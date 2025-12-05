PMAT ปักหมุด HR DAY 2025 ประกาศศักยภาพ HR ไทยสู่เวทีสากล

PMAT ปักหมุดประวัติศาสตร์ HR ไทย จัดงาน HR DAY 2025 – PMAT 60th International HR Conference สร้างปรากฏการณ์ “Beyond Conference” รวม Erin Meyer – Dave Ulrich และ 120 Speakers ระดับโลก เพื่อประกาศศักยภาพ HR ไทยสู่เวทีสากล
งาน HR Day 2025 – PMAT 60th International HR Conference ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)ได้กลายเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของวงการทรัพยากรมนุษย์ไทย งานครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการประชุมวิชาชีพตามปฏิทินของปี แต่คือ “หมุดหมายครั้งใหญ่” ที่ประกาศให้สังคมไทยและนานาชาติได้เห็นถึงพลังความสามารถ และศักยภาพที่แท้จริงของ HR ไทย ในวาระครบรอบ 60 ปีของ PMAT ภายใต้แนวคิด THE PEOPLE & HR LEGACY – People Leadership and Legacy for a Sustainable Future
ตั้งแต่เช้าของวันแรก บรรยากาศบริเวณลงทะเบียนถูกเติมเต็มด้วยรอยยิ้ม เสียงทักทาย และการพบเจอของผู้คนจากหลากหลายวงการ ทุกคนเดินทางมาด้วยหัวใจเดียวกันหัวใจของผู้ที่ “เชื่อในคน” และเชื่อว่าการขับเคลื่อนองค์กรที่แท้จริงเริ่มต้นจาก
“หัวใจของผู้นำที่เข้าใจมนุษย์” งานจึงไม่ได้เป็นเพียง Conference แต่กลายเป็น “การกลับบ้านของคน HR” อย่างแท้จริง
พิธีเปิดที่สะท้อนคุณค่าของ “คน” และรากฐานแห่งการพัฒนาประเทศ
งานเริ่มต้นด้วยช่วงเวลาของความสงบงดงาม เมื่อผู้เข้าร่วมทุกคนร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเคารพที่สะท้อนให้เห็นว่า “การพัฒนาคน” คือคุณค่าที่หยั่งรากลึกในสังคมไทยมาช้านาน
ตามด้วยสุนทรพจน์ “Promise for the Future” จาก สุดคนึง ขัมภรัตน์ นายกสมาคม PMAT ที่ประกาศอย่างหนักแน่นถึงภารกิจ 60 ปีของสมาคม และการเดินหน้าสู่อนาคตของวิชาชีพ HR ด้วยคำมั่นว่า “คนคือคำตอบ และ HR คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง” เสียงปรบมือกึกก้องในห้องประชุมคือสัญญาณว่าคำมั่นนี้ได้กลายเป็นพลังร่วมของ HR Community ทั่วประเทศแล้วอย่างแท้จริง
เวทีแห่งเกียรติ: PMAT HR Award 2025
งานยังได้จัดพิธีมอบรางวัล PMAT HR Award 2025 ซึ่งจัดขึ้นทุก 10 ปี เพื่อยกย่องบุคคลที่สร้างคุณูปการต่อวงการ HR ไทย
โดยปีนี้มอบรางวัลสูงสุดแด่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ผู้เป็นต้นแบบของผู้นำที่เชื่อมั่นในพลังของ “คนดี–คนเก่ง” ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ช่วงเวลาแห่งเกียรติครั้งนี้ทำให้ห้องประชุมเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและ แรงบันดาลใจที่ยากจะลืมเลือน
ช่วงเวลาแห่งการเดินทางร่วมกัน Together Towards Tomorrow
อีกหนึ่งไฮไลต์ที่กลายเป็นความทรงจำร่วมของผู้เข้าร่วมคือการแสดงเซอร์ไพรส์จาก “ป๊อด Moderndog” กับบทเพลงแห่งการเดินทางที่สะท้อนหัวใจของการทำงาน HRงานที่ต้องใช้ความเข้าใจ ความอบอุ่น และพลังของความหวังเสียงเพลง “Live & Learn” ทำให้หลายคนทั้งยิ้มและกลั้นน้ำตา เพราะมันสะท้อนความจริงที่ว่า HR เองก็ต้องได้รับกำลังใจเช่นกัน
ความหมายที่แท้จริงของ THE PEOPLE & HR LEGACY
