SAM เดินหน้าบทบาท “Social AMC” ร่วมงาน Thailand Smart Money Bangkok 2025

นายกฤษณพงศ์ กิจสนาพิทักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ร่วมพิธีเปิดงาน “Thailand Smart Money Bangkok 2025” ครั้งที่ 16 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ธ.ค.68 ณ ชั้น 5 BCC HALL เซ็นทรัล ลาดพร้าว พร้อมให้การต้อนรับ นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประธานในพิธีเปิดงาน และ นายรัฐกร อัสดรธีรยุทธ์ ประธานการจัดงาน ที่ให้เกียรติร่วมเปิดและเยี่ยมชมบูท SAM หมายเลข H3 โดย SAM พร้อมให้บริการและช่วยเหลือลูกค้าได้ครอบคลุมทุกธุรกิจ ทั้งทรัพย์มือสอง หรือ ทรัพย์สินรอการขาย (NPA) เพื่ออยู่อาศัยหรือการลงทุนราคาพิเศษบนทำเลดีทั่วประเทศ รวมถึงมาตรการพิเศษ “ปรับหนี้มีสุข ผ่อนดีมีลด” เพื่อช่วยเหลือลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ (NPL) ของ SAM ทุกรายและโครงการ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” สำหรับลูกค้าที่เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ตลอดจนโครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” ในบทบาท “บริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อสังคม” หรือ “Social AMC” ที่จะเข้ามาช่วยลูกหนี้รายย่อยที่มีภาระหนี้เสีย (NPL) ไม่เกิน 100,000 บาทให้กลับมามีชีวิตทางการเงินใหม่ได้