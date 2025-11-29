เปิดเวทีสัมมนาสื่อมวลชนสระบุรี ชูการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าหนุนเศรษฐกิจภาคกลาง

จังหวัดสระบุรี จับมือ สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.) จัดสัมมนาสื่อมวลชนจังหวัดสระบุรี ชี้ความสำคัญการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อเชื่อมโยงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอนาคต รองรับเศรษฐกิจเติบโตในภาคกลางและพื้นที่โดยรอบ
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.) พลังงานจังหวัดสระบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดสัมมนาสื่อมวลชน หัวข้อ การพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อเชื่อมโยงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอนาคต โดยมีนายยุทธนา โพธิวิหค ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดสัมมนาฯ มีสื่อมวลชนจังหวัดสระบุรี จำนวนกว่า 50 คน ร่วมงาน ณ ร้านอาหารสวนไทรทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
นายยุทธนา โพธิวิหค ปลัดจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า จากที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานให้ความเห็นชอบทิศทางและเสนอแนวทางการวางระบบเครือข่ายไฟฟ้าขนาด 500 กิโลโวลต์ นครราชสีมา 4 - วังน้อย ซึ่งเป็นการเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้ารองรับพลังงานหมุนเวียนที่มีแหล่งผลิตที่มีศักยภาพเป็นจำนวนมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เพื่อเชื่อมต่อไปยังศูนย์กลางของการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคกลางและปริมณฑล ซึ่งพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้จะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของแหล่งผลิตและผู้ใช้งานต่อไป ขอให้สื่อมวลชนที่เข้ามารับฟังข้อมูลการสัมมนาในครั้งนี้เก็บเกี่ยวความรู้ เพื่อนำไปสร้างความตระหนักรู้และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชนต่อไป
นายบุญมา พูชิน ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างระบบส่ง กฟผ. กล่าวว่า “การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีความผันผวนสูง เนื่องจากปริมาณที่ผลิตได้จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศที่ไม่แน่นอน กฟผ. จึงต้องพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อเชื่อมโยงพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตถึงผู้ใช้ไฟฟ้าให้มีความมั่นคง โดยมีโครงการสำคัญในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ นครราชสีมา 4 – วังน้อย พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ STATCOM ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. เพื่อควบคุมแรงดันให้มีเสถียรภาพแม้ไฟฟ้าผันผวน รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน และสามารถจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ทั้งนี้ กฟผ. ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์ร่วมกับการพัฒนาแหล่งพลังงานของประเทศ”
นายวรพจน์ อินต๊ะ วิศวกรปฏิบัติงาน พลังงานจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า “นโยบายพลังงานทดแทนของประเทศไทยยังคงให้ความสำคัญกับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ซึ่งมีศักยภาพสูงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยคำนึงถึงเป้าหมายหลักที่สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ราคาที่เหมาะสม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมที่หันมาให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่เชื่อมโยงจากพลังงานสะอาดเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้า ซึ่งจังหวัดสระบุรีมีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนและอุตสาหกรรมได้ใช้ไฟฟ้าจากแหล่งผลิตพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องตลอดมา”