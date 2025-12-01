ไทยฮอนด้า บริการตรวจเช็ก–ซ่อมรถจักรยานยนต์ ฟรี!! ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 10 จังหวัดภาคใต้

ไทยฮอนด้า ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าในประเทศไทย เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ภายใต้โครงการ “ไทยฮอนด้าร่วมใจสู้ภัยน้ำท่วม” โดยจัดให้บริการตรวจเช็กและซ่อมรถจักรยานยนต์ฮอนด้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ เครือข่ายร้านผู้จำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการ ครอบคลุมทั้ง Honda Wing Center, ศูนย์บริการ Honda BigWing และ ร้าน CUB House ใน 10 จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วน และช่วยให้ผู้ใช้รถกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด
การช่วยเหลือครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ใน 10 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี, กระบี่, นครศรีธรรมราช, ตรัง, พัทลุง, สตูล, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส โดยประชาชนสามารถนำรถที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเข้ารับบริการฟรี ประกอบด้วย
ตรวจเช็กสภาพรถ 10 รายการ ได้แก่ เครื่องยนต์, ระบบส่งกำลัง, ระบบระบายความร้อน, ระบบเชื้อเพลิง, คลัตช์, ระบบรองรับน้ำหนัก, ระบบเบรก, ระบบไฟฟ้า, ขาตั้งข้าง/ขาตั้งกลาง และล้อ–ยาง (ตามมาตรฐานไทยฮอนด้า)
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย
สำหรับรถฮอนด้าบิ๊กไบค์ ให้บริการตรวจเช็ก–ซ่อมฟรี ได้ที่ศูนย์บริการ Honda BigWing ร้านที่เข้าร่วม ได้แก่
• บริษัท บ้านดอนปิยะบิ๊กไบค์ จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด จังหวัดสงขลา
สำหรับรถจักรยานยนต์ CUB House ให้บริการตรวจเช็ก–ซ่อมฟรี รองรับผู้ใช้รถที่ได้รับผลกระทบในกลุ่มคัสตอม–ลิฟสไตล์ ได้ที่ร้านผู้จำหน่าย CUB House ได้แก่
• บริษัท บ้านดอนปิยะกลการ จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด จังหวัดสงขลา
เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2568 ณ เครือข่ายผู้จำหน่ายที่เข้าร่วมในแต่ละพื้นที่
ไทยฮอนด้า ยังคงมุ่งมั่นยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องชาวใต้ในทุกสถานการณ์ โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญจาก Wing Center, Honda BigWing และ CUB House พร้อมให้การดูแลอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจอีกครั้ง ไทยฮอนด้าขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้อย่างปลอดภัยโดยเร็ว
ติดตามรายละเอียดการให้บริการได้ที่
เฟซบุ๊กรถจักรยานยนต์ฮอนด้า : www.facebook.com/hondamotorcyclethailand IG : www.instagram.com/hondamotorcyclethailand Tiktok: www.tiktok.com/@hondamotorcycletha Youtube: www.youtube.com/HondaMotorcycleTHA