Criteria)
ว่าเทียบเท่ามาตรฐานสากลด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน (GSTC Recognized)
จึงเป็นการยกระดับโรงแรมไทยสู่มาตรฐานระดับโลก
รองรับนักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับการรักษ์โลก
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและโอกาสทางการตลาด
ควบคู่ไปกับการลดต้นทุนผ่านแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใช้ทรัพยากรและพลั
งงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero
ของประเทศไทย และของธนาคาร
“การจัดอบรมในครั้งนี้สะท้อนพันธกิจของไทยพาณิชย์ในการขับเคลื่อนควา
มยั่งยืน โดยดูแลลูกค้าให้อยู่ในเส้นทางธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พร้อมเสริมศักยภาพให้โรงแรมไทยก้าวสู่การเป็นโรงแรมสีเขียว (Green
Hotel)
ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ซึ่งให้ความสำคัญกับการรักษ์โลกและ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวอ
ย่างยั่งยืน และการเป็นเจ้าภาพการประชุมการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก
(Global Sustainable Tourism Conference 2026)
ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตในปี 2569 นี้” ดร.ยรรยง กล่าว