บ้านปู หนุนชุมชนบางปะกง คว้าใบประกาศ LESS โครงการ “ธนาคารขยะตำบลท่าสะอ้าน” ลดขยะ - ลดก๊าซเรือนกระจก

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และชุมชนตำบลท่าสะอ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับประกาศเกียรติคุณจากโครงการ “สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก” (Low Emission Support Scheme: LESS) โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ตอกย้ำความสำเร็จ “ธนาคารขยะตำบลท่าสะอ้าน” จังหวัดฉะเชิงเทรา โมเดลการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ลดขยะ - ลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านการรับซื้อและจำหน่ายขยะรีไซเคิล สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 30,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า สะท้อนความร่วมมือเอกชน รัฐ ชุมชน มุ่งสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ
นายจิรเมธ อัชชะ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – บริหารและพัฒนาองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บ้านปูได้ทำงานกับชุมชนท่าสะอ้านในการจัดการขยะมากว่า 2 ปี ภายใต้โครงการ “พลังบ้านปู ฟื้นฟูทะเลไทย” โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก นายสนชัย แดงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน และทีมงานท้องถิ่นทุกท่าน โดยเฉพาะในการจัดตั้ง ‘ธนาคารขยะตำบลท่าสะอ้าน’ เราเข้าไปร่วมสร้างระบบจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง มีชุมชนและหน่วยงานภาครัฐเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อน เป็นการพัฒนากลไกการจัดการของเสีย (WASTE) และการลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Mitigation Mechanism) ในระดับชุมชนที่สามารถขยายผลไปพื้นที่อื่นๆ ได้อีกด้วย”
นอกจากโครงการธนาคารขยะแล้ว ภายใต้โครงการ “พลังบ้านปู ฟื้นฟูทะเลไทย” บริษัทฯ ได้ติดตั้งทุ่นตาข่ายดักขยะจำนวน 9 จุด และ มอบนวัตกรรมทุ่นดักขยะจำนวน 1 เครื่อง พร้อมจัดตั้งธนาคารขยะในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ท่าสะอ้าน บางตีนเป็ด และสนามจันทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งผลให้สามารถ ลดขยะหลุดรอดลงสู่แหล่งน้ำได้กว่า 18,029 กิโลกรัม และ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 52,723 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO₂e) ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี สะท้อนให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
สำหรับการที่ชุมชนบางปะกงได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) นั้น เนื่องจาก LESS มีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยกย่องผู้ทำความดีโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ (Letter of Recognition: LOR) เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชุมชน และบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์และประเมินทางเทคนิควิชาการ และนำมาผนวกกับแนวคิดการให้การสนับสนุน จาก “ผู้ให้” ในภาคองค์กรหรือธุรกิจ ไปสู่ “ผู้รับ” ในสังคมและชุมชน