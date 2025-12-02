เอ็ม บี เค ร่วมสนับสนุนงานวิ่ง “Amazing Thailand Marathon Bangkok” ต่อเนื่องปีที่ 2 ยกระดับหมุดหมายงานวิ่งมาราธอนระดับโลก

กลับมาอีกครั้งกับงานวิ่งสุดยิ่งใหญ่ของไทย Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 ครั้งที่ 8 ประจำปี 2568 ชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่มีนักวิ่งมาราธอนแชมป์โลก เอเลียด คิปโชเก้ นักวิ่งชาวเคนย่าคนแรก ที่วิ่งมาราธอนได้ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง เจ้าของสถิติโลกจบงานมาราธอน 42 กิโลเมตร ด้วยเวลา 1:59:40 ชั่วโมง และนักวิ่งอีลิทระดับโลกจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 20 ประเทศ รวมทั้งนักวิ่งที่เข้าร่วม รวมกว่า 48,000 คนจาก 86 ประเทศทั่วโลก ซึ่งการแข่งขันรายการนี้ เอ็ม บี เค โดย ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในด้านสถานที่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หวังร่วมผลักดันกรุงเทพมหานครสู่การเป็น “เมืองหลวงแห่งการวิ่ง”
นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอ็ม บี เค ภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนรายการวิ่งมาราธอนในเมืองหลวง (World Capital Marathon Series) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดย เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เป็นจุดปล่อยตัวนักวิ่ง ประเภทมาราธอน 42.195 กม. และ ประเภทฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. รวมถึงได้จัดพื้นที่เตรียมความพร้อม พื้นที่อบอุ่นร่างกายก่อนเริ่มการแข่งขัน พร้อมยังอำนวยความสะดวกพื้นที่จอดรถสำหรับนักวิ่ง และเป็นจุดถ่ายทอดสด เพื่อให้คนทั่วโลกได้เห็นภาพบรรยากาศการแข่งขันที่สุดอลังการในครั้งนี้
ในส่วนของ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ร่วมสนับสนุนห้องพักของ กว่า 300 ห้อง และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อรองรับนักวิ่งระดับโลกอย่าง เอเลียด คิปโชเก้ และนักวิ่งอีลิทชั้นนำของโลกกว่า 20 ประเทศจากทั่วโลก อาทิ เคนยา เอธิโอเปีย สหรัฐอเมริกา เยอรมนี เบลเยี่ยม นอร์เวย์ จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ พร้อมห้องอาหารและห้องประชุมสำหรับแขกวีไอพี และคณะผู้จัดการแข่งขัน เพื่ออำนวยความสะดวกตลอดการจัดงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลักษณ พระบรมราชินี เสด็จมาประทับเพื่อเตรียมความพร้อมในการทรงร่วมวิ่งกับ เอเลียด คิปโชเก้ ในระยะทางฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร และทรงเปิดงานปล่อยตัวนักวิ่งในระยะทางมาราธอน และฮาล์ฟมาราธอน อีกทั้งยังทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารเอ็ม บี เค ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้”
ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้ชื่อว่าเป็น The Best Tourist Destination in Bangkok โดยมีรางวัล Travelers' Choice Award 2025 ประเภท "Things to do in Bangkok” จาก TripAdvisor ที่การันตีว่า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์การค้าที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องมาเยือนเมื่อมาเมืองไทย เป็นแลนด์มาร์กสำคัญและศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก สร้างประสบการณ์และความประทับใจให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติ การสนับสนุนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับศักยภาพของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพงานวิ่งระดับนานาชาติ และ เอ็ม บี เค ยังยินดีที่จะร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักด้านสถานที่สำหรับการแข่งขัน Amazing Thailand Marathon Bangkok ในปีหน้า