งาน HR Day 2025 สรุปแก่นสำคัญของการเดินทาง 60 ปีของ PMAT ผ่านความหมาย 4 ประการที่สะท้อนอย่างชัดเจนตลอดสองวันของการจัดงาน สะท้อนคุณค่าของ “คน” และวิชาชีพ HR ที่เป็นหัวใจขับเคลื่อนองค์กร รวมพลังความคิดและหัวใจ เพื่อร่วมสร้างอนาคตการทำงานที่ยั่งยืน เป็นเวทีแห่งองค์ความรู้ ประสบการณ์จริง และแรงบันดาลใจ และเป็นหนึ่งในพื้นที่ ที่ HR ไทยจะส่งเสียงร่วมกันบนเวทีโลก ว่า HR เป็นพลังสำคัญของสังคมไทย
ก้าวใหม่ของความร่วมมือระดับชาติและนานาชาติ
งานปีนี้สะท้อนพลังเครือข่ายของ HR ไทยผ่านช่วงสำคัญ “Momentum of Partnership” เมื่อ PMAT และพันธมิตรอย่าง AIS, Humanica และ ThaiBev ประกาศความเชื่อร่วมกันว่าการพัฒนา “คน” คือหัวใจแท้จริงของความยั่งยืนในทุกธุรกิจ นอกจากนี้ เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ได้เกิดขึ้นบนเวที เมื่อ PMAT ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ SHRM – องค์กรวิชาชีพ HR
ระดับโลก การจับมือครั้งนี้ต่อหน้าผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คนคือสัญลักษณ์ของการเชื่อม HR ไทยกับมาตรฐานระดับนานาชาติอย่างแท้จริง และเป็นการเปิดประตูให้คนทำงาน HR ไทยเข้าถึงองค์ความรู้ เครื่องมือ และมาตรฐานที่ทันสมัยที่สุดในโลก
Erin Meyer – Dave Ulrich และ 120 Speakers จากทั่วโลก: การรวมตัวของสุดยอดนักคิดเพื่อ HR ไทย
หนึ่งในความโดดเด่นที่สุดของงาน HR Day 2025 คือการได้ต้อนรับสองนักคิดระดับโลก ได้แก่
Erin Meyer ศาสตราจารย์จาก INSEAD ผู้เขียน No Rules Rules
และหนึ่งใน 50 นักคิดทางธุรกิจที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลก
Dave Ulrich ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น Father of Modern HR
ผู้ที่งานวิจัยและหนังสือเป็นพื้นฐานของ HR ทั่วโลก
พร้อมทั้ง 120 Speakers จากทั่วโลก ทั้งนักวิชาการ ผู้บริหารระดับสูง Global Icons ศิลปิน นักกีฬา และผู้นำด้านจิตวิญญาณ
ที่ร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์จริงที่ลึกซึ้ง ตอบโจทย์ทุกมิติของงาน “People Leadership” อย่างแท้จริง
Beyond Conference – ประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ผ่าน 7 Main Stages
งาน HR Day 2025 ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการบรรยาย แต่คือ “ระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้แบบใหม่” ผ่าน 7 Main Stages – 7 Learning Series ประกอบด้วย
2 Forums ที่เปิดเวทีวิเคราะห์แนวโน้มและอนาคตของคน–องค์กร
2 Challenges ที่ปลุกพลังผู้เข้าร่วมให้คิดข้ามกรอบเดิม
3 Fireside Chats ที่เน้นการสนทนาอย่างลึกถึงหัวใจของวิชาชีพ HR
ทั้งหมดนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกถึงคำว่า “Beyond Conference” อย่างแท้จริง ว่าไม่ใช่แค่การฟัง แต่คือการเปลี่ยนมุมมองและเพิ่มพลังในการทำงานกับ “คน” ชนิดที่สัมผัสได้ทันที PMAT จะเดินหน้าต่อ เพื่อคน HR ไทย เมื่อม่านงานปิดลง สิ่งที่ยังคงอยู่ไม่ใช่แค่ภาพความประทับใจ แต่คือ “พลังร่วมกัน” ของ HR Community ที่ชัดเจนกว่าครั้งไหน ๆ PMAT ขอให้คำมั่นว่า จะยังคงทำหน้าที่เป็น “ศูนย์กลางของ HR Community ของประเทศไทย” ที่มุ่งสนับสนุน ยกระดับ และเชื่อมโยงผู้คนที่ทำงานด้าน
HR ให้เติบโตไปพร้อมกัน และเป็นพลังสำคัญของการพัฒนาคนและองค์กรไทยต่อไปอย่างยั่งยืน