Good Goods x My Only Sunshine เปิดตัวคอลเลกชันแฟชั่นพิเศษ สร้างคุณค่าท้องถิ่นผ่านงานดีไซน์ร่วมสมัย - รายได้ชุมชนยั่งยืน

กุ๊ด กุ๊ดส์ (Good Goods) แบรนด์ไลฟ์สไตล์ไทยที่ทำงานร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ ร่วมสมัย ด้วยความตั้งใจที่จะสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม สนับสนุนให้ชุมชนเติบโตอย่างมีความสุข พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน กำไรทั้งหมดถูกส่งกลับไปพัฒนาชุมชน ภายใต้ “เซ็นทรัล ทำ” โครงการด้านความยั่งยืนของกลุ่มเซ็นทรัล โดย พิชัย กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล เปิดตัวคอลเลกชันแฟชั่นสุดพิเศษ “Good Goods x My Only Sunshine” ความร่วมมือระหว่าง กุ๊ด กุ๊ดส์ และแบรนด์แฟชั่นไทย My Only Sunshine ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจร่วมกันในการผลักดันแนวคิด “การสร้างคุณค่าร่วมในงานออกแบบและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น” ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังเชื่อมต่อผู้บริโภคเข้ากับเสน่ห์ของงานหัตถกรรมไทยในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
คอลเลกชันพิเศษนี้ออกแบบโดย "แนต–ณิชชา ธนลงกรณ์" ครีเอทีฟไดเรกเตอร์แห่งแบรนด์ My Only Sunshine ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่ได้รับการยอมรับในสไตล์การออกแบบร่วมสมัยและการหยิบยกองค์ประกอบทางวัฒนธรรมมาถ่ายทอดอย่างเป็นเอกลักษณ์ โดยแรงบันดาลใจของคอลเลกชันนี้เริ่มต้นจากการเดินทางของคุณแนตสู่หลายจังหวัดของประเทศไทย เพื่อค้นหาผ้าและวัตถุดิบจากชุมชน จนได้พบกับ ผ้าปาเต๊ะจากจังหวัดนราธิวาส ผ้าลายโบราณจากภาคใต้ ที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมมลายู ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ นำมาพัฒนา ถ่ายทอดเป็นแก่นหลักของคอลเลกชัน Ready-to-Wear ที่สามารถสวมใส่ได้ทุกวันตามบริบทของแฟชั่นในปัจจุบัน
ภายใต้การตีความใหม่ด้วยมุมมองของดีไซเนอร์ ผ้าปาเต๊ะถูกนำมาตัดต่อ (patchwork) ผสานกับรูปทรงร่วมสมัย สู่แฟชั่นไอเท็มที่สะท้อนทั้งความงดงามทางวัฒนธรรมและความทันสมัยอย่างลงตัว โดยยังคงเอกลักษณ์ของงานทำมือจากชุมชน พร้อมช่วยขยายช่องทางรายได้และความภาคภูมิใจในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
คอลเลกชันประกอบด้วย เดรส เสื้อยืด เสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซซ์ และแอ็กเซสซอรี่อย่างหมวก พัด และกระเป๋า ซึ่งถูกรังสรรค์ร่วมกับช่างฝีมือจาก ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาผ้าย้อมดิน วัดพุทธบาทผาหนาม จ.ลำพูน และกลุ่มศิลปินท้องถิ่นจาก จ.บึงกาฬ
การร่วมงานในคอลเลกชันนี้ไม่เพียงนำความงดงามของผ้าปาเต๊ะมาสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัย แต่อีกหนึ่งหัวใจสำคัญคือการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับงานหัตถกรรมไทย ให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ขยายตลาดสู่กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ และเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก โดย กุ๊ด กุ๊ดส์ ยังคงยึดหลักการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างจริงใจ ทั้งในด้านการคัดเลือกวัตถุดิบ การพัฒนาแบบร่วมกับช่างฝีมือ การวางแผนการผลิตที่เหมาะสม ไปจนถึงการประชาสัมพันธ์ให้สินค้าชุมชนเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
คุณค่าที่เกิดขึ้นร่วมกัน (Shared Value) จึงเป็นหัวใจของคอลเลกชันนี้ ทั้งในแง่ของการเพิ่มโอกาสให้ชุมชน การสืบทอดองค์ความรู้ด้านผ้าและลวดลายดั้งเดิม และการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้บริโภคได้สัมผัสความงดงามของวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านแฟชั่นที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เริ่มวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 โซน Hug Thai ,จริงใจมาร์เก็ต จ.เชียงใหม่ ใกล้กับตลาดต้นไม้คำเที่ยง บนถนนอัษฎาธร , เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ชั้น G โซน Hug Thai จ.ภูเก็ต , เซ็นทรัล พัทยา ชั้น G จ.ชลบุรี ,เซ็นทรัล พาร์ค ชั้น LG ใกล้บันไดเลื่อนฝั่งประตูทางเข้าจาก MRT สีลม
,เซ็นทรัลชิดลม ชั้น 6 และ เซ็นทรัลป่าตอง ชั้น 1 โซนเครื่องสำอางค์ จ.ภูเก็ต รวมทั้ง ช่องทางออนไลน์ของ Good Goods พร้อมให้ได้เลือกสรรแฟชั่นไอเท็มคุณภาพที่ทั้งสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้จริง และช่วยสนับสนุนชุมชนไทยในเวลาเดียวกัน ./