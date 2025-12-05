เริ่มแล้ว!! Thailand Coffee Fest 'Year End' 2025 เทศกาลกาแฟส่งท้ายปีที่เปรียบเหมือน “บ้านของคนกาแฟ”

Thailand Coffee Fest 'Year End' 2025 เทศกาลกาแฟส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอย พร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกคนในวงการกาแฟ กลับสู่ "บ้านของคนกาแฟ" ที่อบอุ่นและสร้างแรงบันดาลใจ นับเป็นโอกาสเดียวของเทศกาลกาแฟส่งท้ายปี ที่คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์กาแฟครบวงจรที่สุดแห่งปี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2568 ณ IMPACT Exhibition Center Hall 11 – 12 เมืองทองธานี
ปีนี้ผู้ร่วมงานจะได้แบ่งปันองค์ความรู้ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งเหมาะกับหน้าใหม่ในวงการกาแฟ ผู้ประกอบการ ไปจนถึงแชมป์โลก อาทิ
ครบเครื่องเรื่องกาแฟกับบูทร้านค้าที่มีมากกว่า 400 ร้านค้า
ไม่ว่าคุณจะเป็นคอกาแฟมือใหม่ หรือเจ้าของคาเฟ่ที่มองหานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่นี่คือแหล่งรวมวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ครบวงจร พบกับบูทร้านค้ากว่า 400 ร้าน ที่ขนทัพสินค้ามาอย่างจัดเต็ม ทั้งเมล็ดกาแฟพิเศษ, ชา, ช็อกโกแลต, ขนมเบเกอรี และเครื่องดื่มสุขภาพจากผู้ประกอบการทั้งหน้าใหม่และร้านดังที่คุ้นเคย
สัมผัสพลังแชมป์โลกแบบใกล้ชิดที่ Champion Village
นี่นี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้ พบปะ พูดคุย และซื้อกาแฟจากฝีมือแชมป์ ทั้งระดับประเทศและระดับโลกอย่างแท้จริง เตรียมตัวพบกับสุดยอดบาริสต้าและนักคั่วระดับโลก อาทิ Bayu Prawiro, George Jinyang Peng และ Martin Wölfl รวมถึงแชมป์ไทยคนเก่งอย่าง บอส ฉัตรเฉลิม, เต๋า อินทัช, บอม กฤตนัย และ ฟิวเจอร์ กิตติภพ ที่พร้อมมาแบ่งปันเรื่องราวและกาแฟแก้วพิเศษ
ลุ้นการแข่งขันระดับประเทศ 3 รายการใหญ่ที่ Coffee Arena
ร่วมเป็นสักขีพยานในการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันต่อในระดับโลกที่กับการแข่งขัน Thailand National Coffee Roasting Championship 2026 การแข่งขันเพื่อเฟ้นหานักคั่วกาแฟตัวแทนประเทศไทย Thailand National Latte Art Championship 2026 การแข่งขันเพื่อเฟ้นหาผู้ทำลาเต้อาร์ตที่ดีที่สุดของปี Thailand National Cup Tasters Championship 2026 การแข่งขันเพื่อเฟ้นหาผู้ชิมกาแฟที่มากด้วยทักษะความแม่นยําและความเร็ว
แลกเปลี่ยนความรู้เต็มอิ่มกับ Coffee Club by SCATH
พื้นที่สำหรับ ให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนแนวคิดดี ๆ ด้านธุรกิจกาแฟและคาเฟ่
Coffee & Rice Connect Stage
เวทีที่รวบรวมมุมมองสำคัญจากผู้เชี่ยวชาญในวงการกาแฟและธุรกิจคาเฟ่ ตั้งแต่ชา ช็อกโกแลต มัทฉะ เครื่องดื่มสุขภาพ สินค้านวัตกรรม ไปจนถึงเรื่องราวของ “ข้าวและอาหารไทย” จากงานเพื่อนบ้าน Thailand Rice Fest 2025
ไม่ว่าเป้าหมายของคุณคือการเติมความรู้, ช้อปปิ้งอุปกรณ์, หรือแค่ต้องการดื่มด่ำกาแฟดี ๆ ในบรรยากาศแห่งมิตรภาพ Thailand Coffee Fest 'Year End' 2025 คือคำตอบสุดท้าย และที่พิเศษกว่าปีไหน ๆ คือการจัดงานควบคู่กับ Thailand Rice Fest 2025 นั่นหมายความว่า นอกจากกลิ่นหอมของกาแฟแล้ว คุณยังจะได้เพลิดเพลินกับเรื่องราวของ "ข้าวและอาหารไทย" ครบจบในพื้นที่เดียว
อย่าพลาดการมาเยือน "บ้านของคนกาแฟ" ที่จะทำให้การเดินทางสู่ปีใหม่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจจากกลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟ แล้วมาพบกันที่ Thailand Coffee Fest ‘Year End’ 2025 ในวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2568 เวลา 10:00 – 20:00 น. ณ IMPACT Exhibition Center Hall 11 – 12 เข้างานฟรี!