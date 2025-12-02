ฟาร์มเฮ้าส์รับรางวัล ESG100 Decade Award โดดเด่นด้าน ESG ต่อเนื่อง 10 ปี

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (PB) ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมปัง และเบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์ ฟาร์มเฮ้าส์ ในฐานะองค์กรที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นระยะเวลา 10 ปี เข้ารับ "รางวัลเกียรติคุณ ESG100 Decade Award" ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษที่สถาบันไทยพัฒน์จัดทำขึ้น เพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรที่ได้มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG มาอย่างต่อเนื่อง
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่สถาบันไทยพัฒน์ได้มอบรางวัลเกียรติคุณ ESG100 Decade Award ในฐานะองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อย่างต่อเนื่อง”
นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า “รางวัลเกียรติคุณ ESG100 Decade Award ถือเป็นรางวัลระดับทศวรรษ รางวัลแรกด้าน ESG ในประเทศไทย ที่องค์กรซึ่งได้รับรางวัลจะต้องผ่านการสะสมผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ด้วยระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 10 ปี และได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน 100 อันดับหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG ตามเกณฑ์ประเมินที่เป็นสากล จึงเป็นบทพิสูจน์ถึงการดำเนินกิจการสู่ความยั่งยืนที่เป็นรูปธรรมในสายตาของบุคคลภายนอก”
อนึ่ง สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดตั้งหน่วยงาน ESG Rating ขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2557 เพื่อพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ โดยได้เริ่มจัดทำรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 ราย หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีแรก สำหรับรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่คำนึงถึงประเด็นด้าน ESG เพื่อตอบโจทย์การลงทุนที่ยั่งยืน และได้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 ในปีนี้
ทั้งนี้ การประเมินหลักทรัพย์ ESG100 ประกอบด้วยเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับการคัดกรอง (Screening) และเกณฑ์หลักสำหรับการประเมิน (Rating) โดยมีกระบวนการประเมินที่เป็นไปตามหลักการใน ESG Code of Conduct ของสมาคมตลาดทุนระหว่างประเทศ (ICMA) และใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ESG แบบบูรณาการ (Integrated ESG Assessment) ผนวกเข้ากับข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้คะแนนประเมินสามารถสะท้อนสาระสำคัญของการดำเนินงานด้าน ESG ที่สัมพันธ์กับสาระสำคัญทางการเงิน ยกระดับจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน ESG แบบเอกเทศมาสู่การวิเคราะห์ข้อมูลด้าน ESG ที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการของกิจการ ./