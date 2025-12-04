Thailand Rice Fest 2025 ชวนค้นหา "โภชนปัญญา- ระบบอาหารยั่งยืน"

ชวนสัมผัส “เทศกาลอาหาร” เต็มรูปแบบ ในงาน Thailand Rice Fest 2025 เทศกาลอาหารที่ชวนมาทำความรู้จักกับเรื่องราวของข้าว อาหารปลอดภัย และวัตถุดิบท้องถิ่นจากทั่วไทย ตั้งแต่ครัวชุมชนที่นำวัตถุดิบรอบนามาปรุงเมนูประจำถิ่น ไปจนถึงร้านเชฟชื่อดังที่สร้างเมนูพิเศษจาก ข้าวไทยพันธุ์พิเศษ ที่ผนวกเรื่องราวของโภชนปัญญา และความยั่งยืนเข้ากับความอร่อยอย่างลงตัว ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2568 ณ IMPACT Exhibition Center Hall 11 – 12 เมืองทองธานี
ปีนี้ผู้ร่วมงานจะได้เติมทั้งพลังกาย เติมเต็มความรู้ และเลือกซื้อวัตถุดิบคุณภาพครบจบในงานเดียว ซึ่งตลอด 4 วันเต็มของการจัดงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้
สัมผัสประสบการณ์อาหารและวัตถุดิบท้องถิ่น
· พบกับร้านอาหารคุณภาพ มากกว่า 60 ร้านค้า ตั้งแต่ 'ครัวชุมชน' ที่นำเสนอเมนูประจำถิ่นจากวัตถุดิบรอบนา ไปจนถึงร้านของ 'เชฟชื่อดัง' ที่สร้างสรรค์เมนูพิเศษจาก ข้าวไทยพันธุ์พิเศษ ซึ่งเป็นนวัตกรรมข้าวที่สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เพาะปลูก
· Food & Goods Mart ตลาดรวมวัตถุดิบปลอดภัยที่ผ่านการคัดสรรจากทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีกลับไปดูแลสุขภาพที่บ้าน
เสริมสร้างโภชนปัญญาและการบริโภคเพื่อสุขภาพ
· Home Cooking Class เวิร์กช็อปสำหรับคนอยากกินดีโดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย โดยจะสอนทักษะสำคัญตั้งแต่การอ่านฉลาก, เลือกวัตถุดิบปลอดภัย, และเทคนิคการใช้เครื่องครัวเพื่อประกอบอาหารอย่างถูกวิธี
· ข้าวแกง TasteLab พื้นที่พิเศษที่นำเสนอวัฒนธรรม 'ข้าวแกง' ของไทยอย่างลึกซึ้ง ผ่านการทำความรู้จักคุณสมบัติเฉพาะตัวของ ข้าวแต่ละพันธุ์ และการจับคู่กับแกงที่ลงตัว
เชื่อมโยงธุรกิจและความยั่งยืน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับข้าวไทย
· Rice Matching เปิดพื้นที่สำหรับจับคู่ธุรกิจโดยตรงระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและวัตถุดิบปลอดภัย กับผู้ประกอบการร้านอาหารและกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืนในระยะยาว
· Farmer of The Year เวทีเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้แก่ เกษตรกรต้นแบบ ผู้สร้างนวัตกรรมและความยั่งยืนให้แก่วงการข้าวไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและมาตรฐานใหม่ในภาคการเกษตร
Thailand Rice Fest 2025 จึงไม่ใช่เพียงเทศกาลอาหาร แต่คือการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการสร้างระบบอาหารที่สมดุลและยั่งยืนร่วมกัน นอกจากนี้ ยังพิเศษยิ่งขึ้น เมื่อเทศกาลอาหารจัดพร้อม Thailand Coffee Fest 'Year End' 2025 เทศกาลกาแฟที่เปรียบเหมือน "บ้านของคนกาแฟ" ซึ่งรวมผองเพื่อนของวงการกาแฟไว้ในที่เดียว ซึ่งผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้เพลิดเพลินกับอาหารท้องถิ่นคุณภาพ พร้อมจิบกาแฟชั้นเลิศจากทั่วโลกได้ในทริปเดียว แล้วมาพบกันที่ Thailand Coffee Fest ‘Year End’ 2025 ในวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2568 เวลา 10:00 – 20:00 น. ณ IMPACT Exhibition Center Hall 11 – 12 เข้างานฟรี!