"PMAT 60th Anniversary People Run” กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาวะ ส่งต่อพลังใจให้ครูตำรวจตระเวนชายแดน

ก้าวที่พาเราไปไกลกว่าดวงจันทร์ PMAT 60th Anniversary People Run: Mission to the Moon ในวาระครบรอบ 60 ปี สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT) พร้อมด้วยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย – HCM Club สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “PMAT 60th Anniversary People Run: Mission to the Moon” กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาวะและการส่งต่อพลังใจให้แก่ครูตำรวจตระเวนชายแดนกว่า 200 โรงเรียนทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “384,000 กิโลเมตร หนึ่งเป้าหมาย สู่ดวงจันทร์”
โครงการนี้เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมทั้งในรูปแบบ Virtual Run ผ่านแอปพลิเคชัน Thai Run และการวิ่งในงานจริงเมื่อวันที่ 16
พฤศจิกายน 2568 ณ สนามใหญ่หน้าพระรูปสองรัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ Mini Marathon 10 กม., Fun Run 5 กม., Nano Run 2.5 กม., VIP และ VVIP 60 ก้าว เพื่อสัญลักษณ์ 60 ปีแห่งการเดินทางของ PMAT
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของครู ตชด. ให้ยังคงทำหน้าที่เป็น “ผู้สร้างอนาคต”
ให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างเต็มกำลัง
๐ สุขภาวะที่งอกงามจากทุกก้าว – ทั้งกาย ใจ และสังคม
กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากองค์กรชั้นนำจำนวนมาก มีผู้เข้าร่วมกว่า 800 คน จากหลากหลายช่วงวัย รวมไปถึงที่มากันเป็นทีม อาทิ พนักงานจากบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB), เครือโรงพยาบาลพญาไท–เปาโล, เครือเบทาโกร (Betagro Group) ไปจนถึงประชาชนทั่วไป ครอบครัว เด็ก และผู้สูงอายุ
สิ่งที่โดดเด่นเป็นพิเศษ คือแนวคิดการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวม (Well- Being) ทั้งด้านกาย ใจ และสังคม ผ่านการออกกำลังกายร่วมกัน การวิ่งที่แม้จะเป็นกิจกรรมง่ายๆ แต่กลับสร้างผลลัพธ์ล้ำค่าต่อทั้งบุคคล องค์กร และสังคมในวงกว้าง หลายองค์กรใช้โอกาสนี้เป็นกิจกรรม Team Building ที่ช่วยให้เพื่อนร่วมงานได้ขยับกาย เปิดใจ และสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ ผ่านเป้าหมายเดียวกัน
ภาพเช้าตรู่ที่งดงาม เมื่อผู้คนหลายรุ่นหลายวัยมาเจอกันด้วยหัวใจเดียวกัน ตั้งแต่เวลาเช้ามืด เมืองที่ยังไม่ตื่นดีเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเบาๆ และก้าวเท้าอุ่นๆ ของผู้คนที่เดินทางมาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง บรรยากาศบริเวณสนามใหญ่ของจุฬาฯ รายล้อมด้วยผู้คนหลากหลายรุ่น ตั้งแต่นักวิ่งประจำ คนรักสุขภาพ พนักงานองค์กรที่มาวิ่งเป็นทีม ครอบครัวที่พาลูกหลานมาร่วมวิ่งครั้งแรก ไปจนถึงผู้สูงอายุที่ตั้งเป้าหมายเฉพาะของตนเอง
หนึ่งในภาพที่งดงามที่สุด คือกลุ่ม “นักวิ่งครั้งแรก” ที่ตัดสินใจก้าวออกมาจาก Comfort Zone เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ หลายคนยอมรับว่า “ตื่นเต้นจนไม่มั่นใจว่าจะไหวหรือไม่” แต่เมื่อเสียงปล่อยตัวดังขึ้น พลังสนับสนุนรอบตัวได้พาพวกเขาก้าวไปข้างหน้าพร้อมความภาคภูมิใจ
เมื่อแสงอาทิตย์เริ่มจับขอบฟ้า เส้นทางวิ่งคึกคักด้วยพลังและรอยยิ้ม มีคนคอยส่งน้ำตลอดเส้นทาง บางกลุ่มช่วยกันประคับประคองเพื่อนร่วมทีม บางครอบครัววิ่งเคียงข้างกันอย่างอบอุ่น เด็กๆ โบกมือให้กำลังใจผู้สูงอายุที่กำลังก้าวตามเป้าหมายของตนเอง บริบทเล็กๆ เหล่านี้กลายเป็นภาพใหญ่ของมิตรภาพที่ก่อตัวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
๐ องค์กรที่แข็งแรง เริ่มจากคนที่แข็งแรง
หลายองค์กรสะท้อนว่ากิจกรรม People Run ได้จุดประกายให้เกิด “วัฒนธรรมสุขภาพ” ขึ้นใหม่ในที่ทำงาน พนักงานกลับมาสนใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้น บางองค์กรเริ่มมีการจัดกลุ่มซ้อมวิ่งหลังเลิกงาน บ้างเริ่มสร้างกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพทุกสัปดาห์ ซึ่งล้วนแต่เป็นสัญญาณที่ดีต่อการสร้างองค์กรที่เข้มแข็งจากภายใน
กิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงพัฒนาสุขภาวะส่วนบุคคล แต่ยังช่วยหลอมรวมผู้คนหลากหลายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กลายเป็
นหนึ่งเดียว ผ่านความมุ่งมั่นที่จะ “วิ่งเพื่อความหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเพื่อตนเอง” ทุกก้าวที่เราวิ่ง ส่งพลังไปไกลกว่าเส้นชัย
หลังสิ้นสุดกิจกรรม โซนอาหารและเครื่องดื่มเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ เด็กๆ ชูเหรียญด้วยความภูมิใจ เพื่อนร่วมงานถ่ายรูปคู่กันอย่างมีความสุข และผู้เข้าร่วมจำนวนมากบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “เป็นกิจกรรมที่อยากกลับมาร่วมอีกในปีหน้า”
แม้ภารกิจ 384,000 กิโลเมตรจะเป็นเป้าหมายเชิงสัญลักษณ์ แต่สิ่งที่ผู้ร่วมงานทุกคนร่วมกันสร้างคือ “ก้าวที่มีความหมาย”
ซึ่งส่งต่อเป็นพลังให้ครู ตชด. และเด็กในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม PMAT จะประกาศยอดเงินบริจาคจากกิจกรรมอย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างคนทำงานด้านคนและสังคมไทย เพราะสุดท้ายแล้ว…ทุกก้าวเล็กๆ ของเราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ
งานวิ่งในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีของ PMAT แต่เป็นบทพิสูจน์ว่าพลังจากผู้คนธรรมดา สามารถพาเรา “ไปไกลกว่าที่คิด” ได้ทั้งในระยะทาง บนเส้นทางชีวิต และบนเส้นทางของสังคม ./